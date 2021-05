Niewolnictwo XXI wieku. "Koniec z tym! Trzeba dać pieniądze na kontrole i inspekcje"

Częste i systematyczne naruszenia praw pracowniczych, w tym naruszenie przepisów w łańcuchach podwykonawców, fikcyjne samozatrudnienie, niepewne warunki pracy, zwłaszcza w przypadku pracowników sezonowych oraz pracowników sektora rolno-spożywczego i sektora turystyki. To jedne z wielu naruszeń, jakie występują na europejskim rynku pracy.

- Pracujący dla belgijskiej firmy rumuński kierowca ciężarówki nie dostał wynagrodzenia za swoją pracę. Stwierdził, że w XXI wieku został potraktowany jak niewolnik. Takich historii jest więcej, bo firmy robią tak, by płacić jak najmniej, czy unikać płacenia składek. Na tym polega dumping społeczny. Koniec z tym! Trzeba zagwarantować wszystkim pracownikom najlepsze warunki pracy. Trzeba przestrzegać przepisów. Trzeba przestać oszczędzać, dać pieniądze na kontrole, inspekcje i pilnować przestrzegania praw pracowniczych. Zamiast dumpingu, konieczny jest postęp - mówił podczas debaty w Parlamencie Europejskim Marc Botenga, belgijski eurodeputowany, który w PE reprezentuje grupę Lewicy.

Dyskusja, która odbyła się w pierwszym dniu posiedzenia PE, dotyczyła wpływu przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług. Główny wniosek, jaki z niej wynika? Choć sporo już zrobiono w kierunku wyrównania szans pracowników, to do celu nadal jest daleko. A pandemia tylko pokazała, jak bardzo daleko, do tego rzuciła kilka kłód pod nogi.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Swobodny przepływ pracowników między krajami członkowskimi powinien być traktowany jako możliwość i prawo każdego pracownika. Tymczasem od 2004 roku, kiedy to nastąpiło pierwsze rozszerzenie listy krajów, których dotyczy przepływ pracowników, mobilność zawodowa wciąż jest traktowana jako problem i powód konfliktu między Wschodem i Zachodem, między bogatymi a biednymi, pomiędzy różnymi interesami, które mają państwa członkowskie - mówił Radan Kanev, eurodeputowany z Bułgarii, który reprezentuje grupę posłów należących do Europejskiej Partii Ludowej, i który jako poseł sprawozdawca rozpoczął debatę o mobilności pracowników.

Wskazywał też, że działalność polityczna nie może uwzględniać interesów populistów czy wyłącznie wielkiego biznesu. Nie może się też kontentować na interesach poszczególnych krajów, ale na interesach najmniejszych, najsłabszych, którym trudno jest znaleźć odpowiednie możliwości na rynku pracy, którzy poszukują odpowiedniego miejsca zatrudnienia, by zapewnić sobie przyszłość.

- UE to rynek tysięcy przedsiębiorstw, które powinny działać w sposób bardziej dynamiczny i swobodny. Gdzie powinny panować równe warunki dla wszystkich pracowników. Nie możemy pozwolić sobie, by byli tu ludzie pracujący w warunkach niegodnych. To jest zadanie dla nas - ustawodawców. Musimy zagwarantować pracownikom ochronę, nie możemy chronić biurokratów bez serca. Musimy likwidować bariery administracyjne. A do tego nie trzeba wymyślać nowych systemów. Wystarczy zastosować przepisy, które już istnieją, ale robić to w sposób jednolity i zharmonizowany w całej Unii - przekonywał polityk.

fot. Pixabay

Zaznaczał też, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z pandemii, która dobitnie pokazała, że problemy słabych stają się problemami silnych.

- Pracownicy niewykwalifikowani, sezonowi bardzo często stoją w obliczu prawdziwego labiryntu przepisów prawnych, a to są ludzie, którzy gwarantują nam na przykład bezpieczeństwo dostaw żywności. Tymczasem warunki ich pracy stały się katastrofą sanitarną. Lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć z pandemii, mówi o tym, że podstawowe prawa na rynku, jak prawo do kształcenia, zawsze powinno być łatwo dostępne. Powinno być przywilejem obywateli wszystkich państw członkowskich. Powinniśmy wykorzystywać nowe technologie na rzecz najsłabszych graczy na rynku - apelował Radan Kanev.

Podkreślał też, że rynek pracy będzie coraz bardziej elastyczny i dynamiczny, a praca i usługi staną się coraz bardziej mobilne.

- Dobrze, że tak się dzieje. Jest to okazja dla wielu Europejczyków, by się rozwijali i kształcili i by przezwyciężali bariery, językowe czy inne. Naszym celem, jako polityków, jest chronić ich prawa i chronić ich przed nieuczciwą konkurencją - podsumowywał.

Problemy pracowników przed COVID-19

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do sprawozdania przygotowanego przez Komisję Zatrudniania i Spraw Socjalnych, chociaż mobilność pracowników wykazywała – przynajmniej przed pandemią COVID-19 – tendencję w kierunku stabilizacji, nadal istnieją obawy dotyczące warunków pracy, wysokości wynagrodzenia, dumpingu socjalnego i dyskryminacji, jak również różne bariery prawne w odniesieniu do świadczenia usług w całej Unii.

