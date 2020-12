Nadgodziny za "dziękuję", pensja po terminie. Łamanie praw pracowniczych w Polsce niemal powszechne

Pracownicy administracji publicznej (50 proc.), przemysłu i budownictwa (41 proc.) oraz handlu (38 proc.) najczęściej skarżą na nadużycia ze strony pracodawców. Jak wynika z danych serwisu kariery LiveCareer Polska, codzienność polskich pracowników nie jest łatwa. Ponad 38 proc. z nich przyznaje, że doświadczyło łamania ich praw pracowniczych.

Dane przytoczone przez LiveCareer wskazują, że łamanie praw pracowniczych jest w naszym kraju niemal powszechne. Więcej niż 1 na 3 ankietowanych przyznało, że doświadczyło na własnej skórze sytuacji, w której miały miejsce działania niezgodne z Kodeksem pracy.

Na nadużycia ze strony pracodawców najczęściej skarżą się pracownicy administracji publicznej (50 proc.), przemysłu i budownictwa (41 proc.) oraz handlu (38 proc.). Wśród najbardziej dotkliwych nadużyć znalazły się m.in. wypłata wynagrodzenia po ustalonym terminie (29 proc.), zawieranie umowy „śmieciowej” zamiast umowy o pracę (29 proc.), dyskryminowanie pracownika ze względu na płeć (21 proc.) oraz brak narzędzi niezbędnych do pracy, np. komputera (21 proc.) czy tak podstawowych jak odzież ochronna (18 proc.).

Jak to wygląda w szczegółach? Prawie 28 proc. badanych przynajmniej raz nie otrzymało wynagrodzenia za wykonaną pracę. I choć większość, bo aż 35 proc. osób w tej grupie, nie zrzuciło odpowiedzialności na pracodawcę — uznając, że doszło do pomyłki — to niemal co czwarty pokrzywdzony przyznał, że pracodawca celowo mu nie zapłacił.

18 proc. ankietowanych nie otrzymało wynagrodzenia, ponieważ pracodawca popadł w kłopoty finansowe, a prawie 6 proc. przez to, że firma ogłosiła upadłość. Ponad 29 proc. pracowników w Polsce przynajmniej raz otrzymało wynagrodzenie po terminie. Co z tego wynika? Aż 60 proc. badanych, którzy mieli takie przejścia nadal pracuje u tego samego pracodawcy. Zaś art. 85 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę bezwzględny obowiązek wypłaty wynagrodzenia w określonym w umowie terminie.

fot. Pixabay

Na tym nie koniec. Polscy pracodawcy kiepsko wywiązują się również z płacenia za nadgodziny. Z badania LiveCareer wynika, że tylko 29 proc. badanych pracujących w nadgodzinach otrzymało od pracodawcy przysługujący im dodatek za nadgodziny. Co trzeci pracownik otrzymał taką samą stawkę za godzinę pracy jak zwykle, a 9 proc. z nich — stawkę niższą. 13 proc. nie otrzymało żadnego wynagrodzenia za nadgodziny. Co dziesiąty nie otrzymał zapłaty, ale w zamian skorzystał z prawa do przysługującego mu czasu wolnego. Nieco ponad 2 proc. respondentów nie otrzymało wynagrodzenia, ale zostało docenionych w inny sposób, np. awansem.

Warto pamiętać, że art. 151 Kodeksu pracy stwierdza, że pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje również dodatek za każdą godziną nadliczbową. Jego wysokość powinna wynosić 50 proc. lub nawet 100 proc. zwykłej stawki godzinowej (jeśli pracownik wyrobił nadgodziny w nocy, niedzielę lub święto).

- Nadgodziny nie zawsze są przymusem, niektórzy z nas chcą sobie w ten sposób dorobić. Polacy chcą się realizować, podróżować, wielu spłaca kredyty, a ceny rosną. Problem pojawia się, gdy praca po godzinach staje się częścią kultury organizacyjnej firmy — np. wynika ze złego zarządzania — a pracodawca nie chce za nią płacić. To źle wpływa na morale i zdrowie pracowników - komentuje wyniki badania Małgorzata Sury, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

Wyniki raportu zgadzają się z informacjami Państwowej Inspekcji Pracy. Ta w 2019 roku przeprowadziła ponad 73 tys. kontroli. W tej liczbie 40 proc. to kontrole podjęte po wpłynięciu skargi. Inspekcja podaje, że w ubiegłym roku stwierdziła 57,3 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracowników. Przy czym najwięcej z nich (48,3 proc.) związanych było z nieprzestrzeganiem przepisów lub zasad BHP (art. 283 par. 1 Kodeksu pracy). Kolejne najczęściej wyłapywane łamanie prawa to, niewypłacenie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia, dokonanie bezpodstawnego zaniżenia lub potrącenia (18,3 proc.).

