Nadgodziny? Nie odnotowaliśmy. Coraz więcej firm kombinuje z czasem pracy

W czasie pandemii pracodawcy bardziej niż zazwyczaj byli na bakier ze zliczaniem czasu pracy swoim podwładnym. Ze sprawozdania PIP za 2020 rok wynika, że głównym problemem było nierzetelne ewidencjonowanie czasu pracy.

Autor: KDS

• 23 lip 2021 20:00





W czasie pandemii pracodawcy nie przykładali się do sumiennego rozliczania czasu pracy (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w 2020 rok. Podkreślono w nim, że z racji pandemii był to rok wyjątkowo ciężki.

Jednym z elementów, jakiemu przyjrzeli się inspektorzy, był czas pracy.

Okazuje się, że w czasie pandemii pracodawcy "swobodniej" podchodzili do rozliczania pracowników z przepracowanych godzin.

W 2020 roku inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 857 kontroli czasu pracy. Odwiedzili 846 pracodawców, u których pracowało 103,1 tys. osób, w tym 82,9 tys. pracowników na podstawie stosunku pracy. Co wykazały kontrole?

W czasie pandemii pracodawcy nie przykładali się do sumiennego rozliczania czasu pracy. Z 27 proc. w 2019 roku aż do 34 proc. w 2020 roku wzrósł odsetek firm, u których PIP stwierdził nieprawidłowości w zakresie określania systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych. Również z 27 proc. do 32 proc. wzrósł odsetek firm, które dopuściły się nieprawidłowości przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy. Nieprawidłowości dotyczące zapewnienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym stwierdzono w ubiegłym roku u 19 proc. firm. Rok wcześniej było to 11 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Natomiast nieprawidłowa rekompensata za prace w dniu wolnym od pracy została stwierdzona w 9 proc. skontrolowanych firm, rok wcześniej miało to miejsce w 11 proc. firm. W 7 proc. skontrolowanych firm wykryto nieprawidłowości w zakresie zapewniania 11 godzinnego odpoczynku

dobowego, gdy rok wcześniej miały one miejsce w przypadku 9 proc. skontrolowanych firm.

Grafika: sprawozdanie PIP

PIP podaje, że podobnie jak w poprzednich latach najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie dotyczącym obowiązku ustalenia systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, przez co nie tylko niemożliwe było właściwe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika, ale także utrudniało to prowadzenie kontroli.

- Niepokojąca jest także druga pod względem częstotliwości występowania nieprawidłowość w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy. Przekłada się ona na prawidłowość ustalania wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych z pracą. Przy czym podkreślenia wymaga, że głównym problemem było nierzetelne ewidencjonowanie czasu pracy - wskazują w sprawozdaniu inspektorzy. Nieprawidłowości w ewidencjonowaniu czasu pracy Ze sprawozdania wynika, że często jedynym dokumentem potwierdzającym wykonywanie pracy były listy obecności, w których odnotowywana była jedynie obecność pracowników w pracy w poszczególnych dobach, bez wskazania liczby godzin pracy. PIP wyjaśnia, że u pracodawców ograniczających się do takiego rejestrowania czasu pracy nie ma możliwości przeprowadzenia szczegółowej kontroli. - W wielu przypadkach pracodawcy nie oznaczali godzin rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dobach, co nie pozwalało na sprawdzenie, czy pracownikom zostały udzielone odpowiednie odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz czy nie doszło do powtórnego zatrudniania w tej samej dobie pracowniczej. Nierzetelna ewidencja czasu pracy albo jej brak, jak też nieprawidłowości w zakresie określania systemów i rozkładów oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, powodowały konsekwencje w zakresie wadliwego naliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, które były należne pracownikom - czytamy w sprawozdaniu. Przyczyny łamania prawa w zakresie czasu pracy od lat są takie same. To chęć obniżenia kosztów pracy i prowadzenia działalności gospodarczej, niedostateczna znajomość przepisów prawa oraz skomplikowane przepisy, które dodatkowo utrudniły zapisy zawarte w Tarczach antykryzysowych oraz brak staranności. Tutaj poprawa PIP w swoim sprawozdaniu wyszczególnił trzy grupy firm, które skontrolował. To korporacje, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz administracja państwowa. W każdej z tych grup stwierdzono mniej nieprawidłowości. Inspektorzy odwiedzili 59 korporacji, w których pracowało łącznie blisko 48 tys. osób, w tym 39,2 tys. pracowników na podstawie stosunku pracy. W 2020 roku w korporacjach zmniejszyła się liczba pracodawców niewypłacających w sposób prawidłowy dodatków za prace w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy dobowej. Mniej nieprawidłowości wykryto również w przypadku zapewnienia pracownikom dnia wolnego w zamian za prace w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy. Grafika: sprawozdanie PIP Nieprawidłowości najczęściej były związane z niewłaściwym prowadzeniem przez pracodawców

dokumentacji z zakresu czasu pracy, w tym m.in. niezawieraniu w ewidencji czasu pracy wszystkich wymaganych informacji, w szczególności informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. W korporacjach miały miejsce również przypadki niezapewnienia pracownikom wymaganych odpoczynków dobowych oraz tygodniowych, jak również pięciodniowego tygodnia pracy. - Stan epidemii spowodował, ze pracodawcy często zmieniali rozkłady czasu pracy, a także wprowadzali prace zdalna. Często w wyniku takich działań tworzono nieprzepisowe rozkłady czasu pracy. Konieczność uelastycznienia czasu pracy spowodowała, ze wszelkie zmiany dotyczące rozkładów czasu pracy, bądź systemów nie miały pełnego odzwierciedlenia w regulaminach pracy - czytamy w sprawozdaniu. Grafika: sprawozdanie PIP Jak wyglądała sytuacja w jednostkach samorządu terytorialnego? W 2020 r. przeprowadzono w JST 89 kontroli. W skontrolowanych jednostkach pracowało 7,6 tys. osób, w tym 7,1 tys. pracowników na podstawie stosunku pracy. Nieprawidłowości stwierdzono w 71 kontrolach, co stanowi 79,8 proc. wszystkich przeprowadzonych kontroli (w 2019 r. - 86,2 proc.). Inspektorzy najczęściej dopatrywali się nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji z zakresu czasu pracy (nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy) oraz rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych. Z kolei w urzędach administracji państwowej przeprowadzono 55 kontroli. W skontrolowanych jednostkach pracowało 5,2 tys. osób, w tym 4,9 tys. pracowników na podstawie stosunku pracy. Nieprawidłowości wyłapano podczas 43 kontroli, co stanowi 78,2 proc. wszystkich przeprowadzonych kontroli (w 2019 r. – 82,5 proc.). W tym przypadku najwyższy odsetek kontroli (49 proc.) dotyczył nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy. Przykładowo, nie odnotowywano pracy w porze nocnej czy

godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracowników świadczących prace w trakcie podróży

służbowej (delegacji). W 22 proc. kontrolowanych podmiotów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udzielania czasu wolnego za nadgodziny. Kliknij TUTAJ by przeczytać pierwszą część materiału opisującego wyniki pracy inspektorów w 2020 roku.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.