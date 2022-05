Nowe przepisy i nowe kontrowersje. Chodzi o alkohol

Wraz z uregulowaniem popularnego „home office” pojawiła się także propozycja konkretnych przepisów dotyczących kontroli stanu trzeźwości pracowników. I to właśnie ona wzbudza najwięcej kontrowersji.

- Praca zdalna, która dziś została przyjęta przez Radę Ministrów i będzie wpisana do Kodeksu pracy, to przede wszystkim uporządkowanie (przepisów - red.). Będzie możliwe porozumienie między pracodawcą a pracownikiem. To porozumienie może być zawarte na początku, przy zawieraniu umowy o pracę, ale także na każdym etapie późniejszym – poinformowała minister Marlena Maląg. W ten sposób to na co czekali nie tylko pracodawcy ale także pracownicy – nowelizacja Kodeksu Pracy – zaczyna nabierać realnego kształtu.

Przygotowany przez resort rodziny projekt nowelizacji Kodeksu pracy na stałe wprowadza pracę zdalną.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zgodnie z zaproponowanym projektem zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia albo u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy, odpowiednio z uwzględnieniem ustaleń ze związkami albo po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Zobacz: Nowe zasady pracy zdalnej. Rząd przyjął projekt przepisów

Według propozycji pracodawca co do zasady nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zawiera też przepisy pozwalające pracodawcom na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. I to jeden z tych punktów, które są mocno dyskutowane.

fot. Shutterstock

Kontrola trzeźwości rodzi pytania

Pracodawca będzie mógł wprowadzić takie kontrole, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia.

Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Dotyczy to także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol albo zażywał wymienione środki w czasie pracy.

- Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że nietrzeźwi pracownicy stanowią pewien zauważalny problem dla polskich przedsiębiorców. Teraz, w myśli nowych regulacji, przepisy mają pozwolić pracodawcom na przeprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Wszystko pod warunkiem, że będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, tudzież ochrony mienia. Znaczna część pracodawców, którzy odpowiedzialni są za swoich podwładnych, oczekiwała tej zmiany, jednakowoż może nie być do końca usatysfakcjonowana. Większość z nich, szczególnie tych zajmujących się produkcją, chciała bowiem mieć także możliwość niezapowiedzianej, wyrywkowej kontroli alkomatami. To będą musieli prawdopodobnie każdorazowo ustalać ze związkami zawodowymi – wyjaśnia prezes Conperio Mikołaj Zając.

Zobacz: Koniec z piciem przed i w trakcie pracy. Firmy sprawdzą trzeźwość pracowników

O ile badanie stanu trzeźwości w miejscu pracy można rozwiązać, tak problem pojawia się w przypadku kontroli podczas pracy zdalnej.

- Obecnie bardzo trudno wyobrazić mi sobie tego typu kontrole w praktyce, w miejscu pracy danego pracownika. Poza tym podwładni podczas „home office” często wykonywali swoje obowiązki przebywając np. za granicą, a wielu pracodawców się na to godziło. Pozostaje także kwestia tego, kto miałby przeprowadzać kontrole trzeźwości. Sam pracodawca, firmy zewnętrzne na zlecenie pracodawcy, policja? Zabieg pobrania krwi wykluczający obecność innych substancji niedozwolonych w organizmie pracownika powinna przecież wykonać osoba mająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe – dodaje Zając.

Jak zauważa, przepisy mogą być w praktyce martwe.

- Kodeks pracy do tej pory nie poruszył jeszcze jednej istotnej kwestii. Mianowicie co z pracownikami przebywającym na zwolnieniu chorobowym? W wielu przypadkach podczas kontroli pracowników na L4 kontrolerzy także zastają podwładnych pod wpływem alkoholu. Czy zatem oni również otrzymają możliwość weryfikowania trzeźwości? – dodaje.

fot. Shutterstock

Jak jest aktualnie?

Zgodnie z art. 94 § 4 Kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników w zakładzie pracy.

Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (...).

Praca pod wpływem alkoholu stanowi poważne naruszenie zasad BHP. W ten sposób pracownik może bowiem zrobić krzywdę zarówno sobie, jak i innej osobie oraz narazić pracodawcę na dodatkowe koszty.

Gdy pracodawca podejrzewa, że pracownik jest nietrzeźwy, może zarządzić badanie alkomatem w pracy. Jednak w tym celu musi otrzymać zgodę podwładnego, w przeciwnym razie jest to poważne naruszenie praw pracownika.

Należy również pamiętać, że pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, co do której podejrzewa, że jest pod wpływem alkoholu. Takie działanie byłoby niezgodne z ustawą z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Art. 17.

1. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

2. Uprawnienia kierownika zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1, służą również organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.

3. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy, wydane na podstawie art. 47 ust. 2.

Trzeźwość pracownika można bowiem określić również na podstawie krwi pobranej przez uprawnioną do tego osobę (np. pielęgniarkę).

Jeśli pracownik nie zgodzi się na wykonanie badania, pracodawca może wezwać uprawnione do tego służby (np. policję) — wówczas pracownik będzie zmuszony poddać się kontroli.

Badanie trzeźwości pracownika zaleca się wykonać również w razie wypadku przy pracy, o ile dany pracownik w nim uczestniczył. Takie badanie można przeprowadzić alkomatem, z krwi lub moczu. A niewykonanie go, nawet jeśli pracownik był trzeźwy, sprawi, że utraci on prawo do ubezpieczenia wypadkowego.