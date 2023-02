Nowe obowiązki dla pracodawców już od kwietnia. Dużo się zmieni

Miejsce pracy każdorazowo powinno być uzgodnione z pracodawcą (fot. Austin Distel/Unsplash)

Pracodawca będzie miał prawo polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli wystąpią tego obiektywne przyczyny.

Przed skierowaniem pracownika do wykonywania pracy w formie zdalnej, należy jednak uzyskać oświadczenie, że ma on warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy w formie zdalnej. Takie oświadczenie pracownik może zmienić, kiedy zmienią się jego warunki lokalowe lub techniczne, co uniemożliwi mu wykonywanie pracy w formie zdalnej.

- Pracodawca ma prawo do cofnięcia pracy zdalnej w sytuacji, gdy uzna on, że ustała przyczyna, dla której wydano wcześniej takie polecenie. W przypadku cofnięcia polecenia pracy zdalnej pracownik będzie zobowiązany powrócić do pracy wykonywanej na dotychczasowych zasadach. Innym przypadkiem zakończenia wykonywania pracy zdalnej jest niezwłoczne cofnięcie polecenia wykonywania tejże pracy w sytuacji, gdy pracownik poinformuje pracodawcę o zmianie warunków lokalowych i technicznych, które uniemożliwiają mu wykonywanie dalszej pracy zdalnej – wyjaśnia dr Barbara Pawełko-Czajka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ekspertka z zakresu prawa pracy.

Przepisy jednak przewidują grupy uprawnionych (nie muszą prosić o zgodę na pracę zdalną), do których należą między innymi:

pracownice w ciąży,

pracownicy wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia,

pracownicy sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą wspólnym gospodarstwie domowym posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu.

W noweli zapisano, że praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W tej formie praca zdalna znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika, takich jak konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy od 7 kwietnia 2023 r.?

Pracodawca, który wprowadza pracę zdalną, jest zobowiązany do stworzenia jej zasad. Powinny być one zapisane w:

porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową,

regulaminie – jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową oraz w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa,

poleceniu pracodawcy lub porozumieniu zawartym z pracownikiem.

W tych dokumentach pracodawca będzie określał warunki pracy zdalnej wykonywanej w danym zakładzie pracy, określając:

grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną (dotyczyć to będzie tylko porozumienia z zakładową organizacją związkową lub regulaminu),

zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej,

zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu,

zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną,

zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;

zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych,

zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych

oraz inne z punktu widzenia pracodawcy.

BHP a praca zdalna - odpowiedzialność pracodawcy w przypadku pracy zdalnej

Pracodawca tworząc miejsce pracy jest zobowiązany zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Tym samym jest zobowiązany chronić życie i zdrowie pracowników, zapewniając im odpowiednie warunki pracy, które osiąga przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

- Na wstępnie należy zauważyć, że sama specyfika pracy zdalnej wymaga współdziałania pomiędzy pracownikami a pracodawcą. W artykule 22 § 1 kodeksu pracy zawarta jest definicja stosunku pracy. Pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Warto wobec tego zauważyć, że w przypadku pracy zdalnej pracodawca nie wyznacza takiego miejsca. Po wprowadzeniu projektowanych przepisów do kodeksu pracy będzie to miejsce każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Miejsce pracy zdalnej znajduje się poza władztwem pracodawcy, stąd pojawiają się pytania, jak kształtować bezpieczne warunki pracy zdalnej – wyjaśnia Barbara Pawełko-Czajka.

- Z artykułu 207 kodeksu pracy wynika reguła nakładająca na pracodawcę odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Norma odnosi się do zakładu pracy, gdzie pracodawca działając w sposób władczy wypełnia narzucone na niego obowiązki. Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku pracy zdalnej, gdzie pracodawca nie ma prawa ingerencji w miejsce wykonywania pracy zdalnej. Jest to zazwyczaj miejsce zamieszkania pracownika, a także innych osób prywatnych. W tej płaszczyźnie pracownik ma prawo do własności, ochrony prywatności czy ochrony przed naruszeniem miru domowego - mówi Pawełko-Czajka.

Co oznacza, że pracownik będzie odpowiedzialny za BHP w przypadku pracy zdalnej?

- Charakter pracy zdalnej tworzy pracownika współodpowiedzialnym za stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Część obowiązków przechodzi na pracownika, między innymi będzie to: utrzymanie miejsca pracy w czystości i zdatności do jej wykonania, zapewnienie, że elementy środowiska domowego lub osoby trzecie nie będą wpływały na bezpieczeństwo wykonywania pracy zdalnej – tłumaczy Pawełko-Czajka.

Pracownik jest tym samym zobowiązany do współpracy z pracodawcą . Brak współpracy i wiedzy pracownika o obowiązujących go przepisach BHP w trakcie pracy zdalnej może przyczynić się do powstania chorób zawodowych czy nabawienia się innych dolegliwości.

- W sytuacji, gdy w trakcie pracy zdalnej dojdzie do wypadku przy pracy, na podstawie obowiązujących przepisów zespół powypadkowy ma obowiązek ustalić jego okoliczności i przyczyny, sporządzić protokół i przechowywać go przez 10 lat, a także podjąć odpowiednie środki zapobiegające podobnym sytuacjom w przyszłości. Te przepisy stosowane odpowiednio do pracy zdalnej wiążą się to z koniecznością oględzin miejsca wypadku. W przypadku pracy zdalnej powinno być to każdorazowo uzgodnione z pracownikiem lub jego domownikami. Brak takiej zgody ogranicza ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, jednakże zespół powypadkowy może odstąpić od dokonania oględzin miejsca wypadku w pracy zdalnej – komentuje Barbara Pawełko-Czajka.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl