Nocna praca nowym trendem. Pracownicy sami ją wybierają

Drugim najpopularniejszym rodzajem miejsca do pracy jest kawiarnia lub restauracja (odpowiednio 37,2 i 30,5 proc.) (fot. Unsplash/ Nikita Vantorin)

Pracownicy z sektora IT przywiązują coraz większą wagę do elastyczności czasu oraz miejsca pracy. W praktyce oznacza to, że aby móc pracować z kraju leżącego w innej strefie czasowej, gotowi są pracować także w nocy.

Chociaż w ostatnich miesiącach firmy starają się zachęcać lub nawet zmuszać pracowników do powrotu do biur (ostatni przykład to platforma Zoom - o powrocie ich pracowników do biur przeczytasz więcej tutaj ), to w branży IT nadal większość osób pracuje zdalnie lub hybrydowo. Potwierdza to badanie „Praca zdalna i hybrydowa w IT”, jak również wiele innych analiz. Jeszcze więcej, bo aż 96 proc., chce pracować zdalnie lub hybrydowo.

Teraz polski portal z ogłoszeniami o pracę w IT - No Fluff Jobs - sprawdził, jak wygląda kwestia mobilności w branży IT w Europie. W badaniu wzięły udział osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat żyły jako cyfrowi nomadzi lub korzystały z workation (połączenia wyjazdu wakacyjnego z pracą zawodową) albo relokacji (zmiany stałego miejsca zamieszkania w związku z pracą).

Chęć pracy z zagranicy tak duża, że ludzie są gotowi pracować w nocy

Z raportu No Fluff Jobs wynika, że około połowa pracowników-podróżników samodzielnie decyduje o porze dnia, w której pracują. Odsetek ten jest nieco wyższy w przypadku nomadów niż osób korzystających z workation (52 proc. vs. 45 proc.). Około 40 proc. osób z obu grup pracuje wtedy, kiedy pracuje ich firma. Nawet jeśli oznacza to pracę w nocy.

Grafika: raport No Fluff Jobs na temat mobilności w branży IT w Europie

O nadgodzinach nie ma mowy. Zarówno cyfrowi nomadzi, jak i osoby na „pracowakacjach”, podczas podróży najczęściej pracują po 7-8 godzin dziennie (odpowiednio 46,5 proc. oraz 45 proc.).

- W branży, która boryka się ze znaczącym niedoborem kadr, a którą charakteryzuje dynamiczny napływ nowych technologii i wysoki wskaźnik wypalenia zawodowego, elastyczność staje się kluczowa. A razem z nią otwartość na organizację pracy, która pozwala na rozwój w innych aspektach życia. Żeby firma prosperowała, musi prosperować zespół. A żeby zespół prosperował, musi mieć zapewnioną elastyczność - mówi cytowana w raporcie Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs.

Grafika: raport No Fluff Jobs na temat mobilności w branży IT w Europie

Skąd pracują ludzie, którzy mogą pracować z zagranicy? Większość z nich nie wychodzi z miejsca zakwaterowania na czas pracy. Zarówno w przypadku nomadów (88,4 proc.), jak i osób na workation (92,7 proc.), większość pracuje w miejscu pobytu. Drugim najpopularniejszym rodzajem miejsca do pracy jest kawiarnia lub restauracja (odpowiednio 37,2 proc. i 30,5 proc.), a trzecim praca na świeżym powietrzu. Ok. 16 proc. nomadów pracuje w przestrzeniach coworkingowych, podczas gdy tylko 6,6 proc. korzysta z nich na workation.

Praca z zagranicy głównie dla doświadczonych pracowników

Spośród europejskich cyfrowych nomadów większość pełni funkcje seniorów (34,43 proc.) lub midów (33,27 proc.) i ma doświadczenie zawodowe powyżej ośmiu lat (35,98 proc.) albo od dwóch do pięciu lat (24,56 proc.). Większość z nich w ciągu ostatniego roku pracowała z dwóch lub trzech krajów. Najczęściej wybieranym kierunkiem jest Hiszpania, którą wskazało 40,15 proc. respondentów i respondentek. Kolejne miejsce zajęły Niemcy i Włochy, uzyskując po 32,85 proc. odpowiedzi.

Grafika: raport No Fluff Jobs na temat mobilności w branży IT w Europie

Globalni cyfrowi nomadzi z kolei najczęściej wybierają Stany Zjednoczone (15 proc.), a następnie Hiszpanię i Tajlandię (oba kraje po 5 proc.). Jako swoje ulubione miejsca 64,4 proc. badanych z tej grupy wskazuje morze lub ocean, 43,7 proc. góry, a 39,26 proc. miasto.

Jeśli weźmiemy pod uwagę poszczególne kontynenty, na które swoje kroki stawiają chętni do łączenia pracy i podróży specjaliści IT, to okaże się, że największa grupa odwiedziła kraje Europy (94 proc.), a następnie Azję (32 proc.). Ameryka Północna zamknęła wielką trójkę, goszcząc prawie 21 proc. pracujących podróżników i podróżniczek.

Jednak niestraszne są im i dalsze podróże. 15 proc. specjalistów pracowało z Afryki czy Ameryki Popołudniowej. Na pracę z państw leżących w Australii i Oceanii zdecydowało się 8 proc. pracowników, a 0,77 proc. wybrało pracę z Antarktydy.

Większa elastyczność, zamiłowanie do podróży - oto główne powody pracy z zagranicy

Ponad 68 proc. cyfrowych nomadów wybrało taki styl życia z powodu zamiłowania do podróży, a 55 proc. czuje, że w ten sposób zaspokaja potrzebę większej elastyczności czasu i miejsca pracy. Niecałe 34 proc. wskazało dwa powody – oczekiwanie lepszej jakości życia poza dotychczasowym miejscem zamieszkania oraz osiągnięcie „urlopu bez urlopu”.

Z kolei w przypadku osób na workation główną motywacją do takich wyjazdów jest potrzeba większej elastyczności miejsca i czasu pracy (53 proc.). Z kolei ponad 42 proc. chciało poczuć się jak na wakacjach, a 38,46 proc. uwielbia podróżować.

84,4 proc. z nich zorganizowało sobie wyjazd we własnym zakresie. Jak wskazują autorzy raportu, taka forma pracy pojawia się czasem w ogłoszeniach jako benefit, jednak to wciąż niszowe zjawisko – udział takich ofert nie przekracza 1 proc. wszystkich ogłoszeń na portalu. Tego typu wyjazdy trwają najczęściej od tygodnia do dwóch. Ponad 60 proc. korzystających z „pracowakacji” na co dzień pracuje zdalnie, a 38,4 proc. hybrydowo.

- Rozwój kariery pozwalający na realizację życiowych marzeń to nieoceniona wartość, bo pozwala znaleźć czas na pracę, dla bliskich i dla siebie. A to klucz do dobrostanu i wzrostu każdego i każdej z nas - mówi Wojciech Szambelan, Poland site lead & senior engineering manager z firmy Affirm, partnera raportu.

