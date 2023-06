Niedługo czeka nas największa podwyżka składek ZUS w historii

Zgodnie z przyjętym projektem minimalne wynagrodzenie w 2024 r. ma wzrosnąć dwa razy: od stycznia do kwoty 4242 zł, a od lipca do 4300 zł. Oznacza to wzrost Małego ZUS dla przedsiębiorców o ok. 20 proc. Będzie to największa podwyżka w historii.

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności mogą skorzystać z preferencyjnych stawek składek ZUS (Fot. Gabriel Paździor)