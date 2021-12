Nadchodzi rewolucja w ZUS. Oto 8 kluczowych zmian

Od 2022 roku wejdą w życie spore zmiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dotkną one osób korzystających ze zwolnienia lekarskiego, kobiet na zasiłku macierzyńskim czy też osób odprowadzających składki, np. zdrowotne.

Nowe rozwiązania dotyczące Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są efektem kilku zmian, jakie wprowadzono w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

- Rewolucyjne zmiany w ZUS będą dotyczyć wszystkich pracodawców, a także ubezpieczonych pracowników, którzy choć raz od 1 stycznia 2022 r. skorzystają z zasiłku chorobowego. Przypomnieć należy, że zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w treści art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. To właśnie tych osób w głównej mierze będą dotyczyć te modyfikacje - mówi rada prawny Adam Domagała z MGM Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes w Sosnowcu.

Zaznacza, że pośrednim celem zmian jest ograniczanie nadużyć związanych z wielokrotnym lub długim korzystaniem z zasiłku chorobowego. Wprowadzane zmiany mają sprzyjać w niwelowaniu nadużyć, jednak nie powinny one naruszać podstawowego prawa pracownika, jakim jest prawo do posiadania i korzystania z ochrony ubezpieczeniowej.

Co dokładnie czeka pracodawców i pracowników? Poniżej tłumaczymy, na czym polega osiem najważniejszych zmian.

Jedną z istotnych modyfikacji jest uchylenie zasady, w myśl której nieterminowe opłacenie składek powodowało ustanie dobrowolnych ubezpieczeń. Od 1 stycznia 2022 r. dana osoba podlegać będzie dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu albo chorobowemu od dnia zgłoszenia do tego ubezpieczenia do dnia wyrejestrowania.

- Zmiana ta jest bardzo istotna, ponieważ przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie. Zatem nie będą oni musieli składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie - podkreśla Adam Domagała.

Wato pamiętać, że wnioski o zgodę na opłacanie składek po terminie za okres sprzed 1 stycznia 2022 r. można będzie składać tylko do 30 czerwca 2022 r. Ponadto przeszkodą w wypłacie zasiłku nie będzie zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, jak to ma miejsce obecnie.

2. Zasiłek za okres pobytu w szpitalu

Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu pójdzie w górę i będzie wynosił 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

fot. PAP/ Tytus Żmijewski

- Zmianę tę należy ocenić na korzyść. Obecnie miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku, a za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Zatem od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc. podstawy wymiary zasiłku bez względu na to, czy osoba jest hospitalizowana, czy przebywa w domu - wyjaśnia radca prawny Adam Domagała.

3. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku

Kolejna zasadnicza zmiana dotyczy ustalania wymiaru zasiłku. Obecnie podstawę wymiaru zasiłku oblicza się na nowo, jeżeli w pobieraniu zasiłków wystąpi przerwa wynosząca co najmniej trzy miesiące kalendarzowe. Po zmianach podstawa wymiaru zasiłku będzie ustalana na nowo, jeśli między okresami pobierania zasiłków wystąpi przerwa wynosząca co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy.

W związku z tym podstawy wymiaru zasiłku nie będzie się obliczać na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

4. Okresy zasiłkowe po nowemu

- W obecnym stanie prawnym do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana różnymi przyczynami. W przypadku przerw w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się okres niezdolności do pracy przypadający przed przerwą, o ile niezdolność spowodowana jest tą samą przyczyną, a przerwa nie przekracza 60 dni. Przerwa w niezdolności do pracy i zachorowania po przerwie z innej przyczyny (trwającej nawet jeden dzień), oznacza powstanie prawa do nowego okresu zasiłkowego - wyjaśnia Adam Domagała.

