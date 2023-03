Nadchodzi druga zmiana Kodeksu pracy. Z tym samym błędem

Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o wydłużenie czasu, jaki firmy dostaną na wprowadzenie w życie nowelizacji Kodeksu pracy związanej z dostosowaniem polskiego prawa do dwóch unijnych dyrektyw. - To dla pracodawców oznacza dodatkowe koszty i obciążenia - alarmują firmy.

Nowelizacja wprowadza m.in. dodatkowy urlop rodzicielski 9-tygodniowy dla drugiego z rodziców, który wcześniej nie był na tym świadczeniu. Wprowadza także 70-procentowy zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców. Aktualnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą część tego urlopu. W efekcie wynosi on średnio 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Przyjęta w marcu przez Sejm nowelizacja wprowadza do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy. Pierwsza to tzw. dyrektywa work-life balance, druga to dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Nowelizacja prowadza również dodatkowe 2 dni wolne z tytułu siły wyższej płatne 50 proc. i dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego, za które pracownik nie otrzyma wynagrodzenia.

Rodzicom dzieci do lat 8. daje możliwość zawnioskowania do pracodawcy o tzw. elastyczną pracę. Kolejną zmianą jest też brak możliwości zlecania nadgodzin, pracy w porze nocnej i delegowania poza stałe miejsce pracy rodzicom dzieci do lat 8 bez ich zgody.

Pracownicy będą też mieli możliwość zawnioskowania raz w roku do pracodawcy o bardziej przewidywalne warunki pracy. Pracodawcy z kolei będą zobowiązani do podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę również na czas określony.

Nowelizacja prowadza dużo kosztownych zmian dla pracodawców

Zdaniem pracodawców czekający na biurku prezydenta dokument wprowadza szereg rozwiązań natury biurokratycznej, organizacyjnej, ale też i kosztowej z punktu widzenia pracodawców. A co za tym idzie, wymaga od firm dodatkowych pieniędzy oraz czasu, by mógł zostać skutecznie wdrożono. Tymczasem, zdaniem FPP, tego czasu jest zbyt mało. Bo vacatio legis wynosi 21 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw, co może nastąpić w każdej chwili.

– Kolejna w tym roku nowelizacja dla pracodawców oznacza dodatkowe koszty i obciążenia. W związku z tym Federacja Przedsiębiorców Polskich postuluje, żeby wydłużyć czas wejścia w życie nowych przepisów – powiedziała serwisowi eNewsroom.pl prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Przedsiębiorców Polskich (FPP).

W jej opinii pracodawcy, zwłaszcza mniejsze firmy, muszą się odpowiednio przygotować i przewidzieć, jakie zmiany nastąpią oraz jakie będą tego konsekwencje.

– W przeciwnym razie może to spowodować chaos organizacyjny. Firmy powinny mieć czas, aby wdrożyć planowane zmiany – zwłaszcza związane z nieobecnością pracownika w miejscu pracy ze względów rodzicielskich, opiekuńczych czy w okresie łączenia życia zawodowego z prywatnym. Dlatego kluczowym postulatem jest opóźnienie wejścia w życie niektórych przepisów tak, żeby przedsiębiorcy mogli dostosować swoją organizację, swój biznes do nowych przepisów i uprawnień, jakie będą nadane pracownikom – uważa Spytek-Bandurska.

Apele o dłuższe vacatio legis również przy przyjęciu przepisów o pracy zdalnej

Podobna sytuacja miała miejsce przy pracach nad pierwszą w tym roku nowelizacją Kodeksu pracy, czyli przyjęciem przepisów o pracy zdalnej i kontroli stanu trzeźwości. Wtedy pracodawcy również wnioskowali, aby z racji ogromu zmian, jakie wprowadzają nowe przepisy, dać im więcej czasu na ich wprowadzenie.

- To bardzo obszerna nowelizacja prawa pracy. W przypadku niektórych propozycji, wydaje się, iż zbyt dosłownie starano się oddać brzmienie przepisów dyrektyw, bez uwzględnienia specyfiki krajowych rozwiązań. Dlatego kluczową kwestią jest zagwarantowanie pracodawcom odpowiedniego okresu na przygotowanie się do stosowania nowych zapisów prawa pracy. Okres ten powinien wynosić co najmniej 4-miesiące - mówił wtedy Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy dostali jednak 2 miesiące na wprowadzenie zmian związanych z pracą zdalną oraz 14 dni na dostosowanie się do zmian dotyczących kontroli trzeźwości.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl