Nadal tracą pracę przez koronawirusa

Z najnowszych danych ZUS wynika, że od czerwca do początku sierpnia do oddziałów wpłynęło już 121 tys. wniosków o wypłatę 1500 zł dodatku solidarnościowego. To świadczenie jest przyznawane osobom, które po 15 marca straciły pracę - pisze Rzeczpospolita.

Jak dodaje dziennik, można więc powiedzieć, że ta liczba najlepiej oddaje dotychczasowe skutki kryzysu gospodarczego. Szczególnie że część z tych osób nie rejestruje się w powiatowych urzędach pracy, by uzyskać status bezrobotnego, umykają więc oficjalnym statystykom bezrobocia.

Ze statystyk ZUS wynika, że najwięcej wniosków, bo aż 9,3 tys., wpłynęło do stołecznych oddziałów ZUS. W Rzeszowie wniosków było 6,7 tys., w Poznaniu 5,8 tys., w Gdańsku 5,3 tys., w Krakowie 5 tys., a we Wrocławiu tylko 4 tys. - pisze RP.

Najczęściej o wypłatę dodatku solidarnościowego występowały kobiety, bo aż 60 proc. wniosków pochodziło od nich. Dodatkowo ponad 40 proc. wniosków złożyły osoby do 35. roku życia, z czego wynika, że młodzi pracownicy częściej tracili zatrudnienie niż ci bardziej doświadczeni, z dłuższym stażem.