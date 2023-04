Nowe zasady pracy zdalnej. 5 rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę

Zmiany dotyczące pracy zdalnej to z jednej strony korzyści dla pracowników, a z drugiej utrudnienia dla pracodawców (fot. Malte Helmhold/Unsplash)

Ważne jest dokładne ustalenie tych wartości, ponieważ jeśli firma zawyży wysokość świadczenia, to nadzór podatkowy w trakcie kontroli może uznać, że tak naprawdę wypłaca się pracownikowi bonus lub nawet część pensji, aby oszczędzić na opodatkowaniu.

Pierwszym jest ryczałt dla pracowników, ponieważ nowe przepisy zobowiązują firmy do rekompensowania pracownikom kosztów, jakie ponoszą pracując z domu, ale jednocześnie nie tłumaczą dokładnie, jak należy ustalić wartość ryczałtu, a jedynie, że powinien on uwzględniać normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i ceny rynkowe tego materiału, normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

Dodatkowe procedury, które wprowadziły nowe przepisy to głównie unormowanie dotychczasowych zasad pracy w domu, które były wprowadzone na czas pandemii. Business Insider Polska wskazuje pięć głównych problemów, które napotykają firmy wdrażając pracę zdalną.

Oskar Sobolewski, założyciel inicjatywy Debata Emerytalna, zauważa na łamach Business Insider Polska, że temat ryczałtu komplikuje wysoki poziom inflacji.

— Wywołuje to pytania o zasady waloryzacji ryczałtu, tak aby nie tracił on szybko na realnej wartości. Tego typu mechanizmy zabezpieczające świadczenia są coraz częściej wprowadzane w firmach. To kolejne wyzwanie w związku z wprowadzaniem pracy zdalnej — mówi Sobolewski.

Grafik wprowadzany odgórnie czy w ramach rozmów pracownik-pracodawca?

Kolejnym problemem dla firm jest obieg dokumentów związanych z pracą zdalną. Jak podkreśla Robert Lisicki, konieczne jest odpowiednie przygotowanie systemów kadrowych używanych w firmach.

— Do tej pory w firmach obowiązywały różne zasady wnioskowania/uzgadniania pracy zdalnej. Znowelizowane przepisy kodeksu pracy zakładają większe sformalizowanie tego procesu — wskazuje Lisicki. — W przedsiębiorstwach, w których wnioski dotyczące pracy zdalnej są składane elektronicznie, trzeba będzie zaktualizować elektroniczne systemy HR, tak aby można było gromadzić potwierdzenia oświadczeń pracowników o tym, że zapoznali się z oceną ryzyka zawodowego oraz że miejsce pracy zdalnej wskazane przez nich we wniosku spełnia warunki bhp. Obieg dokumentów i zasady akceptacji wniosków to wymagający aspekt omawianych zmian — dodaje.

Tego typu trudności pracodawcy dostrzegli przy zawieraniu porozumień ze związkami zawodowymi lub w trakcie tworzenia regulaminów, w których określa się zasady pracy zdalnej. Analizie poddano m.in. sposób składania wniosków o pracę zdalną i ich treść, rozstrzygano też, jak należy ustalać wymiar pracy zdalnej i uzgadniać z pracownikami konkretne dni pracy w takim trybie. Pozostaje też aspekt formalizowania grafiku i pytanie czy należy zbierać wnioski od pracowników i je ewidencjonować czy pozostawić to w ramach mniej formalnych ustaleń między pracownikiem i przełożonym.

— Pozytywnym rozwiązaniem jest to, że wnioski dotyczące pracy zdalnej można składać w postaci elektronicznej. To pojęcie szersze niż forma elektroniczna, więc zgodnie z przepisami można składać wnioski np. mailem lub nawet SMS-em, według wzajemnych uzgodnień stron. Pracodawcy powinni jednak pamiętać, że będą musieli przechowywać dokumenty związane z pracą zdalną, co może oznaczać problemy z używaniem np. SMS-ów, jeśli prowadzą papierową dokumentację pracowniczą — mówi w Business Insider Polska dr Magdalena Zwolińska, adwokat i partner w kancelarii NGL Legal.

Minie trochę czasu zanim nowe regulacje staną się w pełni jasne dla pracodawców (fot. Yasmina H/Unsplash)

Niektóre grupy pracowników to kolejne pytania i wątpliwości dla pracodawców

Trzeci problem stanowią ułatwienia dla niektórych grup zatrudnionych. Jeśli w firmie wprowadzono np. zasadę, że praca zdalna jest świadczona przez dwa lub trzy dni w tygodniu, to kobiety w ciąży czy rodzice wychowujący dzieci do czterech lat lub z niepełnosprawnością mogą wnioskować o cztery dni pracy z domu lub o przejście na pracę zdalną w pełnym wymiarze godzin. Ich wnioski mają być akceptowane, o ile nie jest to niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanych zadań, a o przyczynie odmowy pracodawca musi poinformować w formie papierowej lub elektronicznej do siedmiu dni roboczych od daty złożenia pisma.

Także podróże służbowe i kwestia pracowników mobilnych budzi wątpliwości jeśli chodzi o stosowanie pracy zdalnej. Pracownikowi, który na polecenie szefa wykonuje zadania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, przysługują świadczenia z tytułu delegacji. Jeśli chodzi o pracowników mobilnych, to pojawia się pytanie o to, czy wykonują oni pracę zdalną, jeśli choćby nieliczne zadania wykonują z domu.

— Przepisy z jednej strony są więc przeregulowane, co może zniechęcać pracodawców do ich stosowania oraz spotykać się z niezrozumieniem po stronie pracowników, a z drugiej są niedoregulowane. Wątpliwości będą rozstrzygać sądy, a to może potrwać — zauważa Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Ostatnim z aspektów, który może wywoływać dużo problemów są nowe przepisy dotyczące nadzoru - zauważa Business Insider Polska. Firma ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej oraz w zakresie bhp i ochrony danych osobowych. Robi to w porozumieniu z pracownikiem, w jego godzinach pracy i w miejscu jego wykonywania obowiązków, a czynności kontrolne nie mogą naruszać prywatności zatrudnionego i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Teoretycznie wygląda to tak, że firma może sprawdzać zatrudnionego w jego domu, ale w praktyce przepisy i wyjaśnienia resortu pracy nie określają jak to zrobić, aby nie narazić się na zarzut naruszenia prywatności.

