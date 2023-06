Niepełny etat a uprawnienia pracownika. To warto wiedzieć

Maksymalny wymiar czasu pracy na pełny etat wynosi 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo. Pracownik może być jednak zatrudniony w niższym wymiarze. Czy mniejszy wymiar czasu pracy powinien wpływać na sposób, w jaki traktuje go pracodawca?

Pełny wymiar czasu pracy w Polsce to 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo.

Pracownik może zostać zatrudniony na część etatu. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek traktować pracowników równo, niezależnie od zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony, oraz niezależnie od wymiaru czasu pracy.

Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat powinni mieć równy dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz do świadczeń socjalnych, tak samo jak pracownicy zatrudnieni na pełny etat.

Pełny wymiar czasu pracy w Polsce to 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo. Pracownik może zostać zatrudniony na część etatu, a zgodnie z art. 18(3a) Kodeksu pracy:

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia i prawo do urlopu przy niepełnym etacie

Jak wyjaśnia Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, różnicą między zatrudnieniem na pełny etat, a pracą na część etatu jest wysokość wynagrodzenia. Pracownik z niższym wymiarem czasu pracy z reguły otrzymuje również niższe wynagrodzenie. Proporcjonalnie zmniejsza się również wynagrodzenie minimalne.

Co z urlopem? Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu jest ustalany proporcjonalnie, zgodnie z wymiarem czasu pracy, zaokrąglając niepełne dni urlopowe w górę do pełnych dni. Pracownicy zatrudnieni na pełny etat mają prawo do 20 lub 26 dni urlopu, w zależności od stażu pracy. W przypadku pracy na część etatu, wymiar urlopu wypoczynkowego jest odpowiednio mniejszy.

Pracownicy zatrudnieni na część etatu mają analogiczne zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego jak pracownicy zatrudnieni na pełny etat.

Osoba rozpoczynająca pracę po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym ma prawo do urlopu z każdym miesiącem pracy, proporcjonalnie do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po roku pracy. Kolejne prawa do urlopu pracownik nabywa w kolejnych latach kalendarzowych.

Zatrudnienie na część etatu nie wpływa na prawa pracownika do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego ani zasiłku chorobowego.

Kwestia zasiłków i liczenia ogólnego stażu pracy

Bez względu na to, czy pracownik pracuje na pełen etat czy część etatu, ma te same uprawnienia do urlopów. Jedynie podstawa wymiaru świadczeń związanych z tymi okresami może być niższa, zależna od zarobków pracownika.

Okres pracy w niepełnym wymiarze etatu jest wliczany do stażu pracy w pełnym zakresie, co oznacza, że ma on pełny wpływ na ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej, odprawy i innych uprawnień pracowniczych. Praca na część etatu nie zmienia również długości okresu wypowiedzenia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl