Nienormowany czas pracy, czyli kiedy ważne są efekty, a nie liczba godzin

Osoby pracujące w zadaniowym systemie pracy, takie jak przedstawiciele handlowi, listonosze, akwizytorzy, architekci, programiści czy dziennikarze, często wykonują swoje obowiązki poza miejscem pracy, co uniemożliwia ścisłe śledzenie czasu pracy przez pracodawcę. W tych zawodach kluczowa jest liczba zrealizowanych zadań, a nie precyzyjny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy. Pracownicy mają swobodę w ustalaniu czasu potrzebnego do wykonania powierzonych obowiązków.

W takim przypadku, po uzgodnieniu z pracownikiem, pracodawca ustala czas potrzebny do wykonania zadań, jednak uwzględniając normy czasu pracy z art. 129 Kp. To pozwala na elastyczność i dopasowanie czasu pracy do specyfiki obowiązków.

Podobnie, w prostych zadaniach, gdzie najważniejsze jest osiągnięcie celu, zadaniowy system czasu pracy jest odpowiedni. Przykładowo usługi sprzątania mogą być oceniane na podstawie liczby wykonanych zadań, a nie ściśle określonych godzin pracy. Pracownicy pełniący funkcje zarządzające w imieniu pracodawcy oraz kierownicy oddzielnych jednostek organizacyjnych również podlegają nienormowanemu czasowi pracy.

Nienormowany czas pracy to nie to samo, co nadgodziny

W nienormowanym systemie czasu pracy pracownicy nadal mają prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, gdy zadania są niemożliwe do wykonania w określonym czasie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego jeśli pracownikowi zlecono zadania, których nie da się zrealizować w standardowym czasie pracy, to traktuje się to jak nakaz świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. W takiej sytuacji pracownik ma prawo do wynagrodzenia za te dodatkowe godziny pracy.

Jeśli pracownicy pełniący funkcje zarządzające w imieniu pracodawcy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych wykonują pracę poza typowymi godzinami, to zgodnie z art. 151(4) Kp nie przysługuje im dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny, chyba że nadgodziny przypadają w niedzielę lub święto. W przypadku braku wolnego w zamian za wykonane nadgodziny w tych dniach, pracownicy mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny wraz z odpowiednim dodatkiem.

Należy jednak pamiętać, że jeśli powszechnie obowiązujące normy czasu pracy zostaną przekroczone przez nieodpowiednie działania kierownika lub osób zarządzających, pracodawca nie może pozbawić pracowników prawa do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Sami kierownicy lub osoby zarządzające muszą także zdawać sobie sprawę, że nienormowany czas pracy nie zwalnia ich z obowiązujących norm czasu pracy i nie mogą dowolnie skracać swojego czasu pracy. Muszą przestrzegać 40-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, a każda nieodpracowana godzina będzie traktowana jako usprawiedliwiona nieobecność.

