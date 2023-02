Nie każdy straci pracę za narkotyki. Kolejne problemy z nowymi przepisami

Pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu w organizmie (Fot. Christopher Lemercier/Unsplash)

Pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu w organizmie (Fot. Christopher Lemercier/Unsplash)

W połowie stycznia Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która umożliwi pracodawcom wprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. 30 stycznia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu w organizmie tylko w razie konieczności zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób bądź ochrony mienia pracodawcy.

Pracodawca nie będzie mógł ukarać pracowników za branie narkotyków w czasie pracy?

Jak jednak uważa serwis prawo.pl, nowe przepisy zapewnią bezkarność niektórym pracownikom uzależnionym od narkotyków. Pracodawca nie będzie mógł ukarać ich za branie narkotyków w czasie pracy i nie wypowie umowy o pracę, zwłaszcza dyscyplinarnie. Jak to możliwe? Prawo pracy nie zna pojęcia substancji działającej podobnie do alkoholu. W nowelizacji Kodeksu pracy nie pojawia się, podobnie jak w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.