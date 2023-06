Nad polskim morzem lepiej licz na siebie, bo ratownik może pływać gorzej od ciebie

Wypoczywasz na plaży, na której bezpieczeństwa pilnuje ratownik wodny, który w życiu nie pływał w morzu? To realny scenariusz. Umożliwiła to wprowadzona kilkanaście lat temu zmiana przepisów dotyczących zasad szkolenia ratowników wodnych. Obecnie kurs odbywa się tylko na basenie.

Jak mówi Artur Szymański, prezes bieszczadzkiego WOPR-u, który był jednym z uczestników zorganizowanego we wtorek 13 czerwca posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. ratownictwa wodnego, otwarcie ratownictwa wodnego miało na celu zmniejszenie luki kadrowej, jaka od lat panowała w zawodzie. Jednak efekty tego działania nie są do końca takie, jak oczekiwano.

Policyjne statystyki nie pozostawiają złudzeń. Woda jest bezlitosna. Tylko w czerwcu 2023 r. w naszym kraju utonęło już ponad 20 osób. Jednego dnia - w Boże Ciało - pod wodą zginęło sześć osób. Od początku kwietnia do końca maja ponad 50. A początek sezonu dopiero przed nami. Zazwyczaj miejskie kąpieliska otwierają się wraz z początkiem wakacji. By działały, ich właściciele muszą zapewnić obsadę ratowników wodnych. I tu pojawia się problem, a nawet dwa. Po pierwsze nie ma zbyt wielu chętnych do pracy. Po drugie wprowadzona kilkanaście lat temu zmiana przepisów spowodowała, że wymagania stawiane ratownikom wodnym zostały zredukowane do minimum.

- Kiedyś, by zostać pełnoprawnym ratownikiem wodnym, trzeba było przejść czterostopniowe szkolenie; co najważniejsze, odbywało się ono na wodach otwartych. Tymczasem obecnie szkolenie ratownicze zostało sprowadzone wyłącznie do pływania na basenie. Ratownicy, którzy dziś pilnują bezpieczeństwa nad morzem, jeziorami czy nad kąpieliskami otwartymi, mogli nigdy w życiu nie pływać w takich miejscach - wskazuje na problem Artur Szymański. - Może i otwarcie zawodu zwiększyło armię ratowników, ale czy zwiększyło poziom bezpieczeństwa nad wodą? - pyta retorycznie.

Jak dodaje, zmiana przepisów pozwoliła również szkolić ratowników innym organizacjom niż WOPR. W efekcie powstało wiele prywatnych firm, które zamiast na zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się, nastawione są wyłącznie na zysk. Oferowane przez nich szkolenia skracane są do minimum, ale ukończenie ich daje uprawnienia do pracy w zawodzie ratownika wodnego.

- Może i otwarcie zawodu zwiększyło armię ratowników, ale czy zwiększyło poziom bezpieczeństwa nad wodą? - pyta retorycznie Artur Szymański (fot. Pixabay)

- Tacy ratownicy nie znają specyfiki pracy nad morzem czy jeziorem, a to coś dużo trudniejszego niż czuwanie nad osobami kąpiącymi się w basenach - podkreśla Szymański, ratownik pracujący na co dzień nad Zalewem Solińskim. Przyznaje, że branża zdaje sobie sprawę z problemu, dlatego np. nad morzem, gdzie warunki do pływania są najtrudniejsze, stara się nie zatrudniać osób bez doświadczenia.

Artur Szymański zaapelował o jak najszybsze podniesienie jakości szkolenia, co wiąże się ze zmianą przepisów w tym zakresie i powrotem do obowiązkowego szkolenia ratowników wodnych na wodach otwartych.

- Szkolenie na basenie odbywa się w bardzo komfortowych warunkach, w ciepłej wodzie, czystym i równym dnie. To zupełnie coś innego niż wskoczenie do zamulonej wody jeziora i nurkowanie kilka metrów, by wyciągnąć kogoś na brzeg i udzielić mu pierwszej pomocy - dodaje zastępca prezesa bieszczadzkiego WOPR-u Maciej Jurczak. On również przyznaje, że nie można uzupełniać braków kadrowych za pomocą obniżania standardów kształcenia, bo to po prostu przekłada się na nasze bezpieczeństwo.

Obydwaj przyznają, że przepisy w ogólnym rozrachunku wprowadziły wiele dobrego, jednak zawierają luki, które trzeba koniecznie zlikwidować. A jedną z tych luk jest właśnie sposób szkolenia.

