Nowe przepisy już obowiązują. Sporo zaoszczędzą firmy i pracownicy

- Tak więc, od 1 września wolna od składek jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom bez prawa do ekwiwalentu oraz wartość bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych do 450 zł miesięcznie - mówi Monika Cieślak.

Do 31 sierpnia 2023 r. ze składek zwolniona była wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu do 300 zł miesięcznie.

- Ministerstwo Pracy i ZUS w indywidualnych interpretacjach i oficjalnych stanowiskach potwierdzały, że zwolnienie składkowe może być stosowane nie tylko do posiłków, ale również do bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych pod warunkiem, że uprawniają one do nabycia wyłącznie żywności w punktach gastronomicznych. Praktyka więc ukształtowała prawo, co nie jest może kierunkiem słusznym, ale dobrze się stało, że zapisano w przepisie to, co funkcjonuje w praktyce, likwidując niepewność i wątpliwości interpretacyjne wśród pracodawców - wyjaśnia Monika Cieślak.

Podkreśla, że to zwolnienie składkowe czeka na swojego "brata bliźniaka" w ustawie podatkowej, bowiem posiłki fundowane przez pracodawców są nadal w całości opodatkowane. Chyba, że są posiłkiem regeneracyjnym.

Czy w skład posiłku może wchodzić napój? Są wątpliwości

Pracodawcy podkreślają, że nowelizacja ustawy jednak nie rozwiała wszystkich ich wątpliwości. Posiłek oznacza jedynie jedzenie i choć dla większości posiłek nierozerwalnie związany jest z napojem, to jednak ustawodawca pozwala pracodawcy bez składek tylko nakarmić pracownika.

- Brak rozszerzenia zwolnienia składkowego o napój bezalkoholowy może napawać pracodawców obawami, czy jeśli zestaw obiadowy zawiera napój to nadal może on korzystać ze zwolnienia składkowego. Ale od czego są gratisowe napoje, bo przecież rynek sobie poradzi z niepewnością, czyż nie? - mówi Monika Cieślak.

- Ratio legis ustawodawcy było dla mnie jasne. Pracowniku zjedz, bez składek, posiłek fundowany przez pracodawcę. Powstaje więc pytanie: jaki lokal serwujący posiłki nie jest ani placówką handlową ani placówką gastronomiczną, a zapewnia gotowe posiłki? Z pewnością wymienienie miejsc, w których pracownicy mogą otrzymać posiłki zwolnione ze składek zawęża stosowanie zwolnienia składkowego. Choćby o diety pudełkowe, co wydaje się niepotrzebnym ograniczeniem - dodaje Monika Cieślak.

