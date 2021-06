Najnowszy pomysł rządu może się obrócić przeciwko pracownikom

Zaproponowane w Strategii Demograficznej przez rząd rozwiązania nie zagwarantują poprawy sytuacji zawodowej rodzicom - uważają przedstawiciele przedsiębiorców. Zamiast tego usztywnią przepisy i zmuszą do szukania alternatywnych form współpracy.

W ramach ogłoszonej w połowie czerwca Strategii Demograficznej 2040 powstał katalog 104 różnych działań, z których wiele będzie realizowanych w ramach programów "Polskiego Ładu". Wiele z zaproponowanych w nim rozwiązań odnosi się do rynku pracy.

M.in. jednym z punktów strategii jest zapewnienie elastycznej i stabilnej pracy dla rodziców. Jak przekonują autorzy projektu, badania poprzedzające opracowanie Strategii dowiodły, że na podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka duży wpływ ma poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Po stronie elastyczności znajdziemy takie rozwiązania jak:

- Gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem.

- Gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, poszerzona o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych.

- Gwarancja, że różne elastyczne formy mogą być stosowane równocześnie, w zależności od charakteru wykonywanej pracy (dokonany w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem).

Z kolei poprawę stabilności pracy mają zagwarantować następujące rozwiązania prawne:

- Ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy.

- Ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie z takiej ochrony korzysta matka).

- Propozycja zmian obejmuje rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy).

- Wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka. W przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę.

- Wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

Pracodawcy mają "zasadnicze" zastrzeżenia

Zaproponowane przez rząd rozwiązania nie znalazły pełnego poparcia wśród przedstawicieli pracodawców. Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan podkreśla, że choć poprawa sytuacji demograficznej zasługuje na poparcie, to środki zaproponowane w obszarze prawa pracy budzą zasadnicze zastrzeżenia i niepokój przedsiębiorców.

- Skrócenie do 15 miesięcy okresu dozwolonego zatrudnienia na dwóch kolejnych umowach o pracę na czas określony osób do 40. roku życia spowoduje usztywnienie przepisów. Podobnie jak regulacje przewidujące znaczne wydłużenie okresu ochronnego w związku z macierzyństwem i przyznanie ochrony także ojcu dziecka. Efektem tych zmian będzie znaczący wzrost liczby pracowników, którzy będą musieli być przez przedsiębiorców szczególnie traktowani - uważa Robert Lisicki.

W jego opinii doprowadzi to do jeszcze większej polaryzacji sytuacji pracowników, co wcale nie musi być korzystne dla rodziców.

- Po wprowadzeniu ochrony etatów zwiększą się wysiłki do poszukiwania alternatywnych form współpracy, organizacji pracy. Obecnie mamy bardzo szerokie uprawnienia rodzicielskie. Natomiast one już teraz stanowią często wyzwanie, szczególnie dla mikro i małych firmy - dodaje.