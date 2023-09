Nadchodzi kolejna rewolucja w biznesie. Do 2026 roku obejmie również małych graczy

Niedawno mój syn oskarżył mnie o to, że moja generacja zepsuła ten świat. To było dla mnie bardzo trudne, bo nie ma co ukrywać, miał sporo racji - opowiada Agnieszka Orłowska, wiceprezes ds. ESG w ABSL. Dla tych, których to nie przekonuje, ma długą listę argumentów przemawiających za stosowaniem zasad ESG.

W następnej kolejności duże spółki - niezależnie od tego, czy są one notowane na giełdzie, czy też nie. One raport za 2024 rok mają przedstawić już w 2025 roku. Małe i średnie przedsiębiorstwa dostały więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów i zostaną objęte zmianami jako ostatnie. Ogólnie całe wdrożenie dyrektyw rozłożone jest na trzy lata - do 2026 roku.

Jako pierwsi do nowych wytycznych będą musieli dostosować się najwięksi gracze na rynku. Firmy, które już wcześniej, na podstawie przepisów dyrektywy NFRD i implementującej je ustawy o rachunkowości, były zobowiązane do składania sprawozdań niefinansowych.

Unia Europejska przygotowując ten dokument, zebrała w jednym miejscu obowiązujące już przepisy dotyczące niefinansowych wskaźników firm, doprecyzowała je i uzupełniła. Dzięki temu wszyscy będą opracowywali swoje raporty na podstawie tych samych wytycznych, co bardzo ułatwi analizowanie nowych przepisów.

Ale to, o czym powinniśmy pamiętać, to fakt, że dyrektywa w pierwszej kolejności nie mówi o tym, że trzeba raportować, ale mówi, co dokładnie trzeba raportować, co mierzyć, sprawdzać, na czym skupiać swoją uwagę. Jasno określa standardy raportowania.

Jednak duże firmy przygotowując raporty, będą musiały w nich uwzględnić nie tylko to, co dzieje się za ich drzwiami, ale również to, z kim współpracują. Jak ich partnerzy dbają o środowisko, swoich pracowników, jak przestrzegają prawa. Czy to oznacza, że duzi wymuszą na mniejszych szybsze dostosowanie się do zmian?

Przypuszczam, że dokładnie tak się stanie. Wiele firm nadal nie rozumie, z czym wiąże się dyrektywa. Myślą, że skoro nadal bezpośrednio ich nie dotyczy, to mogą dostosowywanie się do nowych przepisów przesuwać w czasie. Nic bardziej mylnego.

Ci najwięksi gracze, którzy jako pierwsi będą zobligowani do raportowania, w swoich strategiach będą pytać poddostawców o praktyki, jakie stosują, o ich strategie ESG. Tym samym również ci mniejsi gracze, jeśli chcą współpracować z największymi, niebawem otrzymają od nich listę pytań o dane dotyczące ESG. Duże firmy będą chciały mieć pełen przekrój informacji na temat tego, jak działają. Będą chciały mieć pewność, że współpracują z firmami, które myślą tak jak one.

Jasno określone standardy raportowania, dla wszystkich takie same

Co dokładnie trzeba będzie raportować?

Standardy raportowania ESRS zawierają ponad 130 wymogów i pytań, które dotyczą kwestii związanych z ESG. Firma będzie musiała podawać informacje o czynnikach, które są ważne w jej działalności i jednocześnie mają wpływ na środowisko. Ponadto będzie musiała sama ocenić, które z nich w jej działalności są najistotniejsze, np. zużycie wody, prądu czy produkcja śmieci.

Kolejna kwestia to cały przekrój danych na temat własnych pracowników i ich sytuacji w firmie, ale również pracowników podwykonawców. Bardzo ważne będzie to, na ile warunki pracy, jakie dla nich stworzyły firmy, z którymi współpracujemy, spełniają wymogi ESG.

Ostatni wątek to całe spektrum regulacji prawnych. Chodzi o to, czy firma ma np. opracowaną politykę zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, czy ma transparentną politykę tego, w jaki sposób wybiera się dostawców.

Ile będzie kosztowało firmy dostosowanie się do tych zmian?

Wszystko zależy od tego, ile już zrobiły w tej kwestii. Te wszystkie aspekty ESG nie są przecież niczym nowym. Wiele firm już stosuje je u siebie, wiele już pracuje nad ich wdrożeniem, wiele w końcu już przygotowuje raporty ESG. Dla nich ten koszt będzie z pewnością mniejszy niż dla firm, które zaczynają od zera.

Jednak chciałabym zwrócić uwagę na coś innego niż koszty. Zacznijmy myśleć o ESG jako o szansie na stworzenie nowych możliwości biznesowych. Szansie, która pozwoli nam zaprezentować się jako najlepszy partner dla swoich klientów.

Co więcej, również mało mówi się o tym, że firmy, które posiadają strategię ESG, mają dostęp do funduszy, które są przeznaczone tylko dla nich. Dlatego apeluję o to, żebyśmy nie myśleli tylko o kosztach, ale również o szansach, jakie daje ESG. A szanse są ogromne i prowadzą do poprawy rentowności firmy i jednoczesnego zadbania o nasze środowisko.

