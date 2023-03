Niepełnosprawni coraz lepiej radzą sobie na rynku pracy

To tym ważniejsze, iż według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Polsce jest ok. 3,1 mln osób z niepełnosprawnościami, czyli takich, które zgodnie z definicją prawną ukończyły 16 lat i mają orzeczenie o niepełnosprawności. W tej liczbie blisko 1,7 mln to osoby w wieku produkcyjnym; to 7,7 proc. ludności Polski w tym wieku).

Statystyki pokazują, że w Polsce już od dekady zatrudnienie i aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami sukcesywnie rośnie, choć – jak przyznaje MRIPS – sytuacja nadal nie jest idealna. Jak zauważa resort, aktywna zawodowo jest dziś statystycznie co trzecia osoba z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym.

Według danych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku współczynnik aktywności zawodowej wśród tych osób w wieku produkcyjnym wzrósł o 0,5 pkt proc. rok do roku (i o 2,9 pkt proc. w stosunku do 2015 roku) i uplasował się na poziomie 28,8 proc. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł w tym samym czasie o 0,6 pkt proc., do poziomu 26,8 proc. Natomiast poziom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pozostał na niezmienionym poziomie – 7,2 proc.

Bariery i ograniczenia, czyli obawa o utratę świadczeń

Jedną z największych barier w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami wciąż pozostaje nieodpowiednia legislacja, przez którą takim osobom często po prostu nie opłaca się pracować. W momencie podjęcia zatrudnienia mogą bowiem stracić przysługujące im świadczenia socjalne.

Osobisty rachunek zysków i strat często decyduje, podobnie jest oczywiście w przypadku pracodawców, którzy – oprócz pracownika – mogą zyskać wiele preferencji.

Praca zdalna łatwiejsza dla osoby z niepełnosprawnością

Zgodnie z prawem pracodawca może liczyć na dofinansowanie do szkolenia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności i w ten sposób pomóc mu podnieść jego kwalifikacje, które poprawią jakość realizowanych przez niego zadań. Dużą pomocą, mającą usprawnić pracownika z niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną, jest przydzielenie do niego osoby wspierającej, która pomoże realizować niektóre zadania. Na wynagrodzenie dla takiej osoby również przysługuje dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dużym udogodnieniem dla wielu osób niepełnosprawnych jest możliwość pracy zdalnej. Eliminuje to wiele pozornie prozaicznych problemów związanych z podróżą do firmy. Osoby z niepełnosprawnością unikają bowiem codziennego zmagania się z tymi samymi barierami architektonicznymi.

