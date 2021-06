Nie tylko matki potrzebują wsparcia w pracy

Rodzice potrzebują elastyczności i kultury organizacyjnej wspierającej ich w godzeniu ról życiowych. Z badania przeprowadzonego przez Fundację Rodzic w mieście wynika, że co 3. mama wskazała wsparcie partnera w opiece nad dzieckiem jako czynnik ułatwiający powrót do pracy. Jednocześnie coraz więcej ojców chce aktywnie uczestniczyć w życiu swoich dzieci.

- Badania pokazują, że wraz z rosnącą medianą wieku urodzenia pierwszego dziecka zmieniają się też role i oczekiwania rodziców. Kobiety, decydujące się na dziecko, mają na koncie doświadczenie zawodowe, lata pracowania na pozycję zawodową, większe dochody. Rośnie również oczekiwanie wobec partnerów dotyczące pomocy w opiece nad dzieckiem i dzielenia się obowiązkami domowymi. Zresztą coraz więcej ojców chce aktywnie uczestniczyć w życiu swoich dzieci z własnego wyboru. W rezultacie to nie tylko matki zgłaszają pracodawcom potrzeby odnośnie uelastycznienia godzin pracy, czy ograniczenia godzin nadliczbowych. O to samo coraz częściej proszą swoich szefów mężczyźni – komentuje Karolina Bury, wiceprezeska zarządu Fundacji Rodzic w mieście.

Dowód? Liczby wskazujące na to, że coraz więcej mężczyzn decyduje się skorzystać z urlopu ojcowskiego. W pierwszym kwartale 2020 roku z dwutygodniowego urlopu przysługującego po narodzeniu dziecka skorzystało 61,4 tys. mężczyzn. Chociaż urlop rodzicielski jest elastyczny, to nadal biorą go głównie kobiety. Na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego decyduje się w Polsce zaledwie niespełna 1 proc. ojców.

Dobrym przykładem polityki wspierania rodzin są niemieckie firmy, gdzie pracownicy posiadający dzieci mogą korzystać z szerokiego wsparcia państwa niemieckiego i pracodawców.

W opublikowanym w 2019 roku przez Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży badaniu „Kultura korporacyjna przyjazna rodzinie” 66 proc. zatrudnionych oceniło swoich pracodawców jako przyjaznych, przy czym 24 proc. mówiło o swoich firmach jako bardzo przyjaznych, a 44 proc. klasyfikowało je jako raczej przyjazne.

Niemcy są jednym ze światowych liderów jeśli chodzi o możliwości elastycznej organizacji pracy. Prawie 9 na 10 pracowników twierdzi, że ich godziny pracy można dobrze połączyć z obowiązkami rodzinnymi i społecznymi poza pracą. W przypadku firm o kulturze korporacyjnej wyraźnie przyjaznej rodzinie odsetek ten wynosi około 97 proc.

- Podstawą jest kultura zarządzania, która uwzględnia interesy rodziców. Pracodawca powinien być inicjatorem zmian, który nie tylko zachęca ojców do korzystania z przywilejów rodzicielskich, ale też promuje to jako element kultury organizacyjnej firmy. W raporcie „Macierzyństwo a aktywność zawodowa” co 3. matka wskazała, że czynnikiem wspierającym powrót do aktywności zawodowej właśnie atmosferę w firmie wspierającą rodziców – wyjaśnia Karolina Bury.

fot. Pixabay

I jak dodaje, zmiany jakie zachodzą, to nie tylko większy udział ojców w życiu rodziny.

- To przede wszystkim poprawa sytuacji mam na rynku pracy. Kobiety przestaną być postrzegane jako pracownik wyższego ryzyka, ponieważ ojcowie na równi lub przynajmniej w zauważalny sposób będą widziani jako opiekunowie. „Ryzyko” związane z posiadaniem dziecka rozłoży się i na kobiety i na mężczyzn. Kobiety będą mniej dyskryminowane, a przez to macierzyństwo nie będzie miało takiego wpływu na ich awanse, podwyżki i możliwość rozwoju. Dobrze, aby firmy już teraz podejmowały konkretne działania i nie czekały na przymus ze strony przepisów unijnych” – podsumowuje Karolina Bury.

Unijne „work-life balance” może zmienić wiele

Duże zmiany w obszarze wykorzystania urlopów rodzicielskich wprowadzi przyjęta w 2019 roku dyrektywa „work-life balance”, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia 2-miesięcznego urlopu rodzicielskiego indywidualnie dla każdego z rodziców.

Oznacza to, że całość urlopu nie będzie mogła być wykorzystana przez matki, jak to dotychczas w Polsce w znacznej większości domów miało miejsce. Dwa miesiące będą przysługiwały drugiemu rodzicowi i w przypadku ich niewykorzystania będą przepadały.

Nowe przepisy mają na celu poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy i zachęcenie mężczyzn do szerszego korzystania z urlopów przysługujących po narodzinach dziecka. Czas na transpozycję unijnych przepisów do polskiego prawa nasz rząd ma do sierpnia 2022 roku.