O jakich funduszach mówimy?

Źródeł jest wiele. Jednym z nich są fundusze unijne, które wspierają m.in. rozbudowę inwestycji proekologicznych. Innym są instytucje finansowe. Już dziś wiele banków oferuje kredyt na preferencyjnych warunkach dla firm na inwestycje proekologiczne. Dlatego uważam, że rozmowy o ESG powinny opierać się nie tylko na tym, ile trzeba będzie zainwestować, ale też na tym, co można zyskać. A zyskać można wiele.

Trzy najważniejsze korzyści, jakie daje ESG, to?

Zacznę górnolotnie. Niedawno mój syn oskarżył mnie o to, że moja generacja zepsuła ten świat. To było dla mnie bardzo trudne, bo nie ma co ukrywać, miał w tym sporo racji. Dlaczego więc warto myśleć o ESG? Dlatego, żeby nasze prawnuki i prawnuczki wiedzieli, że prababcie i pradziadkowie zrobili coś, żeby nasza planeta jeszcze istniała.

Nie jestem pewna, czy to przemówi do prezesów, którzy patrzą na tabele w Excelu.

Zdaję sobie sprawę, że oczekuje pani konkretów, które najłatwiej przemówią do prezesów. Powiem więc tak: jak nie będziemy myśleć o ESG, to stracimy wiele kontraktów. Nasi partnerzy będą od nas oczekiwać zaangażowania w tym zakresie. Tym samym dzięki ESG nie stracimy istniejących biznesów, co więcej, zyskamy nowych klientów, rozszerzymy swój biznes.

Dużą trudnością będzie pozbieranie wszystkich danych, które należy raportować. Dziś wiele informacji jest zbieranych ręcznie. Firmy wpisują je w tabelki w Excelu. Jednak przy tej skali raportowania, jaką narzuca dyrektywa, nie wyobrażam sobie, żeby wszystko wpisywać do tabelek - mówi Agnieszka Orłowska

W długiej perspektywie zmniejszą się koszty prowadzenia firmy. Przecież każdy, kto dziś płaci wysokie rachunki za energię, inwestując w odnawialne źródła, będzie miał ją tańszą. Uda się więc zminimalizować koszty.

Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, dotyczy rekrutacji. Kandydaci z pokolenia Z już teraz na rozmowach kwalifikacyjnych dopytują o to, co firma robi dla środowiska, jak dba o dobrostan swoich pracowników. Więc jeśli chcemy mieć najlepszych ludzi, a większość biznesów jednak oparta jest na ludziach, to kwestie ESG są tutaj kluczowe.

Zebranie wszystkich danych - jedno z największych wyzwań związanych z ESG

Trzy największe wyzwania, jakie wiążą się z wprowadzeniem tej dyrektywy?

Edukacja. Mimo że hasło ESG pojawia się od lat, to ciągle widzę, że wiele osób nie do końca rozumie, co się z nim wiąże. Co muszą, co powinni, co będą musieli raportować. Trzeba wytłumaczyć firmom korelację między tym wszystkim - kto musi, co musi, a co powinien, do kogo, co, gdzie. Jeśli tego nie zrozumieją, to nagle zostaną zaskoczone i usłyszą od partnerów, że dziękują im za dotychczasową współpracę. Z racji tego, że nic nie robią w kierunku dbania o środowisko, kończą współpracę. Chyba nie ma w tej chwili na świecie firmy, która mogłaby powiedzieć, że już ma wszystko zrobione w kwestii ESG. Są firmy, które mogą powiedzieć, że idą w dobrą stronę i np. do 2030 roku chcą osiągnąć neutralność klimatyczną.

Dlatego dla firm tak ważne jest zrozumienie różnicy między tym, gdzie są obecnie, a tym, gdzie chcą być za 10 czy 20 lat. Równie ważne jest zidentyfikowanie priorytetowych obszarów do zmiany. Nie można wszystkiego zrobić od razu, trzeba się zastanowić, co z perspektywy naszej firmy jest najważniejsze, by przetrwać i się rozwijać. Kiedy już to wiemy, trzeba skupić się na opracowaniu planu działania i osiąganiu kolejnych punktów.

Dopiero kiedy opracujemy kierunek działania, może okazać się, że trzeba np. wynająć kancelarię prawniczą, która zadba o to, aby nasze procedury były zgodne z przepisami. Jeśli brakuje odpowiednich procedur dotyczących zarządzania pracownikami, wtedy konieczne będzie zaangażowanie działu HR.

