Nie będzie obowiązku mierzenia temperatury u pracownika

W piśmie skierowanym do resortu pracy, rzecznik zaznaczał, że obecnie nie ma przepisu, z którego wynikałby obowiązek pracodawcy mierzenia temperatury pracownikom - nawet w sytuacji epidemii. A informacje o stanie zdrowia pracownika uzyskane podczas pomiaru temperatury mają charakter danych wrażliwych - do ich posiadania pracodawcy nie są uprawnieni.

Jak zaznaczył RPO, art. 31 ust. 3 Konstytucji dopuszcza jednak ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw, jeśli jest to konieczne m.in. dla ochrony zdrowia. - Nie ulega wątpliwości, że wykonywanie pomiarów prowadzących do określenia zdrowia pracowników podlega temu uregulowaniu - podkreśla RPO.

W jego opinii problem mogłoby rozwiązać czasowe rozszerzenie art. 221 Kodeksu pracy. - Niezależnie od wyboru rozwiązania, obecna sytuacja wymaga wprowadzenia dodatkowych regulacji. Służyłoby to zarówno pracownikom, jak i pracodawcom; likwidowałoby możliwe konflikty na linii pracownik-pracodawca - podkreślał.

Teraz Rzecznik dostał odpowiedź z resortu pracy. Ten po zasięgnięciu opinii w Ministerstwie Zdrowia, przedstawił inne spojrzenie na tę sprawę, niż ma RPO. Jak napisał Stanisław Szwed, wiceminister pracy, minister zdrowia wskazał, że możliwe jest zidentyfikowanie wartości podwyższonej temperatury ciała człowieka jako objawu patofizjologicznego świadczącego o procesie chorobowym, przy którym pracownik nie powinien świadczyć pracy.

Jednakże sam wzrost temperatury ciała – jako objaw izolowany – bez innych cech procesu chorobowego oraz bez wystąpienia innych istotnych czynników klinicznych, nie powinien być traktowany jako dowód na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Bowiem przyczyn podwyższonej temperatury jest wiele, nie tylko COVID-19, a tą chorobę można przechodzić bezobjawowo.

- Mając powyższe na uwadze obecnie nie znajduję podstaw do podjęcia prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia obowiązku mierzenia temperatury ciała pracownikom jako sposobu na uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - poinformował Stanisław Szwed.

Bez względu, czy pracodawcy mają obowiązek mierzyć temperaturę pracownikom, czy też nie, zakłady pracy muszą dostosować do nowych wytycznych. Ich listę przygotowała Państwowa Inspekcja Pracy. W zakładzie m.in. należy zredukować do minimum kontakt fizyczny między pracownikami. To dotyczy również miejsc, w którym organizowane są przerwy na posiłki (np. stołówka, kuchnia). Jeśli to możliwe, należy zapewnić najbardziej narażonym osobom możliwość pracy w domu, postawić na elastyczny grafik.