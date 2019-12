Nie chcą być piątym kołem u wozu. Mają żal do rządu

Prezydium Rady Dialogu Społecznego ma za sobą pierwsze posiedzenie. Co było przedmiotem dyskusji?

Andrzej Malinowski, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego (RDS), prezydent Pracodawców RP: - Zajęliśmy się zmianami w kierownictwie zespołów problemowych. Odgrywają one ważną rolę, są podstawą funkcjonowania RDS. W trakcie ich posiedzeń prowadzone są merytoryczne dyskusje, dzięki którym wypracowujemy skuteczne rozwiązania, służące wspólnym interesom. Zgodnie z regulaminem, po czterech latach następują zmiany w kierownictwie. W zespołach, którym dotychczas przewodzili pracodawcy, kierownictwo przejmują związki zawodowe. I odwrotnie, zespoły pod przewodnictwem związkowców zostają oddane w ręce pracodawców.

Mamy już wstępne ustalenia dotyczące zmian personalnych. Zastanawiamy się również nad utworzeniem dodatkowego zespołu – w tej kwestii decyzja jeszcze nie zapadła. Mamy czas do 13 grudnia tego roku. Wtedy musi najpóźniej nastąpić zmiana przewodniczących. Gdy decyzje zostaną formalnie potwierdzone, zorganizuję spotkanie z dotychczasowymi oraz nowymi przewodniczącymi zespołów. Wspólnie zastanowimy się nad czekającymi nas zadaniami.

Rozpoczęliśmy także dyskusje nad planem pracy RDS na 2020 rok. Mam nadzieję, że uda się nam zwiększyć efektywność RDS. Dialog społeczny powinien być prawdziwą wymianą argumentów i wspólnym wypracowywaniem optymalnych rozwiązań. Rząd, związkowcy i pracodawcy muszą działać we wspólnym interesie. Nie zawsze musimy się zgadzać, czasem możemy się nawet posprzeczać, jednak ostatecznie powinniśmy stawiać na dialog i wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Dlaczego dialog kuleje?

- Partnerzy społeczni są bardzo zainteresowani jakością dialogu. Duży wpływ na nią ma jednak rząd. Mam wrażenie, że mimo iż jest jedną z trzech stron, często traktuje Radę jak piąte koło u wozu. Przesyła projekty do konsultacji, jednak bardzo rzadko uczestniczy w dyskusji. Mamy trochę do czynienia z sytuacją, w której strona rządowa jest przeświadczona, że wie najlepiej, a reszta powinna się podporządkować do jej ustaleń. Oczywiście tak nie jest.

Warto także zwrócić uwagę na sposób przeprowadzania prac legislacyjnych. Ostatnia kadencja rządu wypadła pod tym względem fatalnie. Szereg ustaw poprawiano wielokrotnie. Mieliśmy nawet przypadek, kiedy to w ciągu czterech lat jedna ustawa była poprawiana 70 razy. To dowód na to, że prace są wykonywane w pośpiechu. Bez wykorzystania profesjonalnej wiedzy ekspertów, którą zapewniłyby konsultacje społeczne. To właśnie dialog jest najlepszą drogą do doskonalenia projektu. Podczas dyskusji zastanawiamy się bowiem nad ewentualnymi skutkami danego projektu. Tego elementu brakuje w uzasadnieniach do poszczególnych ustaw. Bardzo często wskazuje się na wpływ danej ustawy na budżet państwa, natomiast bardzo rzadko mówi się w uzasadnieniach o konsekwencjach dla całej gospodarki, dla przedsiębiorczości. Trzeba zatem jasno powiedzieć – w tej sytuacji to ustawodawca ponosi całkowitą winę za negatywne skutki wprowadzanych zmian.

Co jeszcze powinno się zmienić?

- Będziemy walczyć ze skracaniem czasu konsultacji. Ustawowo czas ten powinien wynosić 30 dni. Prawo pozwala wyjątkowo zmniejszyć go do 21 dni, ale tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach.

Zwrócimy także uwagę na tzw. furtkę poselską, tj. projekty poselskie, które mają bardzo często istotny wpływ na to, w jakich warunkach żyjemy. Nie wiemy, czemu nie są one jednak konsultowane. To jest niestety często stosowany wybieg. Rząd opracowuje – nierzadko w pośpiechu – projekty ustaw, po czym podrzuca je swoim posłom. Przykładem jest projekt ustawy zakładający likwidację 30-krotności składek ZUS, który został niedawno wycofany. O tej decyzji dowiedziałem się z ust rzecznika prasowego rządu, którego cytowały media. Okazuje się, że projekt ten – choć formalnie był poselski – to jednak był przygotowywany w ścisłej współpracy z rządem. To musi się zmienić.

Pozostałe strony dialogu nie mają sobie nic do zarzucenia?

- Rada Dialogu Społecznego jest wyposażona w narzędzie, które nazywam quasi inicjatywą ustawodawczą. Otóż mamy prawo proponować pewne rozwiązania. Rząd ma określony czas, aby ustosunkować się do naszych założeń. Niestety dotychczas bardzo rzadko korzystaliśmy z tej możliwości. Myślę, że najwyższy czas sięgnąć po to narzędzie. Zwłaszcza, że u progu czekają problemy, z którymi będziemy musieli się uporać.

Uważam też, że powinniśmy wzmocnić naszą współpracę z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego (WRDS). To one znają najlepiej lokalne problemy, które z perspektywy centrali mogą być bardzo trudne do zauważenia. Prowadzony w tych jednostkach dialog jest na bardzo wysokim poziomie. Ponadto problemy występujące w WRDS to elementy większej układanki – sytuacji ogólnopolskiej. Dlatego powinniśmy pomyśleć, jak możemy wspólnie zadziałać i połączyć siły.

Podczas pierwszego spotkania prezydium RDS omówiono również wstępnie program prac Rady. Co udało się ustalić w tej kwestii?

- Zwróciliśmy uwagę na najbardziej istotne i palące problemy. Po pierwsze to spowolnienie gospodarcze, które od paru miesięcy puka do naszych drzwi. Powinniśmy się przygotować do niego systemowo. Nie działać chaotycznie, gdy sytuacja będzie już bardzo groźna. Kiedy w 2009 r. mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, to wraz z częścią związków zawodowych podjęliśmy wspólną inicjatywę, tworząc swego rodzaju koło ratunkowe w postaci paktu o przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Teraz jest czas, by podjąć podobne kroki. Myślę, że to wyzwanie pomoże także zintegrować nasze działania i współpracę z WRDS.

Kolejną kwestią, na którą zwróciliśmy uwagę, jest rynek pracy. Tak się składa, że zarówno problemy kadrowe, jak i spowolnienie gospodarcze nasilają się jednocześnie i wzajemnie potęgują. Już teraz firmy mają spore kłopoty związane z brakiem pracowników. Lukę tę wypełniają cudzoziemcy, jednak nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu deficytów kadrowych wyłącznie pracownikami z zagranicy. Musimy wspólnie poszukać efektywnych rozwiązań, chociażby poprzez aktywizację osób przebywających od dłuższego czasu poza rynkiem pracy.

Warto też zwrócić uwagę na poważny problem, jakim jest brak jednoznacznego uporządkowania sytuacji związanej ze środkami z Funduszu Pracy. Cały czas apelujemy o zmiany. Moja poprzedniczka, kol. Dorota Gardias, również głośno o tym mówiła. Niezwykle ważne jest właściwe korzystanie ze wspomnianych funduszy. Jesteśmy oburzeni, że pieniądze te są wykorzystywane na rozwiązywanie problemów niezwiązanych z rynkiem pracy. Bardzo często są one przeznaczane na realizację obietnic wyborczych. Tymczasem nasz rynek pracy jest w trudnej sytuacji. W Niemczech podobne narzędzia są wykorzystywane do rozwiązywania problemów rynku pracy, np. przeznaczane na adaptację cudzoziemców.

W przyszłym roku czeka nas sporo zmian, m.in. podwyżka płacy minimalnej, nowe składki ZUS w 2020 r., podwyżka cen prądu. Do tego dochodzą wyzwania, o których pan wspomniał – spowolnienie gospodarcze i trudna sytuacja na rynku pracy. Nie obawia się pan, że będzie to trudny rok sprawowania przewodnictwa w RDS?