Dużą trudnością będzie pozbieranie wszystkich danych, które należy raportować. Dziś wiele informacji jest zbieranych ręcznie. Firmy wpisują je w tabelki w Excelu. Jednak przy tej skali raportowania, jaką narzuca dyrektywa, nie wyobrażam sobie, żeby wszystko wpisywać do tabelek. Podam przykład: zużycie wody. Jeśli mówimy o małej firmie, która ma tylko jedną lokalizację i nie współpracuje z nikim z zewnątrz, to nie ma problemu. Potrzebny będzie stan jednego licznika. Ale kiedy biura takiej firmy znajdują się w kilku lokalizacjach, do tego współpracuje ona z wieloma podwykonawcami i partnerami, to informację o zużyciu wody trzeba będzie uzyskać z każdego z nich i z każdej lokalizacji. Tutaj widać, że Excel nie do końca się sprawdzi.

W pewnym momencie firmy będą musiały zadać sobie pytanie, czy chcą takie dane zbierać w Excelu czy jednak zbudować system, który będzie to robił za nie automatycznie. Bardzo ważne jest to, aby rozwiązanie technologiczne było uszyte na miarę.

Pamiętajmy jednak, że raportowanie jest ostatnią rzeczą, z jaką firmy będą musiały sobie poradzić. Najpierw muszą zrozumieć, na jakim etapie się znajdują i jaki chcą osiągnąć cel w związku z ESG.

Najbogatszy człowiek świata o ESG - to oszustwo

Trudna droga przed nimi, bo niedawno najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, mówił, że ESG to jedno wielkie oszustwo. Także Donald Trump nie widzi w tym sensu. Skoro najbogatsi, najwięksi biznesmeni na świecie podważają założenia ESG, to czemu zwykły przedsiębiorca ma w nie wierzyć i je realizować?

Kiedy dwa lata temu obejmowałam rolę wiceprezesa ds. ESG w ABSL, wiele osób przychodziło do mnie i pytało się, co to takiego ten skrót „ESG”. Były to jakieś trzy niezrozumiałe litery. Dziś nadal wiele osób do mnie przychodzi, ale już nie pytają, co to za dziwny skrót, ale co mogą zrobić, żeby wdrażać zasady ESG w swojej organizacji - od czego zacząć, na czym się skupić.

Z najnowszego raportu ABLS za 2023 rok wynika, że ponad 70 proc. firm członkowskich wdrożyło już globalne strategie ESG na swoim lokalnym rynku. W najbliższym czasie planują je rozwijać

Więc już przeszliśmy drogę od zupełnej ignorancji do stanu „coś wiem o ESG, ale jeszcze nie tyle, ile bym chciał”. Zresztą widać, jak rośnie zainteresowanie tym tematem. Na naszej konferencji ABSL Summit ten temat pojawia się co chwilę. Uznałam, że nie możemy tylko mówić o ESG, musimy żyć ESG. Dlatego chcieliśmy zorganizować tę konferencję inaczej niż dotychczas. Bardziej świadomie. Między innymi zmierzyliśmy, jaki ślad węglowy zostawił ABSL Summit 2023.

Jaki?

Pełne wyniki poznamy dopiero za kilka tygodni. Natomiast zależało nam na tym, żeby zrobić wszystko, by wpływ na środowisko był jak najmniejszy. Dlatego m.in. serwowane jedzenie pochodziło od lokalnych dostawców. W ten sposób skróciliśmy łańcuch dostaw. Zresztą okazuje się, że odległość w redukowaniu śladu węglowego ma ogromne znaczenie. Na przykład ślad węglowy produkowany przez zespoły programistów pracujące z Indii jest siedem razy większy niż zespołów pracujących w Europie. Ci pracownicy częściej podróżują, tym samym ich działania mają większy negatywny wpływ na środowisko.

Na jakim etapie dostosowywania się do nowych wytycznych są firmy z sektora nowoczesnych usług wspólnych?

Z naszego najnowszego raportu za 2023 rok wynika, że ponad 70 proc. firm członkowskich ABSL wdrożyło już globalne strategie ESG na swoim lokalnym rynku. W najbliższym czasie planują je rozwijać. Jesteśmy też w trakcie przygotowywania szczegółowego raportu o tym, jak firmy z naszego sektora realizują postulaty ESG.

Wracając do kosztów, czy te wszystkie zmiany i związane z nimi konieczne inwestycje przełożą się na wzrost cen usług i towarów?

Mam nadzieję, że nie. Skoro cena energii generuje największy ślad węglowy, a dzięki ESG będziemy tę cenę zmniejszać, to mam nadzieję, że i ceny towarów czy usług oferowanych przez firmy nadal będą konkurencyjne. W końcu docelowo będą one płacić niższe rachunki za energię.

Ostanie pytanie, na podsumowanie. Głównym powodem, dla którego powstała dyrektywa, była walka z greenwashingiem. Czy pani zdaniem dzięki tym zapisom uda się ją wygrać?

Uda się. Musi się udać. Analizuję standardy ESG na co dzień i widzę, że nie ma tam pola do fantazji, interpretowania danych na swoją korzyść, wyolbrzymiania czy wybielania się. Wszystko ma być poparte danymi, które w każdej firmie mają być zebrane w jednolity sposób. To ma dać nam pewność, że kiedy dwie różne firmy mówią o tych samym działaniach, to stoją za tym takie same ruchy.

