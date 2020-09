Nie sprzedał im burgera, bo miał inny światopogląd. Sumienie, które dyskryminuje

Czy kelner może odmówić przyjęcia zamówienia od osób reprezentujących inne poglądy na życie? Czy drukarz może odmówić wykonania zlecenia? Jak do przepisów prawa ma się sumienie pracowników? To problem, który staje się coraz bardziej palący.

„Na marszu dostaliśmy małą, żółtą naklejkę. Na środku narysowany jest płód w czerwonym kolorze, a pod nim widnieją dwa słowa: „Ratuj mnie!” (...) Do baru, przy którym stoimy, podchodzi kelner, przygląda się nam uważnie przez swoją antycovidową szybkę z pleksiglasu. Przywitawszy się z nim z uśmiechem, moja żona grzecznie wskazuje kanapkę, którą chce zamówić. – Kelner: „Czy są Państwo członkami jakiejś organizacji pro-life?”. – Moja żona: „Nie, ale wracamy z marszu dla życia”. – Kelner: „W takim razie Państwa nie obsłużę”. Twarz mojej żony przybiera barwy wszystkich kolorów tęczowej flagi, która powiewa w pobliżu. Zamurowało ją. Przejmuję rozmowę: „Bardzo dobrze, w tych okolicznościach nie chcemy już niczego. Do widzenia”. Biorę moją żonę za rękę, wychodzimy, wciąż oszołomieni wrogością tych ludzi”.

To krótki wycinek z opisu zdarzenia, jakiego uczestnikami była para z Warszawy. Ich relacja, opisana na stronie Fundacji Pro – Prawo do Życia, wywołała spore poruszenie w internecie. Internauci zastanawiają się, czy pracownik burgerowni miał prawo odmówić obsłużenia klientów, z poglądami których się nie zgadzał. Czy powinien ponieść jakieś konsekwencje? Jakie kroki może podjąć względem niego pracodawca?

Jak wyjaśnia Malwina Stasiewicz, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, z prawnego punktu widzenia sprawa wydaje się jasna. Bowiem zgodnie z przyjętymi w Polsce regulacjami dyskryminacja pośrednia występuje w przypadku, gdy z uwagi na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne sytuacje lub niekorzystne dysproporcje, chyba że w działaniu jest obiektywnie uwzględniony zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące jego osiągnięciu są właściwe i konieczne.

– W tym przypadku mamy do czynienia z dyskryminacją z uwagi na światopogląd. Małżeństwo poprzez umieszczenie oznaczeń informujących o ich uczestniczeniu w marszu wyraziło swój światopogląd polegający na wspieraniu ruchu pro life i wyznawaniu wartości zgodnych z założeniami tej idei. Zachowanie kelnera restauracji z całą pewnością nosi znamiona dyskryminacji, bowiem mając obecną wiedzę na ten temat, nie znajduję żadnych obiektywnych okoliczności uzasadniających odmowę obsłużenia uczestników marszu – komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Stasiewicz.

Również Izabela Szczygielska, local partner w DWF Poland Jamka podobnie ocenia zajście.

– Zgodnie z art. 138 kodeksu wykroczeń kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany podlega karze grzywny. Jako uzasadnione przyczyny odmowy świadczenia podaje się zwykle obiektywne przeszkody, jak np. niesprawność sprzętu koniecznego do wykonania usługi, czy brak materiałów – wyjaśnia.

I przypomina, że Sąd Najwyższy uzasadniając swoje stanowisko w sprawie dotyczącej odmowy wykonania zlecenia z uwagi na światopogląd (sygn. II KK 333/17) stwierdził, że "indywidualny światopogląd czy subiektywne rozumienie wyznawanej religii nie mogą stanowić uzasadnionej przyczyny odmowy świadczenia w rozumieniu art. 138 KW".

– Choć orzeczenie zostało wydane w sprawie wykroczeniowej, to może stanowić punkt odniesienia dla analizy tej sprawy. Zdania prawników są podzielone co do oceny cytowanego wyroku SN. W mojej ocenie pracownik nie miał prawa odmówić obsługi klienta – dodaje.

Podobnie sprawę ocenia sama burgerownia, która w oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku przeprasza za zachowanie swojego pracownika.

