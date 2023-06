Nawet 2 tysiące do wakacyjnego budżetu. Kto może na nie liczyć?

Wynagrodzenie w czasie urlopu to nie jedyne na co mogą liczyć pracownicy. "Wczasy pod gruszą" to dodatkowe dofinansowanie na wakacje, ale także na wspólny wyjazd z małżonkiem oraz kolonie i obozy dla dzieci. Pracodawca może również częściowo pokryć koszty pobytu w sanatorium.

Dopłata zwana potocznie "wczasami pod gruszą" pozwala zwiększyć budżet nie tylko na wyjazdy (fot. Eilis Garvey/Unsplash)