Jak dodaje, rewolucyjna zmiana zakłada, iż po 31 grudnia 2021 roku okres zasiłkowy uniezależniony będzie od tego, czy przyczyna niezdolności do pracy występująca przed przerwą i po przerwie jest ta sama. Do okresu zasiłkowego wliczane będą okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni, niezależnie od przyczyny. Natomiast do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

- Zmiana ta ma istotne znacznie, ponieważ zasiłek chorobowy od 1 stycznia 2022 r. będzie mógł wynieść maksymalnie 182 dni, a to z uwagi na fakt, iż nie będzie miała znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Oznacza to, że gdy osoba ubezpieczona w ciągu 60 dni zachoruje na inną chorobę, okres tej niezdolności do pracy zostanie zaliczony do poprzedniego okresu zasiłkowego i do limitu 182 dni. Zmiana ta może ograniczyć prawo do pobierania świadczeń chorobowych, ponieważ po upływie 182 dni pobierania zasiłku chorobowego, zasiłek ten nie będzie już przysługiwał. Pracownikowi pozostanie jedynie możliwość wystąpienia z wnioskiem o zasiłek rehabilitacyjny, który w ramach nowelizacji przepisów nie uległ zmianie - podkreśla prawnik.

5. Zasiłek po ustaniu ubezpieczenia

W trakcie prac doszło także do skrócenia okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – do 91 dni.

Sytuacja ta nie będzie jednak dotyczyć niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą, występującej w czasie ciąży lub powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Fot. Shutterstock

Zdaniem radcy prawnego z MGM Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes, zmiana ta nie jest korzystna, gdyż do końca 2021 r. zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia przysługuje na zasadach ogólnych, tj. przysługuje za cały okres zasiłkowy (182 dni lub 270 dni).

Rozwiązanie to pozytywnie ocenia za to prof. Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Pracodawców RP. Jak wskazywał już w rozmowie z PulsHR.pl, problem nadużywania L4 po zwolnieniu z pracy od lat sygnalizował ZUS, zwracając uwagę, że w ten sposób pracownicy chcą jak najdłużej utrzymać comiesięczną wypłatę. Jego zdaniem prawo do zasiłku należy traktować jako przywilej, ponieważ po ustaniu zatrudnienia, a więc również ubezpieczenia, nie wpływa składka chorobowa. Jak podkreślił, państwo może tę kwestię dowolnie regulować.

- Skrócenie okresu otrzymywania zasiłku ze 182 dni do 91 dni to dobry sposób na poszukiwanie sposobów na nadużywanie ubezpieczenia chorobowego. Należy przypomnieć jednak, że lepszym sposobem na uszczelnienie jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia, które nie może być wyższe niż przeciętne wynagrodzenie – takie rozwiązanie jest bardziej ekwiwalentne i nie budzi zastrzeżeń, że proponowana regulacja ma na celu głównie ograniczenie wydatków FUS, czyli cel fiskalny - oceniał w rozmowie z nami Paweł Wojciechowski.

6. Śmierć pracodawcy a zasiłek macierzyński

W ramach dokonywanych zmian legislacyjnych doszło także do rozszerzenia grupy osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to osób, które z przyczyn od siebie niezależnych (tj. śmierci pracodawcy), utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia.

Od 1 stycznia 2021 r. prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego przysługiwać będzie w razie śmierci pracodawcy, co obecnie nie miało miejsca. Zatem kobiety w ciąży, które utracą umowę w związku ze śmiercią pracodawcy, będą traktowane tak samo jak te, których pracodawca uległ likwidacji lub popadł w upadłość.

7. Terminy wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca ujednolicił terminy wypłaty świadczeń krótko- i długoterminowych, które od stycznia 2022 r. mają być wypłacane na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień – nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

fot. Shutterstock

- Zmiana ta może spowodować wydłużenie okresu oczekiwania na wypłatę z ZUS. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że ZUS wypłaca zasiłki na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień – nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków - wskazuje Adam Domagała.

8. Nowe sposoby odzyskiwania należności przez ZUS

Warto też wspomnieć o tym, że od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie mógł potrącić zadłużenie płatnika składek ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez Zakład. Zmiana ta ma na celu usprawnienie odzyskiwania należności z tytułu składek, ale przy zminimalizowaniu, względem zobowiązanego, kosztów dochodzenia. Warto przypomnieć, iż od 18 września 2021 r. organ rentowy może dochodzić nienależnie pobranych świadczeń również w trybie egzekucji sądowej.

Obowiązki płatników składek od 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek założyć i utrzymywać profil informacyjny na PUE ZUS i przekazać Zakładowi swój adres elektroniczny. W przypadku gdy płatnik składek nie dopełni tego obowiązku do dnia 30 grudnia 2022 r., profil zostanie założony przez ZUS. Obecnie zwolnieni z tego obowiązku są pracodawcy zatrudniający do pięciu osób.