Nadchodzą zmiany w prawie pracy. W 2023 roku czeka nas rewolucja

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapewnia, że w 2023 roku uda im się sfinalizować prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), m.in. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywy work-life balance (czas na to minął w sierpniu 2022 roku).

Według danych Eurostatu z 2021 roku, polski pracownik pracował średnio 40,4 godzin tygodniowo. To trzeci najwyższy wynik spośród 28 przebadanych krajów. Więcej od Polaków pracowali tylko Grecy (średnio 41,3 godzin tygodniu). Tyle samo, co my, pracowali w 2021 roku z kolei Bułgarzy. Dla większości pracowników niezwykle istotną kwestią staje się osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a tym życiem prywatnym. A w nadchodzącym roku powinny wejść w życie rozwiązania prawne, które ułatwią to pracownikom.

Przepisy wprowadzają dodatkowo po stronie pracodawcy szereg elementów i zasad, które będą musiały zostać zapewnione pracownikom w kwestii pracy zdalnej m.in. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów pracownika związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną czy zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- To nie jedyne zmiany jakie pojawią się w przyszłym roku. Do Kodeksu pracy zostaną wprowadzone przepisy uprawniające pracodawcę do przeprowadzenia kontroli trzeźwości oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu – dodaje ekspertka BCC.

Pełne ozusowanie każdej umowy zlecenia w fazie planów

We wstępnej fazie są również zmiany dotyczące reformę umów cywilnoprawnych. Jej zapowiedź znalazła się w przyjętym przez UE na początku czerwca Krajowym Planie Odbudowy.

- Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany przez Komisję Europejską zakłada wprowadzenie obowiązku odprowadzenia od każdej umowy składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej, z wyjątkiem umów zlecenia zawieranych z uczniami szkół średnich i studentami do 26 roku życia. To chyba jedna z nielicznych zmian niekorzystnych dla zarabiających w kilku miejscach – mówi adw. Joanna Torbé - Jacko.

Obecnie z obowiązku opłacania składek zwolnione są osoby pracujące w kilku miejscach, jeżeli z pierwszej umowy otrzymują co najmniej minimalne wynagrodzenie (inne umowy w takim przypadku podlegają wyłącznie składce zdrowotnej). Na razie trudno szacować, kiedy konkretnie omawiana zmiana miałaby wejść w życie, początkowy plan zakładał wejście nowych zasad od marca 2023 roku.

Podwójna podwyżka płacy minimalnej

W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy. Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa - 23,50 zł.

Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników i wypłacają im minimalne wynagrodzenie, wzrost płacy oznaczać będzie nie tylko większy wydatek związany z podwyżką pensji, ale również wzrost kosztów pracy związanych z tym, co od pensji jest wyliczane. Wliczając składki ZUS, docelowo będzie to blisko 750 zł więcej. To prawie 25 proc. więcej niż obecnie.

