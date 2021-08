Nowa forma protestu "niemoralna", ale skuteczna. "Drwina z instytucji państwa"

Policjanci, nauczyciele, pielęgniarki czy pracownicy sądów. Między innymi te grupy zawodowe sięgały w przeszłości po masowe zwolnienia lekarskie jako rozwiązanie w walce o lepsze warunki pracy i wyższe wynagrodzenia. Eksperci wskazują, że pracodawcy mają narzędzia, by przeciwdziałać tej formie protestu.

Jesienią 2018 roku nawet jedna trzecia policjantów mogła przebywać na zwolnieniach lekarskich. W ten sposób walczyli o podwyżki i zmianę warunków pracy. W tym roku z tego samego powodu sparaliżowana była praca wielu szpitali. Również pielęgniarki zdecydowały się w jednym czasie "zadbać o zdrowie" i nie przychodzić do pracy. Podobnie jak mundurowi, w ten sposób walczyły o polepszenie warunków pracy.

To wyjątkowe grupy zawodowe, które oficjalnie nie mogą protestować. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku strajku na stanowiskach, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie będzie prowadziło do zagrożenia życia i zdrowia, ale również w takich instytucjach jak policja, straż graniczna, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego czy służba więzienna (w sumie w ustawie wymieniono 12 instytucji). Jednak na masowe zwolnienia lekarskie w ramach protestu przechodziły również inne grupy zawodowe, m.in. nauczyciele.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Po to narzędzie sięgnęli również kierowcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku, którzy w listopadzie 2018 r. zaczęli masowo chorować. Kilkadziesiąt z kilkuset kursów trzeba było zawiesić.

Teraz ta forma protestu znów odżyła. Sięgnęli po nią pracownicy Biedronki, która w 240 swoich sklepach wprowadziła usługi pocztowe, co umożliwia ich funkcjonowanie również w niedziele.

- Atmosfera wśród pracowników jest po prostu zła. Mam sygnały, że ludzie uciekają na zwolnienia lekarskie, rzucają papierami - mówił kilka tygodni temu anonimowo związkowiec z Biedronki komentując umowę z Pocztą Polską, która pozwoliła sieci otworzyć sklepy w niedziele.

W lipcu w Warszawie wstrzymał działanie śródmiejski SOR na Solcu, o czym w mediach społecznościowych informowali medycy. Cała załoga oddziału ratunkowego - pielęgniarki i ratownicy - oficjalnie chciała podreperować zdrowie, ale nieoficjalnie był to, jak sami przyznają, protest.

Pracownicy od dłuższego czasu skarżyli się na braki w personelu, przemęczenie oraz brak tzw. dodatku covidowego. Masowe przejścia na „L4” zapowiadają także pracownicy ZUS-u, którzy domagają się podwyżek, obsadzenia wakatów i nieprzymuszania ich do nadgodziny. Skarżą się również na trudne warunki pracy, takie jak m.in. doskwierający upał i brak klimatyzatorów w pokojach biurowych.

Brak komunikacji

Zdaniem Mikołaja Zająca, szefa Conperio, firmy specjalizującej się w absencjach chorobowych, grupowe korzystanie z L4 w ramach strajku to bez wątpienia wyraźny sygnał, że w proces zarządzania firmą wkradły się poważne błędy. Popularność takiej formy protestu ma jedną podstawową przyczynę - łatwość realizacji.

- Gdyby pracownicy chcieli przeprowadzić legalny strajk, musieliby najpierw zrealizować całą procedurę formalną, a to zadanie czasochłonne. Pobieranie w tym celu zwolnień chorobowych jest formą o wiele bardziej przystępną – tłumaczy Mikołaj Zając.

Jego zdaniem powodem masowych absencji nie są jedynie lawirujący pracownicy, ale przede wszystkim błędy popełniane przez przedsiębiorstwa oraz ich kadry zarządzające. Jako przykład posłużyć może wspomniana wcześniej sieć dyskontów spożywczych, gdzie coraz więcej pracowników w ramach protestu ucieka na zwolnienia lekarskie.

- Absencja chorobowa wynika głównie z przerwania więzów międzyludzkich i społecznych w przedsiębiorstwie. Bardzo ważna jest także w tym przypadku przejrzysta komunikacja i dialog menedżerów z załogą, wypracowanie rozwiązań dostosowanych pod poszczególne grupy pracowników. W tym przypadku nikt nie ustalał wcześniej z załogą możliwości pracy w niedziele, a ludzi postawiono przed faktem dokonanym. Dla przykładu w sklepach sieci pracują matki, które samotnie wychowują dzieci. Jak mają one z dnia na dzień przeorganizować opiekę nad nimi? – mówi Zając.

O obecną sytuację kadrową i liczbę osób przebywających na zwolnieniach lekarskich we wszystkich placówkach oraz tylko w tych, gdzie ruszyła usługa pocztowa, zapytaliśmy przedstawicieli Biedronki. W przesłanej odpowiedzi sieć zaznacza, że wprowadzenie nowej usługi jest rozwiązaniem testowym, rozpoczętym w lipcu.

