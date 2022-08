"Nie ma sensu, żebyś dalej pracowała". Tak zaczął się koszmar

Przypadek Marty nie różnił się niczym od tysięcy innych. Z Arturem spotykała się od kilku lat. Zaraz po ślubie pojawił się Szymuś. Ktoś musiał się nim zajmować, a babcie były daleko. Ona poszła na urlop macierzyński, do tego zarabiała mniej, stanęło więc na tym, że to ona zostanie w domu. Rodzina znów się powiększyła, Szymuś doczekał się siostry Amelki. Domowych obowiązków przybywało. Po kilku latach mąż namówił Martę do złożenia wypowiedzenia. - Nie ma sensu, żebyś dalej pracowała, ja dobrze zarabiam, nie zabraknie nam niczego - usłyszała. I tak zaczął się jej koszmar.

Kiedy ludzie mijają Martę na ulicy, nigdy nie pomyśleliby, że jest ofiarą przemocy. Dobrze ubrana, dzieci jak z obrazka. Jej historia jest jednak idealnym przykładem potwierdzającym prawdę popularnego powiedzenia - kto ma pieniądze, ten ma władzę.

Marta dzieli swoje życie na to przed dziećmi i po dzieciach. Bo to ich pojawienie się na świecie spowodowało, że jej życie zmieniło się o 180 stopni. Wcześniej była kobietą samowystarczalną finansowo. Urzędniczka, na kierowniczym stanowisku. Nie zarabiała kokosów, ale źle też nie miała. Z kolei jej mąż Artur pracuje jako specjalista w jednej z firm z branży IT. Trudno pobić jego zarobki. Nim pojawiły się dzieci, nie mieli problemów ze wspólnym gospodarowaniem budżetem. Rachunki płacił on, za zakupy ona. Reszta jakoś "sama" się dopinała.

Problemy zaczęły pojawiać się, kiedy zniknęła jedna pensja, a głównym utrzymującym dom stał się Artur. Zresztą to on namówił Martę do złożenia wypowiedzenia. Przekonywał, że dobrze zarabia, że dzieci potrzebują matki w domu. Kiedy się zwolni, nie będą musieli już prześcigać się w ogarnianiu domu po pracy czy gotowaniu obiadów na kilka dni z rzędu. Odetchną.

W końcu uległa. Przestała zarabiać. Wtedy - jak mówi - z jej męża zaczęły wychodzić najgorsze demony. Z miesiąca na miesiąc chciał bardziej kontrolować każdy wydawany przez nią grosz. W końcu zablokował dostęp do swojego konta i zaczął wydzielać jej pieniądze. Gdy - jego zdaniem - wydała za dużo lub kupiła niepotrzebne rzeczy, awantury nie miały końca. Doszło do tego, że Marta musi zbierać grosz do grosza, by kupić sobie środki higieniczne niezbędne kobietom raz w miesiącu.

Prezes Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska słyszała tysiące takich historii. Podkreśla, że przemoc ekonomiczna często występuje z innymi rodzajami przemocy, np. psychiczną.

- Zabrania się czegoś, kontroluje, ale też zmusza do czegoś, na przykład do podjęcia pracy i rozliczania się z każdej zarobionej złotówki czy też do zaciągnięcia kredytu na swoje nazwisko. Zgłaszają się do nas kobiety w związkach, w których to mężowie nie pracują i zmuszają je do pracy, co też jest formą przemocy, bo ci panowie nie wspierają finansowo gospodarstwa domowego. Są kobiety, które walczą, by mężowie nie wynosili z domu majątku. Kiedyś zadzwoniła do nas ciocia młodej dziewczyny z prośbą, byśmy powiedziały jej, jak może pomóc siostrzenicy, której partner wydzielał każdą złotówkę. To była młoda osoba i wydawać by się mogło, że będzie miała świadomość, że nie powinno tak być - opowiada Urszula Nowakowska.

Przemoc ekonomiczna, czyli co?

W podobnej sytuacji jest 13 proc. społeczeństwa. Z raportu „Ogólnopolska diagnoza przemocy w rodzinie”, przeprowadzonego przez Kantar Polska dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku, wynika, że właśnie tyle badanych przyznało, iż dotyka ich przemoc ekonomiczna. Do jej stosowania przyznało się 5 proc. badanych. Z kolei 6 proc. było świadkami jej stosowania. Na czym ona polega?

Tabela: „Ogólnopolska diagnoza przemocy w rodzinie”

- Na zabieraniu lub wydzielaniu pieniędzy, zakazywaniu lub utrudnianiu podjęcia pracy zarobkowej, kontrolowaniu wszystkich wydatków, kontrolowaniu konta bankowego, zaciąganiu bez porozumienia kredytów czy pożyczek, niszczeniu rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność lub sprzedawania ich bez porozumienia, a także pozostawiania bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb - mówi definicja przytoczona przez resort pracy w raporcie.

Przemoc ekonomiczna w zdecydowanej większości dotyka kobiet. Jest domeną mężów (34 proc.) lub partnerów (10 proc.), a rzadziej ojców (16 proc.) i matek (14 proc.). Z raportu resortu pracy wynika, że występowanie przemocy w rodzinie nie zależy od statusu społeczno-ekonomicznego osób, które jej doznają. Pojawia się zarówno w rodzinach w trudnej sytuacji materialnej, jak i dobrze sytuowanych.

