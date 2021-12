Niezaszczepieni skarżą się na pracodawców. Nowe przepisy w drodze

Temat szczepień rozgrzewa społeczeństwo do czerwoności. Oliwy do ognia dolewa sytuacja w miejscach pracy. Niezaszczepieni zgłaszają, że są naciskani przez firmy, a prawnicy zauważają, że nie ma do tego podstaw prawnych. Pracodawcy mogą jednak już wkrótce dostać do rąk nowe narzędzie. Wysłuchanie publiczne projektu o weryfikacji covidowej odbędzie się 5 stycznia.

Co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 56 proc. Polaków, co oznacza, że 44 proc. nie jest zaszczepionych (fot. Shutterstock)

Co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 56 proc. Polaków, co oznacza, że 44 proc. nie jest zaszczepionych (fot. Shutterstock)

Jak informuje stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom, liczba wiadomości od pracowników, którzy czują się przymuszani do szczepień w ostatnim kwartale roku 2021 pobiła wszelki rekord. Wiele dotyczyło groźby zwolnienia, presji, groźby odebrania premii czy zachowań, które można uznać za swojego rodzaju dyskryminację.

- Pracodawcy mają prawo do chęci zabezpieczenia swoich firm, ochrony przed lockdownem i spadkiem wydolności operacyjnej. Jesteśmy jednak stowarzyszeniem, którego zadaniem statutowym jest ochrona pracowników. Prawo pracy nie przewiduje obecnie obowiązku szczepień. Pracodawca nie może też naciskać na pracownika w tym temacie - wyjaśnia prezes stowarzyszenia Małgorzata Marczulewska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przykładów zgłoszonych przez pracowników jest mnóstwo.

- W związku z odmową szczepienia oraz wykonywania testów PCR stałam się ofiarą segregacji sanitarnej. Firma w której jestem zatrudniona zastosowała wobec mnie kary finansowe, jak i również do odwołania zostałam skierowana na wykonywanie swojej pracy w systemie home office - przytacza jeden ze zgłoszonych problemów stowarzyszenie.

Prócz przenoszenia pracowników na pracę zdalną, zgłaszane jest wywieranie nacisku na niezaszczepionych, honorowanie premiami zaszczepionych, groźby nieprzedłużenia umowy z powodu braku szczepienia czy brak możliwości wykonywania obowiązków służbowych z powodu nieposiadania paszportu covidowego.

Jak wyjaśniają przedstawiciele stowarzyszenia, szczepienia to temat przewodni większości maili i telefonów do organizacji w ostatnim kwartale 2021 roku.

- Temat szczepień budzi kontrowersje. Wielu pracowników nie chce się zaszczepić, nie chce być o to pytanych, rodzą się z tego poważne konflikty, których rozwiązanie z powodu braku konkretnych instrumentów prawnych, spada na przedsiębiorców. W wielu firmach wprowadza się wyraźną sugestię, że pracownicy powinni być zaszczepieni. Jeżeli rozpoczyna się procedura sprawdzania, czy do szczepienia doszło, to pracownicy piszą skargi, zgłaszają się do inspekcji pracy lub często w otwarty sposób okazują szefostwu brak zgody. Często nazywane jest to w wiadomościach do nas „segregacją” lub „dyskryminacją” - podkreśla Małgorzata Marczulewska.

Kogo dotyczą skargi?

- Najwięcej skarg otrzymujemy z firm produkcyjnych np. drukarni, kopalni, hal magazynowych, firm w których na dużej przestrzeni pracuje określona liczba ludzi. Pojawiają się także skargi z dyskontów, urzędów, a nawet z placówek medycznych. Przyznam, że wiadomości od pielęgniarek czy ratowników medycznych, którzy nie chcą się zaszczepić nawet dla mnie były zaskakujące. Udzielamy w tym zakresie porad prawnych i rozmawiamy z przedsiębiorcami. Uważamy jednak, że takie tematy powinny być rozwiązywane na zasadzie porozumienia i edukacji. Przedsiębiorcy oczekują szczepień nie dla własnego kaprysu, a dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania firmy - dodaje.