Autorzy sprawozdania wskazują, że niektóre z nich są ściśle powiązane z kryzysem zdrowotnym, inne – z sytuacjami nadzwyczajnymi, z kolei szereg z nich to niedociągnięcia strukturalne, które stały się bardziej dotkliwe i widoczne dopiero podczas pandemii.

Problemy, jakie wskazali posłowie w sprawozdaniu, dotyczą m.in.:

- braku harmonizacji przepisów na szczeblu UE (ogromna różnorodność odpowiednich przepisów sprawia, że przedsiębiorstwa obciążone są kosztami zdobycia informacji, a tym samym, w praktyce, staje się barierą dla mobilności wewnętrznej),

- postrzegania instytucji Unii jako powolnych i niechętnych do wykonywania swoich kompetencji z zakresu przepisów dotyczących pracy i zabezpieczenia społecznego,

- ograniczonych kompetencji Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz niezdefiniowanego zakresu jego przyszłych działań,

- w odniesieniu do otoczenia biznesowego - szczególnie MŚP - braku jednolitych procedur w dziedzinie pracy mobilnej i świadczenia usług, co budzi poważne obawy, podobnie jak utrzymującego się problemu z uznawaniem kwalifikacji zawodowych, w którym to przypadku konieczne jest poczynienie postępów, na przykład w odniesieniu do bardzo poszukiwanych specjalistów IT w całej Europie,

- częstych i systematycznych naruszeń praw pracowniczych, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników mobilnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników delegowanych i sezonowych.

fot. Shutterstock

W kontekście ostatniego punktu posłowie zwrócili uwagę na naruszenia przepisów w łańcuchach podwykonawców, fikcyjne samozatrudnienie, fikcyjne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i niepewne warunki pracy, zwłaszcza w przypadku pracowników sezonowych oraz pracowników sektora rolno-spożywczego i sektora turystyki. Wskazywali też na przypadki występowania dyskryminacji pracowników mobilnych ze względu na płeć i przynależność państwową oraz gorsze warunki obywateli dla państw trzecich, którzy pracują jako pracownicy mobilni w UE.

Ze sprawozdania wynika też, że chociaż każde państwo członkowskie gwarantuje pewne minimalne standardy w zakresie warunków pracy i zwalczania naruszeń praw pracowniczych, nie istnieje żaden jednolity standard kontroli w odniesieniu do inspekcji pracy. Warto tu przypomnieć, że Europejski Urząd ds. Pracy jest w trakcie opracowywania wspólnego wzoru na potrzeby inspekcji, który powinien być gotowy w najbliższym czasie. Posłowie oczekują, że w tym kontekście Europejski Urząd ds. Pracy ułatwi przeprowadzanie wspólnych inspekcji.

Problemy pracowników po COVID-19

Europosłowie zwracają uwagę, że do listy problemów, jakie pojawiają się na rynku pracy w UE, trzeba dodać zjawiska, jakie uwidoczniła pandemia koronawirusa. A tych nie brakuje.

- Chociaż trudna sytuacja około 1,9 mln pracowników delegowanych i 1,5 mln pracowników transgranicznych od dawna stanowi w Europie problem, kryzys związany z COVID-19 sprawia, że te poważne trudności w jeszcze większym stopniu znajdują się w centrum uwagi. Trudne warunki pracy dotyczą setek tysięcy pracowników transgranicznych, przygranicznych, delegowanych i sezonowych w UE. Te grupy pracowników o szczególnie słabej pozycji na rynku okazały się niezwykle ważne dla przetrwania unijnych systemów opieki zdrowotnej, łańcuchów żywnościowych, transportu i gospodarki - czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj więcej: Czeka nas solidny wzrost płacy minimalnej. Za duży - mówi biznes

W efekcie członkowie EMPL wezwali państwa członkowskie, aby zintensyfikowały działania w zakresie inspekcji pracy, w stosownych przypadkach wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy, oraz w pełni wdrożyły przepisy Unii regulujące różne aspekty mobilności, w tym swobodny przepływ, delegowanie pracowników i koordynację zabezpieczenia społecznego. Zaznaczyli też, że koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego stała się sprawą niecierpiącą zwłoki. Podkreślili także, że cyfryzacja procedur i wniosków może wspomóc koordynację poszczególnych systemów zabezpieczenia społecznego organów krajowych, by zapewnić ochronę socjalną wszystkim pracownikom w UE.

Głos w dyskusji w tej sprawie zabrała również eurodeputowana z Polski, Elżbieta Rafalska, która wskazywała, że pandemia z całą ostrością pokazała, jak trudna, czasem dramatyczna, jest sytuacja pracowników transgranicznych, przygranicznych, delegowanych czy sezonowych.

- Zamykanie granic brak koordynacji ograniczeń, obciążanie pracowników kosztami testów, zagrożenie zdrowotne, brak zabezpieczenia społecznego. To się dzieje wszędzie, w fabrykach, rzeźniach, na farmach szparagowych, i wymaga natychmiastowego rozwiązania. Należy zagwarantować natychmiastową i skuteczną ochronę pracowników mobilnych - podsumowała eurodeputowana reprezentująca w PE europejskich konserwatystów i reformatorów.