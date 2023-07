Nadchodzą zmiany dla branży transportowej. Delegowanie kierowców będzie wyglądało inaczej

- Wprowadzenie jednej, stałej wartości wirtualnej diety ma za zadanie uprościć rozliczanie wynagrodzenia kierowców, które jest konsekwencją pakietu mobilności. Dlaczego? Wirtualna dieta przestanie być rozliczana oddzielnie dla każdego państwa, przez które kierowca przejedzie. To z kolei oznacza, że będzie możliwość liczenia jej od momentu wyjazdu kierowcy z kraju do czasu jego powrotu do Polski, zatem nie będzie wymagana znajomość przekroczeń granic przez poszczególne państwa w danym przewozie. Należy jednak tutaj zaznaczyć, że łatwiejsze rozliczanie wynagrodzeń kierowców będzie dotyczyć firm, specjalizujących się w przewozach dwustronnych, ponieważ w pozostałych rodzajach transportu (cross-trade, kabotaż) momenty przekroczeń wszystkich granic będą niezbędne do wyliczenia płacy sektorowej - komentuje Kamil Wolański z firmy Inelo.

Nowe przepisy to oszczędności przewoźników lub wyższe wynagrodzenie kierowców

Wskutek wprowadzenia zmian ulga podatkowa oraz zmniejszenie składek ZUS wzrosną o około jedną piątą w porównaniu z obecną średnią wartością wirtualnej diety, która wynosi 50 euro i jest zbliżona do diety obowiązującej w Niemczech. To przełoży się na niższe koszty dla przewoźników, choć nie dla wszystkich.

- Wzrost stawki wirtualnej diety w wielu przypadkach nie będzie miał większego wpływu na niższe koszty firm transportowych, ponieważ wirtualne diety, wyliczane wg aktualnych przepisów, pozwalały przewoźnikom skorzystać z minimalnej podstawy ZUS. Oznacza to, że firmy transportowe płaciły składki na ubezpieczenia społeczne już z średniego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia kierowcy. Zatem po zmianach, niektórzy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na oszczędności sięgające nawet do 350 zł na miesiąc za kierowcę, ale będą to bardzo sporadyczne sytuacje. W przeważającej liczbie przypadków, przedsiębiorcy transportowi, specjalizujący się w przewozach międzynarodowych, będą mogli zyskać około 50-60 zł na miesiąc (około 720 zł w skali roku). Kwota ta będzie wynikać z pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy, co oznacza, że brutto pracodawcy będzie niższe pod warunkiem zachowania tego samego wynagrodzenia netto kierowcy - mówi Łukasz Włoch z Inelo.

Włoch podkreśla, że kierowcy również mogą odnieść korzyść z tych zmian. Niemniej jednak, czy oszczędności wynikające z niższych kosztów wynagrodzenia (50-60 zł miesięcznie) trafią do kierowcy czy przewoźnika, zależy już od indywidualnej decyzji pracodawcy i wewnętrznych ustaleń w danej firmie przewozowej.

- Kierowca może otrzymać wyższe wynagrodzenie netto w sytuacji, gdy umówił się z pracodawcą na wynagrodzenie w kwocie brutto, ponieważ wówczas kwota brutto danego pracodawcy się nie zmieni. Trzeba zaznaczyć, że wysokość wynagrodzenia kierowcy zależy nie tylko od stawki, wskazanej w umowie o pracę i regulaminie, ale również od tego, ile dany kierowca dni spędzi za granicą. Oznacza to, że kierowcy zarabiający tyle samo, mogą otrzymać różne wynagrodzenie netto, ponieważ będą różną ilość dni w trasie poza granicami kraju - tłumaczy Łukasz Włoch.

Wypłata wynagrodzenia po zmianach będzie "na raty"

Następna modyfikacja obejmuje wprowadzenie opcji dwuetapowej wypłaty wynagrodzenia dla kierowców. Zgodnie z nią, pierwsza część płatności zostanie dokonana do 10. dnia miesiąca, a druga część do 21. dnia następnego miesiąca.

- Pomysł z podziałem na dwie części wypłaty wynagrodzenia kierowcy jest jak najbardziej słuszny. Niemniej jednak do propozycji zmian dodano warunki, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Zakładają one, że do 10. dnia należy kierowcy wypłacić co najmniej przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne, wynoszące aktualnie 6 935 zł, jeśli pracownik wypracował co najmniej taką kwotę - mówi Łukasz Włoch.

Jak wskazuje, taka propozycja spowoduje, że przewoźnicy, chcąc wiedzieć, czy dany pracownik wypracował takie wynagrodzenie i tak będą zmuszeni do rozliczenia całości wynagrodzenia kierowcy, ponieważ w prognozowanej średniej krajowej zawarte są zmienne składniki płacy takie jak godziny nadliczbowe czy płace zagraniczne.

- W konsekwencji taki stan rzeczy może wiązać się z koniecznością zmiany systemu rozliczania czy zatrudnieniem większej liczby osób, zajmującej się wypłatami kierowców tak, aby wszystko było gotowe do 10. dnia następnego miesiąca - ocenia Włoch.

Dodaje też, że firmy transportowe miałyby zdecydowanie łatwiej, gdyby wypłata w pierwszej części miesiąca dotyczyła wynagrodzenia minimalnego lub wskazanego w umowie o pracę jako stałe składniki płacy. Wtedy przewoźnicy realnie zyskaliby dodatkowy czas w postaci 11 dni na rozliczenie pełnego wynagrodzenia pracownika.

Aktualnie zmiany w ustawie o delegowaniu kierowców zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów i uzyskały pozytywne głosowanie w Sejmie. Obecnie są one w fazie rozpatrywania w Senacie. To oznacza, że prace nad ustawą wciąż trwają, a jej finalny kształt może ulec pewnym modyfikacjom, zanim zostanie ostatecznie zatwierdzona.

