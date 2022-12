Nawet 35 dni wolnego w 2023 roku dla wybranych. Nadchodzą zmiany w urlopach

Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (fot. Shutterstock)

Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (fot. Shutterstock)

Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

W 2023 roku może to się zmienić. Wszystko za sprawą zmian w Kodeksie pracy, które wynikają z unijnej dyrektywy work-life balance. Co prawda, nowe przepisy miały wejść w życie w sierpniu 2022, ale resort pracy, który zajmuje się wdrożeniem przepisów, nie wyrobił się w terminie. Zapewnia, że nowe przepisy będą obowiązywały od 2023 roku. Wtedy też pracownicy będą mogli korzystać z nowych typów urlopów. Jakich?

Urlop opiekuńczy - 5 dodatkowych dni

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie urlopu opiekuńczego - w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Dzięki temu pracownik będzie mógł zapewnić opiekę lub wsparcie krewnemu (synowi, córce, matce, ojcu czy małżonkowi/małżonce) lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Co istotne, pracownik korzystający z dodatkowego urlopu opiekuńczego nie będzie miał prawa do wynagrodzenia.

Zwolnienie z powodu siły wyższej - 2 dodatkowe dni

Wprowadzone ma zostać także zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik zachowa prawo do 50 proc. wynagrodzenia.

Te dwa nowe rodzaje urlopu pozwolą na wydłużenie dni wolnych o 7 dni. Zatem pracownik, który nabył prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, będzie miał do dyspozycji łącznie 33 dni.

35 dni wolnego, ale tylko dla wybranych

Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisem art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeśli doliczymy je do puli urlopowej, wyjdzie łącznie maksymalnie 35 dni wolnych.