– W dniu 20 września 2020 roku w jednym z naszych lokali Goście nie zostali obsłużeni przez pracownika. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jesteśmy dla wszystkich. Zachowanie pracownika odbiega od standardów naszych restauracji. Stanowczo chcemy podkreślić, że takie zachowanie było błędem. Przepraszamy wszystkich, którzy zostali lub poczuli się dotknięci zdarzeniem – czytamy w oświadczeniu, pod którym widnieje podpis Marcina Suskiego, menedżera ds. sieci Krowarzywa.

Suski zapewnia, że każda zatrudniona przez nich osoba przed przystąpieniem do pracy otrzymuje materiały dotyczące zasad obsługi klienta.

– Z uwagi na zaistniałą sytuację przeprowadzimy dodatkowe szkolenia dotyczące standardów działań w lokalach. Nie kwestionujemy prawa naszych pracowników do własnych poglądów, a jednocześnie podkreślamy, że wszyscy Goście mają prawo być obsłużeni. Zgodnie z naszą misją: Jesteśmy dla wszystkich – podkreśla menedżer sieci.

Zwolnienie wchodzi w grę

Jakie kroki w takiej sytuacji może podjąć pracodawca? Czy może zwolnić pracownika? Jak tłumaczy Stasiewicz, pracownik restauracji zatrudniony na stanowisku kelnera ma za zadanie obsługiwanie klientów. Tym samym ma obowiązek wykonywania zarówno powierzonych mu zadań wynikających z treści umowy o pracę, jak również realizacji poleceń służbowych.

– Odmowa obsłużenia klienta jest jednoznaczna z odmową wykonania podstawowych obowiązków pracowniczych, co z kolei daje pracodawcy podstawę do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia – tłumaczy radca prawny.

Jak dodaje, jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę należy podać brak realizacji podstawowych obowiązków pracowniczych w postaci bezzasadnej odmowy obsłużenia klientów.

– Zupełnie inna sytuacja miałaby miejsce, gdyby kelner na przykład odmówił obsłużenia klientów, którzy zachowywali się w sposób wulgarny, agresywny lub byli pod znacznym wpływem alkoholu. W mojej ocenie, wtedy pracodawca nie miałby zasadnych podstaw do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracy – wyjaśnia.

Z kolei Szczygielska wskazuje, że światopogląd pracownika rzutował bezpośrednio na relacje z klientem.

– Działania pracownika wpłynęły negatywnie na reputację firmy, która już zapewne poniosła koszty związane z ratowaniem wizerunku. Pracownik odmawiając sprzedaży uszczuplił także przychody pracodawcy ze sprzedaży. Innymi słowy działanie pracownika naraziło pracodawcę na szkodę majątkową oraz straty reputacyjne. W mojej ocenie są to dostateczne podstawy do rozwiązania umowy o pracę – tłumaczy.

Dodaje też, że pracownik zapewne odpierałby te zarzuty powołując się na to, że nikt nie może być dyskryminowany w pracy ze względu na swój światopogląd.

– I tu należałoby się z pracownikiem zgodzić, jednak światopogląd pracownika wpłynął bezpośrednio na sytuację pracodawcy, a skutki działania pracownika mogą leżeć u podstaw zwolnienia. Usługi świadczone przez pracownika nie są związane z kwestiami pro life czy pro choice. Ani pracodawca, ani klient nie ograniczyli prawa pracownika do posiadania swojego światopoglądu, a usługa w postaci podania posiłku drugiej osobie wykracza poza sferę przekonań związanych z kwestiami aborcji – podsumowuje.

Historia drukarzy

Podobnych historii w ostatnich latach było więcej. W 2015 roku głośno zrobiło się o drukarzu z Łodzi, który odmówił wydruku plakatów fundacji LGBT, twierdząc, że jest to niezgodne z jego przekonaniami. Jego decyzję zaskarżono i sprawa trafiła do sądu. Dwa lata później sąd rejonowy uznał go za winnego popełnienia wykroczenia polegającego na odmowie spełnienia świadczenia bez uzasadnionej przyczyny. Jednocześnie odstąpił od wymierzenia mu kary. Następnie sprawie przyjrzał się sąd apelacyjny, który poparł wyrok, oraz Sąd Najwyższy, który utrzymał wyrok.

