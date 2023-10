Nieobecność pracowników liczona w dziesiątkach dni. Sytuacja się pogarsza

W 2021 r. na terenie całej Wspólnoty Europejskiej doszło do prawie 2,88 mln wypadków przy pracy, w których nikt nie zginął (Fot. Shutterstock)

Do prawie 2,88 miliona wypadków przy pracy, które nie spowodowały śmierci, doszło w całej Unii Europejskiej w 2021 roku. To więcej niż w 2020 roku. Dłużej niż rok wcześniej trwała też nieobecność pracowników spowodowana stanem zdrowia po zdarzeniu.

Eurostat podsumował dane na temat wypadków przy pracy, w których nikt nie zginął. W 2021 r. na terenie całej Wspólnoty doszło do prawie 2,88 mln tego typu zdarzeń. Więcej o 150 941 wypadków niż rok wcześniej. To przełożyło się na dłuższą nieobecność pracowników w pracy przez co najmniej cztery dni - wzrost o 6 proc. w porównaniu z 2020 r.

W 2021 r. 3 347 wypadków przy pracy miało charakter śmiertelny (0,1 proc. ogółu wypadków), co oznacza spadek o 11 przypadków w porównaniu z rokiem 2020.

Zdaniem analityków Eurostatu wzrost liczby wypadków przy pracy wiąże się z ożywieniem gospodarczym, które nastąpiło po ogólnym spowolnieniu w 2020 r. związanym z pandemią Covid-19.

Grafika: dane Eurostatu

Nieobecność w pracy, która była konsekwencją wypadku, najczęściej trwała w 2021 roku 7–13 dni. Takich zdarzeń było 761 988 (26 proc. ogółu).

Drugim najczęstszym rodzajem wypadków w 2021 r. były wypadki skutkujące 1–3 miesięczną absencją (543 076 czyli 19 proc. ogólnej liczby wypadków). Na trzecim miejscu pod względem częstości znajdowały się mniej poważne rodzaje wypadków (4-6 dni nieobecności w pracy) (487 049, czyli 17 proc. ogółu).