- Dzięki inspektorom pracy prawie czterem tysiącom osób udało się przekształcić umowę cywilnoprawną w umowę o pracę. 56 mln zł należności trafiło do osób, które ciężko zapracowały na swoje wynagrodzenia - komentował podczas prezentacji sprawozdania za 2019 roku Wiesław Łyszczek, były już główny inspektor pracy.

Dyskryminacja i mobbing

Na tym nie koniec. Autorzy raportu wskazują na kolejny element zawodowej układanki, który jest łamany przez dużą grupę pracodawców. Okazuje się, że ponad 21 proc. respondentów doświadczyło dyskryminacji w pracy ze względu na płeć, prawie 14 proc. — z uwagi na narodowość, 13 proc. — przez wzgląd na swoje przekonania religijne, 11 proc. — z powodu swojej orientacji seksualnej, a kolejne 11 proc. — ze względu na swoją niepełnosprawność. W tej ostatniej grupie aż 26 proc. doświadczyło jakiejś formy dyskryminacji w pracy.

W tej grupie aż 19 proc. badanych skarżyło się na zaniżone wynagrodzenie w stosunku do osób zajmujących takie samo stanowisko i mających podobne kompetencje, ponad 17 proc. na nieuzasadnioną krytykę ze strony szefa. Prawie 15 proc. mówiło o niedostosowaniu miejsca pracy do ich potrzeb. 13 proc. badanych wskazało na złośliwe lub wulgarne komentarze ze strony przełożonych. Problem ten zdecydowanie częściej dotyczył kobiet, niż mężczyzn.

Na zjawisko przemocy słownej w miejscu pracy zwrócili uwagę eksperci z platformy do nauki języków obcych – Babbel oraz fundacji Centrum Praw Kobiet. W trwającej właśnie kampanii społecznej #NiePrzesadzam chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na fakt, że przemoc to nie tylko przemoc fizyczna, to także przemoc słowna, która obecna jest również w środowisku zawodowym.

- Dyskryminacja to gorsze traktowanie pracowników (np. w zakresie zatrudniania i zwalniania, warunków i szkoleń) ze względu na określoną cechę. Kodeks pracy wskazuje przykłady tych cech. Niektóre z nich to płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, wyznanie, orientacja seksualna. Z racji tego, że są to tylko przykłady, możliwa jest również dyskryminacja ze względu na inne cechy, np. wygląd, posiadanie dzieci lub określone upodobania. Przy czym pamiętajmy, że gorsze traktowanie ze względu na określoną cechę nie jest zawsze dyskryminacją. Do dyskryminacji nie dojdzie, jeśli pracodawca kierował się obiektywnymi powodami. Przykładowo, dyskryminacją nie będzie odmowa zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisku ochroniarza, jeśli rodzaj niepełnosprawności wyklucza wykonywanie obowiązków - wyjaśnia Piotr Graczyk, adwokat, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski.

Zgłoszę, ale jednak nie

Raport pokazał jeszcze jedną smutna prawdę z codzienności zawodowej Polaków. Okazuje się, że łamanie praw zdecydowanej większości pracodawców uchodzi na sucho. Tylko 12 proc. pokrzywdzonych pracowników zdecydowało się powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby, a aż 30 proc. nie zrobiło w tej sprawie nic.

- Niestety, wielu pracowników tak naprawdę nie wie, jakie dokładnie prawa im przysługują. A ci, którzy wiedzą, często nie chcą zgłaszać nadużyć, bo ważniejsza jest dla nich stała praca - ocenia Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl i autorka badania. - Również podczas przeglądania ofert pracy dla różnych zawodów widać, że to, co powinno być dziś standardem — umowa o pracę, wypłata pensji na czas czy służbowy laptop — pracodawcy często przedstawiają jako benefit, który ma przekonać kandydatów do wysłania CV - dodaje.

Tymczasem zapędy do walki o swoje mamy wyjątkowo ambitne, przynajmniej na papierze. 33 proc. respondentów zapytanych o to, jak zareagowałoby, gdyby szef łamał ich prawa pracownicze, odpowiedziało, że porozmawialiby z nim o zaistniałej sytuacji. Co czwarty ankietowany przyznał, że zgłosiłby takie zachowanie na policję albo do PIP. Około 15 proc. poinformowałoby o zajściu dział HR lub przełożonych wyższego szczebla. Zaledwie 11 proc. Polaków rzuciłoby pracę. Tylko 6 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie zrobiłoby w tej sprawie nic.