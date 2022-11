Nadchodzi największa podwyżka składek ZUS w historii. Tyle zapłacimy w 2023 roku

Przed nami najwyższy wzrost składek ZUS w historii. Przedsiębiorcy w 2023 roku będą zostawiać w ZUS co miesiąc ponad 1400 zł. Obecnie jest to ponad 1200 zł.

- Preferencyjny ZUS liczony jest od minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3010 zł. Jednak w roku 2023 minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć aż dwa razy. Pierwszy raz od 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3383 zł. Drugi raz od 1 lipca 2023 roku do kwoty 3450 zł. Dwie podwyżki płacy minimalnej oznaczają dwie zmiany w wysokości składek ZUS w 2023 roku. W przypadku ZUS preferencyjnego podstawę składek (bez składki zdrowotnej) stanowi 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. Obecnie podstawa ta wynosi 903 zł. Składki liczone od tej podstawy wynoszą 285,71 zł miesięcznie - wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Najwięcej zapłacimy za składkę emerytalną . W 2023 roku wyniesie ona ponad 812 zł. Składka rentowa będzie równa nieco ponad 332 zł. Składka chorobowa i na fundusz pracy wyniosą prawie po 102 zł. Z kolei składka wypadkowa to ponad 69 zł.

- W przyszłym roku składki ZUS wyniosą 1418,48 zł. Obecnie jest to 1211,28 zł. Oznacza to wzrost o 207,20 zł miesięcznie w stosunku do roku obecnego. Tym samym będzie to najwyższy w historii wzrost składki - wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.pl.

Tym samym od nowego roku podstawa wymiaru składek wzrośnie do kwoty 1014,90 zł. Składki ZUS (bez składki zdrowotnej) za okres od stycznia do czerwca wyniosą 321,12 zł. Miesięcznie będzie to 35,41 zł.

Po lipcowej podwyżce podstawa wzrośnie do kwoty 1035 zł. W związku z tym składki ZUS za okres od lipca do grudnia 2023 wzrosną do kwoty 327,47 zł. Ostateczny wzrost względem bieżącego roku wyniesie miesięcznie 41,76 zł.

Ile wyniesie wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku

Warto przypomnieć, że od początku 2022 roku składka zdrowotna wyliczana jest na nowych zasadach. Weszły one w życie wraz z zapisami Polskiego Ładu.

- Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się ryczałtem jest określana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku. Zatem wysokość składki na 2023 rok poznamy dopiero po zakończeniu 2022 roku. Podatnicy rozliczający się na skali podatkowej oraz metodą liniową co prawda płacą składkę zdrowotną od swojego dochodu, jednak jej wartość uzależniona jest od płacy minimalnej - tłumaczy Piotr Juszczyk.

Składka zdrowotna dla tych form opodatkowania wyniesie więc co najmniej:

od 1 stycznia – 304,47 zł;

od 1 lipca – 310,50 zł.

Minimalny wzrost wysokości składek zdrowotnych wyniesie więc 39,60 zł miesięcznie. O tyle też wzrośnie składka zdrowotna dla podatników rozliczających się kartą podatkową.

Eksperci firmy doradczej KPMG przypominają, że zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 30c ust. 2 ustawy o PIT przedsiębiorcy mają prawo pomniejszyć dochód o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w danym roku podatkowym zarówno z tytułu prowadzonej działalności, jak i za osoby współpracujące z podatnikiem. Limit odliczenia składki zdrowotnej przy podatku liniowym w trakcie roku nie może przekroczyć 8700 zł.

- Przyszły rok będzie wyzwaniem dla firm nie tylko ze względu na historyczną podwyżkę składek ZUS, ale również wzrost kosztów utrzymania firmy. Do nich należy zaliczyć także podwyżki cen energii elektrycznej, gazu czy innych mediów. Zmasowane podwyżki zdecydowanie odbiją się na kondycji polskich przedsiębiorstw - podsumowuje Piotr Juszczyk.

