Nieograniczone uprawnienia ZUS. "To będzie martwy przepis"

W projekcie zmiany ustawy zasiłkowej pojawiły się zapisy dające ZUS nieograniczone uprawnienia, jeśli chodzi o prowadzenie postępowania wyjaśniającego w kwestii ustalania prawa do zasiłków. Co zmiana uprawnień oznacza w praktyce?

W świetle nowego prawa ZUS będzie mógł pozyskiwać dane i informacje od ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji, a wymienione osoby i podmioty są obowiązane je udostępnić na wniosek ZUS.

Mikołaj Zając, prezes Conperio, firmy doradczej zajmująca się problematyką absencji chorobowej, obawia się, że zmiana w ustawie dotyczącej uprawnień ZUS przy przeprowadzaniu kontroli będzie martwym zapisem. Tym samym nie będzie ona miała w znaczącym stopniu przełożenia na działania ZUS w praktyce.

- Stanie się tak z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ZUS przeprowadza znikomą liczbę kontroli zwolnień terenowych. Z udzielonych w 2020 r. 25,3 mln zwolnień w I półroczu ubiegłego roku ZUS przeprowadził zaledwie 143,2 tys. kontroli – ocenia Mikołaj Zając.

- Po drugie, w praktyce sądy przy rozpatrywaniu tego typu spaw, nie są skłonne do uznawania zeznań osób postronnych, których wypowiedzi w trakcie przeprowadzanego wywiadu mogą nie być obiektywne w stosunku to osoby kontrolowanej na zwolnieniu chorobowym - dodaje.

Prezes Conperio zaznacza jednak, że krokiem w dobrym kierunku jest możliwość pozyskiwania przez ZUS informacji od płatników składek. Dotąd informacje przekazywane do ZUS od pracodawców nie były brane pod uwagę.

- Przy wprowadzaniu zmian do ustawy należałoby jednak również określić, czy podobny zestaw uprawnień do weryfikacji prawidłowości korzystania z chorobowego będzie dotyczył również pracodawców, którzy mają prawo do kontrolowania pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich i w przeciwieństwie do ZUS w dużej mierze aktywnie korzystają z tego prawa – wyjaśnia Zając.

Mikołaj Zając podkreśla też, że kluczowe w całej sprawie jest jednak co innego. Nacisk na zmiany wprowadzane w ustawie powinien być położony na to, aby to przebywający na zwolnieniu był zobowiązany do uzasadnienia i ewentualnego doprecyzowania powodów swojej nieobecności w miejscu przeprowadzania kontroli w trakcie chorobowego.

- Przepisy powinny być bardziej doprecyzowane w tej kwestii, bowiem wskazanie lekarskie „2” (chory może chodzić) budzi najwięcej kontrowersji. Pozwala ono realizować podstawowe czynności bytowe oraz przemieszczać się w związku z leczeniem np. do apteki, na rehabilitację czy wizytę lekarską. Stanowi to jednak pole do nadużyć, a przepisy nie precyzują sytuacji, które są zastawane w trakcie przeprowadzania kontroli – tłumaczy Zając.

Polacy na L4

Z danych ZUS wynika, że od 1 do 20 października 2020 r. wystawiono 1,8 mln zaświadczeń lekarskich. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost o 23,5 proc.

ZUS podaje, że w przypadku zwolnień z tytułu choroby własnej wzrost w stosunku do 2019 r. wyniósł 28 proc., z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny - 17,3 proc., w przypadku opieki nad dzieckiem nastąpił spadek liczby zwolnień o 15 proc.

Warto także zwrócić uwagę, że rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu epizodu depresyjnego i zaburzeń depresyjnych nawracających. W I połowie 2020 roku wzrosła ona o 72 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Przełożyło się to na aż 20 mln dni absencji w pracy!

- Te dane mówią same za siebie. Z powodu pandemii widzimy narastający problem w zakresie zdrowia psychicznego w środowisku pracowników i pracodawców. Zależy nam na pokazaniu skali problemu i jego nagłośnieniu, ale przede wszystkim na zmotywowaniu całego środowiska do realnego działania. To niezwykle ważne i zarazem trudne, by sprostać oczekiwaniom pracowników i zapewnić im niezbędny komfort pracy. Każdy z nas jest pracownikiem i każdy pragnie być w takim miejscu pracy, w którym się rozwija i przede wszystkim czuje się dobrze. To wyzwanie dla nas wszystkich! Także dla pracowników, nie tylko pracodawców - wskazuje Dorota Bieniek-Kaska, prezes Instytutu LB Medical.