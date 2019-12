Największe rozczarowania i pozytywne zmiany na rynku pracy w mijającym roku

- Z pewnością dużym plusem była elektronizacja dokumentacji pracowniczej i skrócenie archiwizacji akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje też zasada wypłaty wynagrodzenia za pracę w formie bezgotówkowej - na rachunek bankowy pracownika. Do tej pory pracownik musiał składać wniosek, aby na jego konto wpływało wynagrodzenie. Ponadto w mijającym roku wdrażano Pracownicze Planu Kapitałowe w największych firmach. PPK zasługują na aprobatę jako bardzo ważny krok do reformy systemu emerytalnego, ale ich wprowadzenie sprowokowało liczne dodatkowe obowiązki po stronie pracodawców.

Negatywnie natomiast należy ocenić wszelkie zmiany ustawowe, które zakładały wykorzystanie środków z Funduszu Pracy na cele niezgodne z jego przeznaczeniem, np. 500+ dla niepełnosprawnych czy trzynastą emeryturę. Niestety Fundusz Pracy stał się workiem bez dna, a powinien służyć aktywizacji zawodowej i rozwiązywaniu problemów na rynku pracy.

W 2018 i 2019 r. partnerzy społeczni przypominali o konieczności wypracowania polityki migracyjnej. Będziemy pamiętali o tym również w 2020 r. Szacuje się, że w 2030 r. w Polsce zabraknie 1,5 mln pracowników. Zamiatanie polityki migracyjnej pod dywan nie rozwiąże problemu...

Od stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Rozszerzyła prawo koalicji związkowej, co oznacza, że samozatrudnieni i zleceniobiorcy mogą zakładać związki zawodowe i do nich wstępować. Ponadto przysługują im takie same przywileje, jak pracownikom – przede wszystkim ochrona przed wypowiedzeniem czy możliwość negocjacji aktów wewnątrzzakładowych. Niestety jest to kolejny przykład przyznawania uprawnień pracowniczych osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę – ocenia Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy. (Fot. mat. pras.)