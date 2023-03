Niósł metalową rurę. Finał był tragiczny

W okresie styczeń–wrzesień 2022 r. zgłoszono 42 tys. 604 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Liczba poszkodowanych w tym czasie zmalała o 2,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1 tys. pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 3,23 do 2,99.

Kolejny wypadek, któremu przyglądali się inspektorzy dotyczył pracownika, który przechodząc obok arkusza blachy zahaczył nogą o jego krawędź. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał urazu nogi.

Do śmiertelnego wypadku doszło w woj. kujawsko-pomorskim. Na terenie jednej z firm pracownik przenosił metalową rurę. W czasie wykonywania zadania mężczyzna przenoszonym elementem dotknął napowietrznej linii energii elektrycznej średniego napięcia. W wyniku zdarzenia pracownik został porażony prądem elektrycznym. Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

W innej firmie pracownik stojąc na drabinie na brzegu zbiornika wodnego montował hangar żeglarski. W czasie realizacji zdania mężczyzna spadł z drabiny. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał urazu głowy w postaci licznych obrażeń twarzoczaszki.

Pęknięcia czaszki doznał mężczyzna pracujący w porcie na terenie woj. pomorskiego. Podczas przeładunku rur na jednostkę jeden z pracujących mężczyzn został uderzony w głowę przez spadający skorodowany element ramienia wysięgnika żurawia transportującego ładunek.

Również w woj. pomorskim na terenie zakładu pracownik obsługiwał wielopiłę. Podczas wykonywania pracy lewa ręka mężczyzny przedostała się do strefy pracy maszyny, co doprowadziło do amputacji czterech palców.

W woj. małopolskim na terenie szpitala agresywny pacjent oddziału psychiatrycznego zaatakował dwie pielęgniarki. W wyniku zdarzenia obie pracownice doznały urazu głowy w postaci wyrwania włosów.

W woj. lubelskim na terenie zakładu pracownica wykonywała prace porządkowe. Po wykonaniu pracy kobieta nieświadomie napiła się substancji o właściwości żrącej znajdującej się w butelce po wodzie. W wyniku zdarzenia poszkodowana doznała ciężkich obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala.

W woj. łódzkim w strefie przemysłowej piekarni, w trakcie wypieku pieczywa w piecach gazowych, prawdopodobnie na skutek awarii w jednym z nich, doszło do przedostania się tlenku węgla do hali produkcyjnej, w której przebywali pracownicy. W wyniku zdarzenia doszło do podtrucia tlenkiem węgla ośmiu pracowników.

Do śmiertelnego wypadku doszło w woj. łódzkim. Na terenie budowy pracownik stojąc w koszu podestu samobieżnego montował instalację tryskaczową. W czasie wykonywania pracy doszło do złamania jednego z siłowników ramienia podestu i wygięcia drugiego, co doprowadziło do upadku kosza wraz z mężczyzną z wysokości około 6-8 metrów. W wyniku zdarzenia poszkodowany poniósł śmierć na miejscu.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w 2023 r.

W okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wyniosą:

1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

114 231 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

57 115 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

114 231 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

114 231 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

22 212 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

57 115 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.





Odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