Przeczytaj: Wiceminister o niezaszczepionych: w każdej grupie zawodowej są osoby, które wierzą w gusła

Prawo mówi wyraźnie

Jak wyjaśnia Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski, w przypadku każdej konfliktowej sytuacji zaleca się przede wszystkim porozumienie.

- Informacje o stanie zdrowia pracownika stanowią szczególnie chronioną kategorię jego danych osobowych - danych, które mogą być przetwarzane wyłącznie w razie konieczności oraz na podstawie szczegółowych przepisów ustawowych. Na dzień dzisiejszy przepisy takie nie zostały uchwalone. Oczywiście, pracodawca może zachęcać pracowników do dbania o zdrowie swoje, współpracowników i kontrahentów, informować o korzyściach płynących dla wszystkich tych osób ze zwiększania świadomości co do własnego stanu zdrowia - jednak na ten moment na takiej działalności informacyjnej właściwie kończą się uprawnienia pracodawcy - podkreśla prawnik.

I dodaje, brak regulacji prawnych daje jasny sygnał co pracodawcom w tym temacie wolno, a czego nie.

- Skoro nie ma możliwości wyegzekwowania poddania się przez pracownika testowi na Covid-19, to nie ma też możliwości wyciągania jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z faktu odmowy udania się na test, jak również nie ma możliwości wymagania od pracowników, by pokrywali związane z nim koszty. To samo dotyczy szczepień - jako że są one również nieobowiązkowe, także i w tym wypadku nie można wyciągać negatywnych konsekwencji wobec osób, które odmówią szczepienia lub odmówią udzielenia informacji co do tego, czy zostały zaszczepione - dodaje Marek Jarosiewicz.

Co dalej?

Wysłuchanie publiczne projektu o weryfikacji covidowej odbędzie się 5 stycznia.

Projekt zakłada m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Przewiduje on również możliwość delegowania do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju zajęcia.

Przeczytaj: Prezydent o weryfikacji szczepień pracowników: ścierają się różne wartości

fot. Pixabay

Sam projekt oceniany jest jednak różnie. Radca prawny Łukasz Kuczkowski, partner w kancelarii Raczkowski podkreśla, że wielu przypadkach wprowadzenie tego przepisu w życie będzie trudne.

- Jednocześnie będzie kompletnie nieprzydatne dla wielu pracodawców, u których kontaktu z klientem nie ma albo jest on bardzo ograniczony. Ponadto wobec braków kadrowych u wielu pracodawców możliwość przeniesienia pracownika niezaszczepionego do innej pracy, w której nie ma kontaktu z klientem, jest co do zasady iluzoryczna - wyjaśnia.

Przeczytaj: Rządowy pomysł na kontrolę szczepień może okazać się fikcją. Oto dlaczego

Jak tłumaczy, przepisy regulujące te kwestie powinny przede wszystkim zawierać rozwiązania, które nie będą narażały firm na zarzut dyskryminacji.

- Rozwiązania, na które czekają pracodawcy, dotyczą przede wszystkim możliwości organizowania pracy osób niezaszczepionych w odmienny sposób w stosunku do osób zaszczepionych bez ryzyka zarzutu nierównego traktowania czy wręcz dyskryminacji. W przypadku osób zaszczepionych pracodawca powinien zostać zwolniony z wszelkich ograniczeń covidowych. Dodatkowo powinien mieć wyraźne prawo odseparowania obu tych grup pracowników (inne pokoje, inne piętra, inna organizacja pracy) przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczeń covidowych wobec osób niezaszczepionych. Ustawa powinna wyraźnie wskazywać, że pracodawca podejmując te działania uwzględnia przede wszystkim interes osób zaszczepionych - tłumaczy Kuczkowski.