Nie zabrali do restauracji nowego kolegi? Pracodawca musi zareagować

- Zjawisko mobbingu poziomego dotyczy przeważnie nowych pracowników, innych niż ci, którzy do tej pory byli zatrudnieni. To są na przykład osoby młodsze, o innych kompetencjach, większym zaangażowaniu w pracę lub o innych wartościach, które pracodawca zatrudnia, by odświeżyć, „rozruszać” zespół. Dla dotychczasowych pracowników, którzy tworzą zgraną ekipę, taka nowa osoba staje się „inną” i zaczynają ją nękać lub zastraszać, by wyeliminować ją z zespołu. Chodzi zwykle o to, by zniechęcić ją do wprowadzenia zmian, by praca była wykonywana według dotychczasowych reguł lub by ta osoba odeszła z pracy a zespół tworzący zgraną paczkę pozostał bez zmian – mówi w rozmowie z serwisem prawo.pl dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski.

Jeśli pracodawca zauważa, że na organizowane z firmowych funduszy wyjście do knajpy nie zostaje zaproszony pracownik albo nie jest angażowany do ciekawych projektów, powinien zareagować i przeciwdziałać mobbingowi. To jego obowiązek.

- Mimo iż pracodawca nie może ingerować w relacje prywatne pracowników po pracy, ma obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy. Musi zatem obserwować, jaka jest atmosfera w zespole w czasie pracy i reagować, gdy zachowania pracowników są nieodpowiednie - mówi dla prawo.pl dr Jaroszewska-Ignatowska.

Mobbing - przepisy pojawił się w Kodeksie pracy w 2004 roku

Przepisy dotyczące mobbingu pojawiły się w Kodeksie pracy w 2004 r. Zgodnie z art. 94(3) § 2 mobbingiem jest „działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Jak wyjaśnia Okręgowa Inspekcja Pracy w Warszawie, definicja ta zawiera niezbędne elementy umożliwiające stwierdzenie mobbingu, którymi są:

występujące działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu,

zachowania te polegają na nękaniu i zastraszaniu,

muszą być systematyczne i długotrwałe (mobbing jest procesem – musi trwać w czasie),

ich celem jest: poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,

działania te powodują u pracownika zaniżenie oceny przydatności zawodowej, poczucie poniżenia i ośmieszenia, odizolowanie go od zespołu pracowników.

Jak podają warszawscy inspektorzy pracy, najczęściej stosowane techniki mobbingowe polegają na:

działaniach uniemożliwiających swobodne wypowiadanie się (np. przerywanie, zastraszanie, ośmieszanie, krytykowanie czy stosowanie upokarzających gestów i spojrzeń),

działaniach osłabiających więzi społeczne (np. ignorowanie, zakaz kontaktu z innymi pracownikami),

działaniach obniżających reputację pracownika (np. ośmieszanie, kwestionowanie decyzji, rozsiewanie plotek na temat pracownika, sugerowanie choroby psychicznej),

działaniach podważających pozycję zawodową (np. wyznaczanie za dużej ilości pracy lub za małej, nadmierne obciążanie obowiązkami, odbieranie prac zadanych wcześniej, zlecanie wykonania prac bezsensownych),

działaniach wywierających negatywne skutki na zdrowie fizyczne (np. kierowanie do prac zagrażających zdrowiu).

Co ważne, mobbing musi być procesem uporczywym i długotrwałym – podobne sytuacje muszą powtarzać się wielokrotnie, systematycznie, przez dłuższy czas. Jednorazowe i incydentalne sytuacje nie mogą być uznane za mobbing.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rozmawiamy z Joanną Burnos, założycielką Instytutu LEADERIS o parytetach na kierowniczych stanowiskach