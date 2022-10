Notariusze zyskają nowe uprawnienia, ale podlegać będą zwiększonemu nadzorowi

Zgodnie z projektowanymi przepisami notariusze uzyskają dodatkowe uprawnienia, w tym do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Z drugiej strony zostanie wzmocniony nadzór nad osobami wykonującymi ten zawód prawniczy.

Trwają konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcą nowelizacji jest Minister Sprawiedliwości.

Jak podkreśla projektodawca, najważniejszym celem tej regulacji jest „odciążenie sądów w czynnościach o charakterze bezspornym” oraz skrócenie czasu oczekiwania na dokonanie czynności we wpisach do ksiąg wieczystych.

Z badania CBOS wynika, że w opinii prawie 50 proc. badanych, średni czas trwania spraw rozpatrywanych przez polskie sądy jest zbyt długi. Stanowi to powód, m.in. wzrastającej liczby wpływających skarg na przewlekłość postępowań. - Jednym z obszarów wymagających wsparcia w sądach powszechnych są postępowania wieczystoksięgowe – wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ze względu na wzmożony obrót na rynku nieruchomości oraz skutki ustawy przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, do sądów wpływa coraz więcej wniosków o wpis tego rodzaju spraw.

- Dlatego konieczne jest podejmowanie działań mających na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu dokonywania wpisów w księgach wieczystych, a tym samym odciążenie sądów, przy jednoczesnym ułatwieniu obywatelom uzyskiwania wpisów ustanawianej na ich rzecz własności i równoczesnej redukcji kosztów kredytów hipotecznych związanych z pobieraniem przez banki dodatkowych opłat w czasie oczekiwania na wpis hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego na zakup mieszkania - tłumaczy resort w uzasadnieniu nowelizacji.

Projektowane rozwiązania przyznają notariuszom uprawnienie do dokonywania w księgach wieczystych wpisów własności: nieruchomości związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali oraz ustanowieniem i obciążeniem odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz innymi roszczeniami dotyczącymi tego lokalu.

Chodzi przede wszystkim o zakładanie nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca, a także o wpis hipoteki obciążającej nieruchomość.

Co do wpisów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych, to będą one przez notariusza dokonywane jedynie w zakresie niezbędnym dla ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Notariusze będą wydawać notarialne nakazy zapłaty

Jak podkreśla w uzasadnieniu projektu resort sprawiedliwości, powierzenie notariuszom kompetencji do wydawania notarialnych nakazów zapłaty dotyczyć będzie wyłącznie roszczeń niewątpliwych i bezspornych - których zasadność będzie wykazana dokumentami załączonymi do wniosku o wydanie tego nakazu.

Pozwoli to na odciążenie sądów od rozpoznawania spraw prostych oraz bezspornych, a dzięki temu możliwe stanie się przyspieszenie postępowań sądowych w innych sprawach.

Z drugiej strony, zapewni to obywatelom szybsze dochodzenie roszczeń, bez konieczności kierowania pozwu do sądu. Skuteczność notarialnego nakazu zapłaty zależała będzie od woli stron.

Na pisemny wniosek notariusz wyda notarialny nakaz zapłaty obejmujący roszczenia w kwocie do 75 tysięcy złotych, jeżeli zasadność dochodzonego roszczenia nie budzi wątpliwości, w szczególności, gdy dochodzone roszczenie udowodnione jest dołączonym do wniosku:

dokumentem urzędowym;

zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Jeżeli notariusz nie dostrzeże podstaw do wydania notarialnego nakazu zapłaty, będzie mógł sporządzić protokół, który zostanie doręczony wnioskodawcy.

Zwiększony nadzór nad notariuszami

- Jednocześnie, z uwagi na przyznanie notariuszom dodatkowych kompetencji, projekt wprowadza rozwiązania zwiększające nadzór nad notariuszami - podaje w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Zaproponowane przepisy dotyczą odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy oraz wprowadzenia przepisów regulujących zawieszenie notariusza w czynnościach - wynikających z konieczności stworzenia instrumentu pozwalającego na szybkie odsunięcie od dokonywania czynności notarialnych osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie karne - zaznacza Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Zmiany te wynikają także z potrzeby ujednolicenia rozwiązań w zakresie odpowiedzialności osób mających status funkcjonariusza publicznego lub korzystających z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zawieszenie notariusza w czynnościach będzie formą nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nad notariatem - informuje projektodawca.

Zgodnie z projektem nowelizacji, minimalny wiek, w którym będzie można się ubiegać o powołanie na stanowisko notariusza podniesiony zostanie do 28 lat (obecnie można nim zostać po ukończeniu 26. roku życia).

Kiedy będzie można zwiesić notariusza

Projektowane regulacje przewidują obligatoryjne oraz fakultatywne zawieszenie notariusza w czynnościach zawodowych.

- Obligatoryjnie Minister Sprawiedliwości zawiesi notariusza w czynnościach zawodowych, jeżeli prowadzone będzie przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo postępowanie o częściowe bądź całkowite ubezwłasnowolnienie i ustanowiono doradcę tymczasowego - czytamy w projekcie.

Obligatoryjne zawieszenie notariusza w czynnościach dotyczyć będzie więc tylko przypadków, gdy notariusz oskarżony będzie o popełnienie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - ściganych z oskarżenia publicznego.

Nie będzie natomiast automatyzmu w zawieszeniu notariusza w czynnościach w razie prowadzenia postępowania o nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz w przypadku wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia w trybie art. 55 § 1 k.p.k. (umożliwia pokrzywdzonym włączenie się do postępowania sądowego i przyjęcie na siebie roli oskarżyciela).

Projekt ustawy - do pobrania pod tekstem.