Z raportu „Ogólnopolska diagnoza przemocy w rodzinie” przeprowadzonego przez Kantar Polska dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku wynika, że 13 proc. badanych przyznało, iż dotyka ich przemoc ekonomiczna (fot. Usplash/Firmbee.com)

Co więcej, nie każdy chce sobie uświadomić, że tego typu ograniczenia są rodzajem przemocy. 14 proc. badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że „wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wszystkich wydatków to przejaw gospodarności współmałżonka”.

- Przemoc wobec kobiet i dziewcząt to cicha epidemia, którą skutecznie potęgują brak świadomości istnienia tego zjawiska, strach przed mówieniem o nim na zewnątrz oraz brak wiedzy, jak uzyskać realną pomoc - mówi Agnieszka Isa, dyrektor generalna Avon Polska. Firma, na której czele stoi, pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła kampanię „Rachunek Przemocy”, która ma na celu edukowanie Polaków, czym jest ten specyficzny rodzaj agresji oraz w jaki sposób może się przejawiać.

- Musimy sobie uzmysłowić, że przemoc domowa zabija więcej kobiet niż jakikolwiek inny problem, a jedna na trzy kobiety będzie ofiarą nadużyć w swoim życiu. Zjawisko to bardzo mocno nasiliło się w czasach pandemii, kiedy kobiety i dzieci, już narażone na przemoc domową, stały się jeszcze bardziej bezbronne, uwięzione w domu ze swoimi oprawcami - podkreśla dyrektor generalna Avon Polska.

Przemoc ekonomiczna ujęta w definicji przemocy domowej

Właśnie finalizują się prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednym z jej elementów będzie nowa definicja przemocy domowej. Ta nowa, zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ma zostać rozszerzona o kwestie związane z przemocą ekonomiczną.

W nowej wersji jest ona następująca: "Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia, krzywdy moralne oraz mające na celu uzyskanie kontroli w zakresie nabywania i korzystania z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych".

Biuro prasowe resortu finansów w przesłanym nam komentarzu podkreśla, że od wielu lat różne środowiska, zwłaszcza organizacje pozarządowe, ale także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, zgłaszały postulat wprowadzenia do obowiązującego porządku prawnego pojęcia przemocy domowej, które objęłoby również zjawisko przemocy ekonomicznej. Postulowali o to również członkowie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – organu opiniodawczo-doradczego ministra rodziny i polityki społecznej.

Od wielu lat różne środowiska, zwłaszcza organizacje pozarządowe, ale także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, zgłaszały postulat wprowadzenia do obowiązującego porządku prawnego pojęcia przemocy domowej, które objęłoby również zjawisko przemocy ekonomicznej fot. Pixabay

- Projekt ustawy był poddawany uzgodnieniom, opiniowaniu i konsultacjom publicznym, w trakcie których zaproponowane przepisy w omawianym zakresie były akceptowane i nie budziły zastrzeżeń, przede wszystkim z powodów spodziewanego korzystnego wpływu na sytuację osób doznających przemocy domowej. Dotychczas przedstawiciele służb zajmujących się przemocą domową udzielali wsparcia osobom pokrzywdzonym, również tym doznającym przemocy ekonomicznej, która była sklasyfikowana w katalogu form przemocy psychicznej lub innych działań realizowanych na szkodę najbliższych - wskazał resort pracy.

Rozszerzenie definicji to krok w dobrym kierunku

- Rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną to krok w dobrym kierunku, ale jeden z wielu, jakie należy wykonać - mówi prezes Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska. - To działanie z pewnością przełoży się na zwiększenie świadomości kobiet i mężczyzn w tym zakresie, natomiast nie będzie miało bezpośredniego przełożenia na poprawę bezpieczeństwa ofiar przemocy. Do tego potrzebne są konkretne działania, między innymi zmiany w art. 207 Kodeksu karnego, o które postulujemy od lat. Wtedy przemoc ekonomiczna stanie się przestępstwem, odpowiednie służby nie będą mogły przejść koło niej obojętnie, dziś przestępstwem w zakresie finansowym jest jedynie unikanie płacenia alimentów (art. 209 Kk) - dodaje Nowakowska.

Agnieszka Isa dodaje, że przemoc ekonomiczna wciąż pozostaje obszarem najmniej zrozumianym oraz trudnym do rozpoznania, a w dyskusjach społecznych poświęca się jej zbyt mało uwagi, skupiając się na przemocy fizycznej czy psychicznej.

- Chcemy to zmieniać i uświadamiać społeczeństwo, że celowe uzależnienie finansowe, wydzielanie pieniędzy, kontrolowanie, utrudnianie podjęcia pracy czy niepłacenie alimentów to ewidentne przejawy przemocy ekonomicznej. Dlatego cieszy fakt, że świadomość istnienia tego problemu w Polsce rośnie, czego przykładem są zmiany w prawie, jednak wciąż mamy w tej kwestii wiele do zrobienia - podsumowuje dyrektor generalna Avon Polska.