Nie każdy, kto zamknie działalność ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Zbyt niskie wynagrodzenie czy skorzystanie ze zwolnień powoduje, że przedsiębiorcy po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej nie otrzymają zasiłku dla bezrobotnych? Jakie warunki muszą spełniać, by go otrzymać?

Przedsiębiorcy, którzy na początku swojej działalności skorzystali ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, w przypadku zamknięcia lub zawieszenia firmy nie otrzymają prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców opłacających preferencyjne składki ZUS. Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi bowiem 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, a więc jest to zbyt niska podstawa do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo opłacanie preferencyjnych składek nie niesie za sobą obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

Jaka jest podstawa wymiaru składek niezbędna do nabycia zasiłku?

Kto otrzymuje prawo do zasiłku? Mają je ci przedsiębiorcy, którzy odprowadzali (przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy) pełne składki ZUS, a więc naliczane od co najmniej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. One bowiem stanowią minimalną kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niezbędną do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku otrzymania zasiłku dla bezrobotnych znaczenie ma jeszcze fakt, czy działalność gospodarcza została zamknięta, czy zawieszona.

Zamknięcie działalności gospodarczej pozwoli na nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia zarejestrowania się. Natomiast zawieszenie działalności spowoduje wypłatę świadczenia dopiero po 90 dniach od rejestracji.