- Najbliższy rok będzie okresem trudnych i wymagających wyzwań. Zdaję sobie sprawę, że to dość duże obciążenie – pojawi się wiele spraw, nad którymi trzeba będzie się pochylić. Zawsze powtarzam, że jeśli ktoś chce być polskim przedsiębiorcą, to musi być urodzonym optymistą. Jestem człowiekiem, który szuka rozwiązań i próbuje do nich przekonać innych ludzi. Jest taka historia, która spotkała Napoleona podczas odwrotu spod Moskwy. Zgłosił się do niego główny kwatermistrz armii z poważnym problemem. Dysponował bardzo ograniczoną ilością ziarna, tymczasem do wykarmienia miał ludzi i konie. Zapytał więc, co ma robić. Napoleon powiedział tylko: „Nakarmić konie, a ludzi przekonać”. Ta maksyma mi towarzyszy. Jestem doświadczonym graczem z dużym stażem, jeśli chodzi o dialog społeczny. Pracowałem w Komisji Trójstronnej, w której Konfederacja Pracodawców Polskich (tak się wówczas nazywaliśmy) była jedynym przedstawicielem pracodawców. Wiem, że wiele spraw można rozwiązać dzięki dialogowi. Potrzebna jest także elastyczność – czasem trzeba zrobić jeden czy dwa kroki w tył, aby później iść do przodu. Jeśli trafię na mur obojętności, wówczas będę o tym mówił. Nie będę zamiatać problemów pod dywan. Taka jest rola przewodniczącego RDS.

Gorący był już sam początek obecnej kadencji. Pana kandydatura wzbudziła sporo emocji. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) nie okazał poparcia. Jak się pan do tego odniesie?

- Z dużym spokojem. Ustawa nie wymaga jednomyślnego wyznaczenia przez stronę przewodniczącego RDS-u. Potwierdzają to także wszystkie ekspertyzy prawne. Uczestnicząc w pracach nad ustawą o RDS, ustaliliśmy kolejność zarówno stron, jak i osób wyznaczanych przez nie do pełnienia funkcji przewodniczącego. Można więc powiedzieć, że jestem człowiekiem z kolejki.

Kolega Cezary Kaźmierczak, szef ZPP, zgłosił mimo to „liberum veto” wobec decyzji czterech organizacji pracodawców. Ocenia nas jako „postkomunistyczne podmioty”, działające „z pobudek politycznych”, niesprzyjające – w odróżnieniu od jego organizacji – tzw. dobrej zmianie. Takich bzdur dawno nie słyszałem. Mam wrażenie, że chce on w ten sposób przykryć pewne problemy prawne, z którymi boryka się jego organizacja. Gdzie więc miejsce dla jednomyślności? Ustawodawca doskonale przewidział więc przyszłość, przedstawiając taki, a nie inny przepis prawny.

W listopadzie 2019 r. organizacje NSZZ „Solidarność” i ZPP po raz kolejny w piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy zaapelowały o wprowadzenie obowiązkowej lustracji członków RDS. Jak pan ocenia ten pomysł?

- To również element kampanii obliczonej na zablokowanie decyzji strony pracodawców, wyznaczającej mnie na przewodniczącego RDS. Wykorzystuje się w tym celu artykuł opublikowany na początku roku w jednym z niszowych czasopism. Dotyczył on mojej rzekomej współpracy z PRL-owskim wywiadem wojskowym. Wydałem w tej sprawie oświadczenie i nie będę tego więcej komentował. Warto jednak wiedzieć, że IPN prowadzi w związku z tą publikacją postępowanie, w którym mam status pokrzywdzonego.

Co do apelu. Ciekawe, że przez 4 lata funkcjonowania RDS nikt nie podnosił kwestii lustracji członków Rady. Co się zatem stało teraz? To wygląda na próbę rozgrywki przy wykorzystaniu tzw. teczek. Czy o to rzeczywiście chodzi w lustracji?