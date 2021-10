Nadchodzi wyjątkowo ciężki rok. 2022 to nowe przepisy i nowe obowiązki

Praca, ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), reputacja - to zdaniem Piotra Rybickiego będą trzy słowa klucze charakteryzujące działania rad nadzorczych w 2022 roku.

- W wyniku planowania nowelizacji spółek handlowych oraz wejścia w życie ustawy o sygnalistach, rok 2022 będzie dla rad nadzorczych rokiem pracy. Pojawi się raportowanie ze strony spółki na rzecz członków rad nadzorczych. Te raporty rady nadzorcze będą musiały czytać, analizować i podejmować odpowiednie działania - powiedział podczas XI Konferencji Rad Nadzorczych Piotr Rybicki, członek zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych, prowadzący portal nadzorkorporacyjny.pl.

1 kwietnia 2022 roku zacznie obowiązywać nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Ta wzmacnia m.in. rady nadzorcze w spółkach kapitałowych. Nowe przepisy, wyposażyły członków rady w możliwość samodzielnego (tzn. bez udziału zarządu) wyboru i zatrudnienia zewnętrznego doradcy.

Projekt wprowadza też tzw. zasadę biznesowej oceny sytuacji. Zasada ta wyłącza odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce przez decyzje organów, które okażą się błędne, o ile były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje.

Jak podkreśla, wiele zmieni się także na poziomie współpracy z biegłymi rewidentami. Rady będę musiały wypracować praktyki współpracy z sygnalistami.

- Może się okazać, że pewne sygnały dotyczące nieprawidłowości będą elementem posiedzeń rad nadzorczych i jej członkowie będę musieli podejmować konkretne działania - wskazuje Rybicki.

Jak dodaje, rady nadzorcze w przyszłym roku będą musiały skupić się także na realizowaniu działań związanych z ESG (ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny).

- Kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, relacjami międzyludzkimi, ładem korporacyjnym wkraczają do naszych podmiotów. To jest obszar, który będzie zmuszał rady nadzorcze do zupełnie innego podejścia do swojego funkcjonowania - wyjaśnia.

Członkowie rad nadzorczych będą musieli zacząć myśleć długoterminowo o kierunkach rozwoju spółki.

- W części na pewno odbędzie się to w sposób ewolucyjny. Myślę jednak, że w wielu przypadkach temat ESG będzie jednym z pierwszych punktów posiedzeń rad nadzorczych - dodaje Piotr Rybicki.

Ostatnim obszarem, na który zwraca uwagę, a który może okazać się najtrudniejszy w realizacji jest poprawa wizerunku.

- Powiedzieć, że rady nadzorcze mają aktualnie złą prasę, to powiedzieć mało. Poszczególni, indywidualni członkowie rad wiele mogą włożyć w zmianę postrzegania profesji, jednak przed nami ogromne wyzwania środowiskowe. Należy sprawić, by o radach nadzorczych zaczęto mówić jako o pracy, funkcjach, zawodzie. Tak, by zawodowi członkowie rad nadzorczych nie musieli się wstydzić mówiąc o swojej profesji.