- Uruchomienie testu prowadzonego wspólnie z doświadczonym partnerem – narodowym operatorem pocztowym Pocztą Polską – jest sprawdzeniem nowych możliwości zgodnych z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym, z czego już wcześniej korzystało wiele innych konkurencyjnych sieci - podała Biedronka.

Z kolei odnosząc się do wątków związanych ze zwolnieniami, odpowiedziała tak:

- Zatrudnienie w Jeronimo Martins Polska systematycznie rośnie. Jeśli chodzi o organizację pracy w placówkach z możliwością odbioru przesyłek w niedziele to zaznaczamy, że jest ona realizowana w pełnej zgodzie z kodeksem pracy. Szczegółowy grafik jest ustalany każdorazowo przez kierownika sklepu na podstawie informacji zwrotnej od pracowników. W sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba, także z uwagi na nieobecności pracowników, dodatkowa obsada sklepu jest kompletowana w oparciu o osoby chętne do pracy z naszych innych pobliskich placówek. W sprawach pracowniczych jesteśmy regularnie w kontakcie z organizacjami związkowymi działającymi w JMP.

Grupowe L4 - sektor publiczny a prywatny

Czy pracodawcy mają możliwość walki z tą formą protestu? Zdaniem Mikołaja Zająca zdecydowanie trudniej radzić sobie z grupowymi zwolnieniami w sektorze publicznym niż w prywatnym, a w praktyce kluczowe są też okoliczności samego strajku nieformalnego:

- W sektorze publicznym w wielu przypadkach przełożonym powinno zależeć na skutecznej mediacji i jak najszybszym rozwiązaniu konfliktu, a nie na jego eskalacji. Dzieje się tak, ponieważ gdy nieformalny strajk dotyczy ważnej społecznie jednostki i zaangażowana jest w niego znaczna część załogi, to często protest przybiera inny wymiar – staje się bardzo medialny, niekiedy powodując dodatkowe zaangażowanie kolejnych stron sporu lub próbę podjęcia interwencji, np. przez polityków.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w sektorze prywatnym, w którym grupowe zwolnienia lekarskie często bywają nadużywane, stanowiąc wymierny problem i straty finansowe dla właścicieli przedsiębiorstw. Jak przekonuje ekspert, w tym przypadku w praktyce jedynym sposobem na przeciwdziałanie takiemu procederowi jest weryfikacja zwolnień lekarskich.

fot. materiały prasowe

- Jak wskazują przepisy, każdy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Weryfikacja podwładnych przebywających na L4, która realizowana jest przez wyspecjalizowane firmy już w 24 godziny od przyjęcia zgłoszenia, nie tylko pokazuje załodze, iż pracodawca nie godzi się na proceder w swojej firmie, ale jest też bardzo cennym feedbackiem mówiącym, co w funkcjonowaniu zakładu pracy działa źle i wymaga wdrożenia natychmiastowych działań naprawczych – mówi Mikołaj Zając.

Od właściciela danej firmy zależą dalsze kroki podjęte w stosunku do pracownika, którego kontrolerzy nie zastaną pod adresem podanym w druku zwolnienia chorobowego lub który przyłapany zostanie na wykonywaniu innych czynności, niezgodnych ze wskazaniami zwolnienia. Konsekwencje oraz odpowiedzialność grozić mogą również nakłaniającym do korzystania ze zwolnień, które okażą się niezasadne.

Wątpliwa moralnie forma protestu

Tę formę protestu bardzo krytycznie oceniał Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. - Branie fałszywych zwolnień lekarskich to spuścizna systemu postsowieckiego. Wszyscy, którzy w tym uczestniczą, po prostu oszukują. Jest to niewłaściwe i niemoralne - mówił w 2019 roku na antenie Polskiego Radia 24. - W tej chwili to jest już nasze państwo i nikt nas nie okupuje. Powinniśmy zmienić nasze zachowania niezależnie od tego, że zarobki w wielu branżach są skandaliczne.

Zdaniem Cezarego Kaźmierczaka braniu fałszywych zwolnień lekarskich sprzyja praca w państwowej instytucji. - W przypadku każdego prywatnego przedsiębiorstwa mało kto by się odważył na tego typu działania. Osoba na fałszywym zwolnieniu miałaby większe szanse rozwoju swojej kariery zawodowej już poza nim - mówił eufemistycznie szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

W tej opinii nie jest odosobniony. W podobnym tonie wypowiadał się Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. - Masowe zwolnienia lekarskie policjantów to drwina z instytucji państwa. Osoby, które na co dzień strzegą prawa, zadrwiły z niego, a pomogli im w tym lekarze - tak w rozmowie z PulsHR.pl komentował protest mundurowych z 2018 roku. Dodawał też, że w sektorze prywatnym taka sytuacja jest mało prawdopodobna.