Konieczne zmiany w sposobie kształcenia ratowników wodnych

W tej kwestii zgadza się z nimi poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, który również ma uprawnienia ratownika wodnego i przez wiele lat sam pracował w tym zawodzie.

- Jak najbardziej należy poprawić jakość kształcenia ratowników wodnych i wprowadzić szkolenie na wodach otwartych. To jest coś, co możemy i powinniśmy zmienić. W ten sposób wyeliminujemy hochsztaplerską działalność, która przyznaje uprawnienia każdemu, bez zastanowienia - mówi poseł.

Jednocześnie inaczej ocenia otwarcie branży na działalność firm prywatnych. Jak mówi, wcześniej WOPR był na rynku monopolistą.

- Jak najbardziej należy poprawić jakość kształcenia ratowników wodnych i wprowadzić szkolenie na wodach otwartych. To jest coś, co możemy i powinniśmy zmienić - mówi poseł Witold Zembaczyński (fot. Pixabay)

- Otwarcie rynku nie spowodowało, że więcej ludzi zaczęło się topić. W statystykach nie ma podziału na utonięcia, do których doszło na kąpieliskach strzeżonych przez ratowników WOPR-u i tych wyszkolonych przez inne firmy. Dlatego nie zgodzę się z twierdzeniem, że podmioty prywatne, które organizują szkolenia dla ratowników, wpływają na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Często takie firmy zakładają ludzie z pasją, którzy sami zdobywali doświadczenie w WOPR, ale ta instytucja nie pozwalała im się rozwijać - uważa polityk.

Jak dodaje, dzięki tego typu firmom był w stanie zapewnić obsadę ratowników na jednym z większych kąpielisk na Opolszczyźnie.

- Przed deregulacją cały czas mieliśmy problem ze skompletowaniem obsady ratowników, sezonowość tej pracy miała ogromne znaczenie, bo ci, którzy pracowali u nas zimą, latem wyjeżdżali na przykład na Sardynię, dopiero korzystanie z usług tych firm w ramach outsourcingu pozwoliło nam na zapewnienie pełnej obsady - przyznaje.

Ile zarabiają ratownicy wodni, jakie mają warunki pracy

Uczestnicy posiedzenia poruszyli również wątek wynagrodzeń ratowników wodnych. Zdaniem przedstawicieli bieszczadzkiego WOPR-u zawód ten stracił swój prestiż. A przyczyniły się do tego wspomniane wcześniej zmiany w prawie.

- Firmy prywatne szkolą najczęściej młodych ludzi, których od razu wysyłają do pracy na etacie ratownika. Oferują tę pracę jako atrakcyjną opcję do dorobienia, a zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26. roku życia tylko ich do tego zachęca. Jednak wraz ze zdobyciem doświadczenia i przekroczeniem tego progu wiekowego ich pensja spada, a tak nie powinno być. Wtedy okazuje się, że starszy, doświadczony ratownik z większymi kwalifikacjami zarabia mniej niż osoba dopiero po kursie. To może zniechęcać do pracy w zawodzie - podkreśla.

Screen ogłoszenia zamieszczonego na stronie csw.gminadarlowo.pl

A jak prezentują się stawki? Poza sezonem wakacyjnych pensje wodnych ratowników oscylują w granicach płacy minimalnej. Jednak kiedy zaczynają się ciepłe dni i wszystkie kąpieliska pilnie poszukują ratowników, oferowane im stawki rosną, tak samo jak zainteresowanie nimi.

Przykładowo Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach ratownikowi z uprawnieniami, ale bez stażu oferuje na rękę 5850 zł. Dla osób z większym doświadczeniem stawki przekraczają 6 tys. zł, jest też dodatek 500 zł za funkcję szefa wieży ratowniczej. Do tego darmowy nocleg, kompletny strój, woda mineralna w czasie pracy i posiłek oraz krem z filtrem.

Jeszcze wyższy dodatek za bycie szefem wieży ratunkowej oferuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. To 900 zł brutto za miesiąc. Stawki oferowane ratownikom wodnym - w zależności od doświadczenia - wahają się od 6200 do 6400 zł brutto na miesiąc. Do tego darmowy nocleg i wyżywienie.

Z kolei prywatny ośrodek z Jarosławca (woj. zachodniopomorskie) oferuje ratownikom pensję w wysokości 7-8 tys. zł brutto miesięcznie plus zakwaterowanie. Ratownicy mieliby dyżury bezpośrednio nad morzem oraz przy hotelowym aquaparku.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl