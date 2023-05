"Nieprzemyślana" propozycja w sprawie ZUS i tak trafi do Sejmu. Przedsiębiorcy są przeciwko

Jak jednak ustalił serwis Prawo.pl, projekt ustawy o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców nie wpłynął do Sejmu. Oznacza to, że nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów.

- Są różne tryby wnoszenia projektów do parlamentu. My zaczęliśmy od trybu obywatelskiego, by zobaczyć, na ile jest możliwość zebrania podpisów. A ponieważ przedsiębiorcy już się martwią, że składki będą wyższe od początku przyszłego roku, toteż zapadła decyzja i projekt trafi do Sejmu zgodnie z planem - dodaje.

Oznacza to, że projekt trafi do Sejmu jako projekt poselski.

Przedsiębiorcy pełni obaw. Ich zdaniem dobrowolny ZUS to nie jest dobry pomysł

Federacja Przedsiębiorców Polskich sprzeciwiała się propozycji, aby wprowadzić w Polsce dobrowolność podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu przez przedsiębiorców. Jak zaznacza, przedsiębiorcy, którzy wypiszą się z systemu emerytalnego, zawsze będą narażeni na ryzyko, że będą żyć na emeryturze dłużej niż pozwolą im na to zgromadzone przez siebie oszczędności.

Zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) w takim przypadku staną się klientami pomocy społecznej, a na ich utrzymanie z płaconych przez siebie podatków będzie musiała łożyć reszta społeczeństwa, która zabezpieczyła swoje emerytury dzięki płaceniu składek przez całe życie zawodowe. Byłoby to niesprawiedliwe, a jedynym sposobem na uniknięcie tej sytuacji jest objęcie każdej grupy aktywnych zawodowo ubezpieczeniem społecznym.

- Stanowczo sprzeciwiamy się nieprzemyślanej propozycji tzw. dobrowolnego ZUS-u, który demontowałyby system emerytalny w Polsce, na dłuższą metę tworząc ogromne problemy społeczne. Zamiast tego proponujemy rzetelną dyskusję na temat reformy zasad ustalania podstawy wymiaru składek oraz systemowego wsparcia małych przedsiębiorców w okresie kryzysu energetycznego. Nie ulega wątpliwości, że w obecnym niestabilnym otoczeniu gospodarczym, naznaczonym wysokimi cenami energii, dużą presją kosztową oraz słabnącym popytem, sytuacja finansowa wielu drobnych przedsiębiorców istotnie się pogarsza – co zagraża ich dalszemu istnieniu na rynku. Jednak państwo dysponuje znacznie lepszymi narzędziami ich wspierania niż umożliwienie im wypisania się z systemu emerytalnego - podkreślał Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

