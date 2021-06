Negocjacje zerwane, a pracodawcy wskazują, czego potrzebują

Wypracowanie nowych metod zarządzania, motywowania i weryfikowania efektów pracy świadczonej zdalnie to zdaniem Małgorzaty Lelińskiej, wicedyrektorki departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan, najważniejsze - z perspektywy pracodawcy - elementy, jakie powinny znaleźć się w dokumencie regulującym pracę zdalną.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan konieczne jest dostosowanie prawa związanego ze świadczeniem pracy zdalnej w dialogu z jego odbiorcami, czyli firmami, pracownikami, tak by stosunki pracy nie były zaburzone, ale także by możliwość rozwoju firm nie była ograniczona. Konieczne jest też wypracowywanie mechanizmów i instrumentów wspierania tych firm i pracowników, którzy potrzebują pomocy np. w zakresie wyposażania miejsc pracy czy w związku z podnoszeniem kompetencji.

- Z perspektywy pracodawcy najważniejsze będzie wypracowanie nowych metod zarządzania, motywowania, weryfikowania efektów pracy świadczonej zdalnie. Wyzwaniem będzie także zatrzymanie najlepszych specjalistów, dla których otwierają się teraz zupełnie nowe możliwości zatrudnienia, także poza granicami Polski, bez konieczności fizycznego przenoszenia się np. do innego kraju. Planując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2021-2027 trzeba te wyzwania koniecznie uwzględnić – dodaje Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana z perspektywy pracownika kluczowym wyzwaniem jest godzenia życia zawodowego z prywatnym, znalezienie właściwego balansu pomiędzy zaangażowaniem w pracę, a np. obowiązkami domowymi. To jest na pewno wyzwanie, ponieważ niezależnie od sposobu świadczenia pracy co czwarty aktywny zawodowo Polak deklaruje, że nie potrafi znaleźć równowagi między domem a pracą, a prawie 1/4 pracodawców nie podejmuje żadnych aktywności wspierających ten obszar.

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że na tle innych krajów Europy, polski rynek pracy przechodzi przez lockdowny praktycznie suchą nogą. Co do zasady nie było masowych zwolnień, wiele osób także zdecydowało się (z powodzeniem) pracę zmienić na lepszą, ale na pewno odczuwamy ogromną presję, wzrost frustracji i zmęczenia, stres, wypalenie zawodowe, i to niezależnie od tego, jak elastyczne rozwiązania i wsparcie zastosowali pracodawcy.

- A nie są to czynniki ani obojętne dla zdrowia (w tym psychicznego), ani dla efektywności pracy w długim okresie. I to jest także obszar, który będzie wymagał zaopiekowania się i to relatywnie szybko. Pracodawcy i pracownicy powinni w tym zakresie otrzymać wsparcie, by długofalowe skutki tego najtrudniejszego czasu maksymalnie zniwelować – podkreśla Małgorzata Lelińska.

Zerwane negocjacje

Warto przypomnieć, że od kilku miesięcy trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy związaną z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących pracy zdalnej. Jednak prace nad nią idą jak po grudzie. Pod koniec maja związki zawodowe poinformowały o problemach w negocjacyjnych w tej sprawie.

- Reprezentatywne centralne związkowe: Forum Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęły wiadomość o jednostronnym zerwaniu negocjacji nad "Umową Społeczną" przez stronę rządową - mogliśmy przeczytać w stanowisku opatrzonym datą 24 maja.

Według tego stanowiska strona rządowa mimo braku porozumienia w jakimkolwiek z tematów w poszczególnych obszarach wspólnie ustalanych w ramach zawartej Umowy skierowała na ścieżkę legislacyjną projekt obejmujący swoim zakresem uregulowania wykonywania pracy zdalnej.

Z takim ujęciem sprawy nie zgadza się z kolei Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

- Jesteśmy zaskoczeni postawą strony związkowej, bowiem w trakcie rozmów nad Umową Społeczną konsekwentnie podkreślano dobrą wolę dyskutujących i fakt, że brak porozumienia w jednym temacie, nie może przekreślać negocjacji w innych - w odpowiedzi na działania związków napisało MRPiT.

Co zawiera projekt

Główne regulacje zawarte w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy dotyczą m.in. wprowadzenia definicji pracy zdalnej.

- Praca zdalna będzie to praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - zaznaczono. Według MRPiT możliwa będzie zatem zarówno całkowita, jak i hybrydowa praca zdalna - stosownie do potrzeb i uzgodnień pracownika i pracodawcy.

Inne rozwiązanie polega na tym, by praca zdalna mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia; w drugim przypadku do zmiany umowy o pracę - w zakresie miejsca wykonywania pracy - nie będzie wymagana forma pisemna.

Zgodnie z projektem praca zdalna będzie mogła być wykonywana również na polecenie pracodawcy w szczególnych przypadkach - m.in. obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.