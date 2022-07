Nadchodzą upały. Na dniach pracodawcom dojdą dodatkowe obowiązki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejną falą upałów, które mają nadejść lada dzień. Miejscami termometry wskażą nawet 35 stopni Celsjusza. Taka sytuacja oznacza, że w życie wchodzą zapisy Kodeksu pracy i BHP precyzujące co w takich warunkach należy zapewnić pracownikowi.

Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek zapewniania swoim podwładnym nieodpłatnego dostępu do zimnych napojów. Ich ilość ma zaspokajać potrzeby pracowników. Jest to konieczne, jeśli temperatura przekracza w przypadku osób pracujących w biurach 28 stopni Celsjusza.

W odniesieniu do osób pracujących na otwartej powierzchni obowiązek zapewnienia napojów występuje w momencie, kiedy temperatura przekracza 25 stopni. W tym przypadku napoje muszą być wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

Niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu czy na otwartej powierzchni, napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Co więcej, w czasie upałów pracownik musi mieć też dostęp do co najmniej 30 l wody przeznaczonej do celów higieniczno-sanitarnych. Limit ten zwiększa się do 90 l w przypadku pracy brudzącej oraz do 120 l przy pracy z substancjami szkodliwymi.

Kiedy z nieba leje się żar, niektórym zatrudnionym przysługują bezpłatne posiłki profilaktyczne. Na ciepły posiłek mogą liczyć pracownicy fizyczni, których wydatek energetyczny w trakcie pracy przekracza progi przyjęte w przepisach, a także osoby pracujące pod ziemią oraz przy usuwaniu klęsk żywiołowych.

Odpowiednia temperatura w pracy

Ważna jest też odpowiednia temperatura w pomieszczeniach. Obecne przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, ale - co do zasady - nie określają maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w pomieszczeniach. Przepisy mówią jedynie o temperaturze minimalnej - ta nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza, a w pomieszczeniach biurowych i takich, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, 18 stopni Celsjusza.

Choć w odniesieniu do większości pracowników maksymalna temperatura, w jakiej może być wykonywana praca w pomieszczeniach, nie została określona, to takie uregulowanie wprowadzono w stosunku do pracowników młodocianych. Pracownicy z tej grupy nie mogą pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza - 65 proc.

Krótszy czas pracy

Pracodawca ma też możliwość wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Jednak zależy to wyłącznie od jego dobrej woli. Co istotne, nie może to powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Nawet 30 tys. zł kary

Pracodawcy powinni pamiętać, że za niezapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy grozi kara grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeżeli inspektor pracy stwierdzi tego rodzaju nieprawidłowość i naruszenie przepisów, może nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego od 1 tys. do 2 tys. zł, a w przypadku tak zwanej recydywy – do 5 tys. zł. Można też skierować wniosek do sądu o ukaranie i wówczas sąd dysponuje wyższą grzywną (właśnie do 30 tys. zł).

Upały pogarszają produktywność

Warto przypomnieć wyniki badania amerykańskiej firmy Captivate Network, z których wynika, że podczas upałów aż o 20 proc. spada produktywność, a o 19 proc. zdolność koncentracji wśród pracowników biurowych. Realizacja tych samych projektów latem zabiera nam około 13 proc. więcej czasu, niż w okresie jesienno-zimowym, a człowiek jest o 45 proc. bardziej podatny na rozproszenie uwagi.

Również psycholog Artur Król potwierdza, że w przypadku każdego zawodu wysoka temperatura ogranicza skuteczność i wydajność - czy to w pracy fizycznej, czy intelektualnej będziemy pracowali gorzej, wolniej, nieskutecznie.

- Nie chodzi wyłącznie o pracowników fizycznych. Bowiem gdy temperatura bije kolejne rekordy, my podejmujemy dużo gorsze decyzje, dlatego staramy się ich wręcz unikać. Jeśli jednak już musimy je podjąć, to robimy to szybciej, prościej, a więc też zwykle gorzej - wyjaśnia Artur Król.

Jak dodaje psycholog, dzieje się tak dlatego, że nasz mózg nie ma na to energii i skupia się na tym, by zachować równowagę naszego ciała, by lepiej funkcjonowało.