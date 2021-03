Nestlé wprowadza dodatkowy urlop ojcowski

Od początku roku pracownicy Nestlé w Polsce mogą korzystać z urlopu ojcowskiego wydłużonego o cztery tygodnie. Podobne rozwiązanie od kilku lat działa m.in. w Procter & Gamble (P&G).

Zgodnie z nową regulacją Nestlé, każdy drugi opiekun może skorzystać z czterech tygodni pełnopłatnego dodatkowego urlopu ojcowskiego w okresie jednego roku od dnia narodzin lub adopcji dziecka. (Fot. Pixabay)

- Pojawienie się dziecka w rodzinie jest wyjątkowym doświadczeniem. Pragniemy, aby każdy miał szansę w pełni się nim cieszyć i mógł już od pierwszych dni budować więzi z dzieckiem, tak ważne dla jego dalszego rozwoju - komentuje Anna Durzyńska, dyrektor HR Nestlé w Polsce i dodaje – Mamy nadzieję, że wprowadzając naszą nową politykę wsparcia rodziców, pomożemy wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn w miejscu pracy i w życiu rodzinnym, tak, aby każdy z opiekunów, bez względu na płeć, mógł spełniać się w obu tych obszarach. Dlatego też nasza nowa polityka jest neutralna płciowo - oznacza to, że z takich samych uprawnień mogą korzystać wszystkie rodziny w Nestle, bez wyjątków.

Zgodnie z nową regulacją Nestlé, każdy drugi opiekun może skorzystać z czterech tygodni pełnopłatnego dodatkowego urlopu ojcowskiego w okresie jednego roku od dnia narodzin lub adopcji dziecka. Co ważne, taką samą możliwość ma każda osoba, która sprawuje opiekę nad nowo narodzonym lub przysposobionym małoletnim dzieckiem po jego pojawieniu się w rodzinie; może to być na przykład, ale nie wyłącznie, biologiczny lub przysposabiający rodzic, partner życiowy, czy opiekun prawny dziecka. To jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach nowej polityki wsparcia rodziców Nestlé w Polsce.

Warto przypomnieć, że podobne rozwiązanie kilka lat temu wprowadził międzynarodowy koncern Procter & Gamble (P&G). Inicjatywa o nazwie #ShareTheCare umożliwia ojcom skorzystanie z ośmiu tygodni płatnego urlopu, dostępnego w ciągu dwóch lat od narodzin lub adopcji dziecka. W polskich oddziałach P&G nowa polityka rodzicielska, dająca ojcom dodatkowe 6 tygodni płatnego urlopu, została wprowadzona w marcu 2019 roku.