Warto przypomnieć, że w obronę drukarza włączył się Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, który skierował w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał stwierdził, że przepis, na podstawie którego skazano drukarza, jest niekonstytucyjny. TK stwierdził, że nie można kogoś karać za odmowę świadczenia usługi, bo byłoby to naruszeniem jego wolności.

✅Szykujemy ulotki związane z naszym projektem, zobaczcie, jaką dostaliśmy informację od jednej z drukarni... pic.twitter.com/IXs4GjUbrz — ONR (@1934ONR) August 27, 2020

Z kolei w tym roku media obiegła informacja o drukarzu z Zielonej Góry, który odmówił wykonania zlecenia ONR. Organizacja chciała wydrukować ulotki anty-LGBT. Jak w odmowie wyjaśniła drukarnia, nie drukuje materiałów zawierających treści dyskryminujące lub nawołujące do przemocy albo niezgodne z prawem.

Co z tym sumieniem?

Kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych sąd zajął się sprawą kwiaciarki, która odmówiła przygotowania bukietów na ślub pary gejów. Kobieta tłumaczyła, że katolicyzm, który wyznaje, sprzeciwia się ślubom par jednopłciowych. Sąd Najwyższy Stanu Waszyngton uznał ją winną naruszenia ustawy o ochronie konsumentów.

Inna sprawa zza Oceanu. Cukiernicy ze względu na przekonania religijne odmówili wykonania tortu malinowego na ślub lesbijek. Sprawa również trafiła przed oblicze sądu. Ten ukarał ich grzywną w wysokości 135 tys. dol. Musieli też zamknąć cukiernię.

We Francji restaurator odmówił obsłużenia dwóch muzułmańskich klientek. Potem przeprosił za swoje zachowanie. W Szwecji pielęgniarka nie chciała asystować przy aborcjach, przez co nie mogła znaleźć pracy. Jej sprawą zajął się sąd, który stwierdził, że jeśli ktoś chce pracować na oddziale położniczo-ginekologicznym, musi liczyć się z tym, że takie zabiegi będzie wykonywał. Tym samym obowiązek wykonania świadczenia medycznego jest ważniejszy od sumienia.

Ale wróćmy do kraju. W trakcie poprzedniej kadencji Sejmu posłowie pracowali nad przepisami dającymi prawo sprzeciwu sumienia fizjoterapeutom. Pomysł wywołał spore zamieszanie. W końcu posłowie wycofali się z niego. Klauzula sumienia obowiązuje więc tylko lekarzy.

Jednak w przestrzeni publicznej coraz częściej wybrzmiewają pytania o sumienie pracowników. Kto, co, komu/dla kogo musi wykonać, sprzedać czy wybudować? Dlaczego on musi, a lekarz ma prawo odmówić?

– Tak się będzie działo coraz częściej. Jesteśmy świadkami sytuacji, w której obowiązujące reguły moralności i etyki zmieniają się. Kilka tysięcy lat temu regułą moralności były zapisy Kodeksu Hammurabiego, które mówiły, że jeśli murarz wybuduje dom, a ten się zawali, musi on ponieść śmierć – komentuje dr hab. Monika Gładoch, kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, założycielka kancelarii prawnej M. Gładoch.

Jednocześnie podkreśla, że uregulowanie takich kwestii w przepisach prawa nie rozwiąże problemu, zresztą nie jest to w pełni możliwe. Przypomina też, że w Konstytucji RP zapisana jest zasada równości, niedyskryminowania i równego traktowania.

– Określenie zasad i norm etycznych dla przedstawicieli każdego istniejącego zawodu nie załatwi sprawy, bo nie chodzi tu o zapisy prawa, a o pewną świadomość i wyczucie każdego z nas. Prawo w tym nie pomoże, tak samo jak zapisy kodeksowe. Po prostu trzeba wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji – komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Gładoch. – Przypomniałabym stwierdzenie ojca J.M. Bocheńskiego, który powiedział, że można żyć bez etyki, ale bez moralności się nie da. To kwintesencja tego, że nie da się wszystkiego zapisać w prawie czy zasadach postępowania – dodaje.