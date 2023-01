Na wspólnym rozliczeniu PIT można sporo zyskać

W prawie podatkowym regułą jest odrębne opodatkowanie i rozliczanie każdego podatnika osobno. Wspólne rozliczenie małżonków to forma preferencji podatkowej. W wielu przypadkach jest ona korzystniejsza niż osobne rozliczanie.

Przepisy Polskiego Ładu zniosły wymóg, aby związek małżeński trwał przez cały rok, za który ma być dokonane rozliczenie. Jednak, by rozliczyć się razem, nadal trzeba spełniać inne wymogi.

W sytuacji, gdy jedna osoba pracuje na etacie za najniższą krajową, a druga prowadzi działalność gospodarczą i jej dochód w roku podatkowym wyniósł 200 tys. zł, na wspólnym rozliczeniu zyskają nawet 16 tys. zł.

Najważniejszym wymogiem, jaki muszą spełniać małżonkowie, którzy chcą się wspólnie rozliczyć, jest posiadanie wspólności majątkowej. Po zmianie przepisów wprowadzonej w Polskim Ładzie wspólność majątkowa musi trwać od dnia zawarcia małżeństwa do ostatniego dnia danego roku. Oznacza to, że można się pobrać nawet w sylwestra i pozwoli to na skorzystanie z preferencji, gdyż małżeństwo istnieje w ostatni dzień roku.

- Z drugiej strony, jeśli w sylwestra doszłoby do rozwodu, to warunek trwania małżeństwa na ostatni dzień roku kalendarzowego nie zostanie spełniony. Podsumowując: do wspólnego rozliczenia podatkowego ślub w Sylwestra – tak, rozwód – nie - wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Wcześniej wymagano, aby związek małżeński trwał przez cały rok, za który ma być dokonane rozliczenie.

Kiedy nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Samo zaistnienie małżeństwa jednak nie wystarczy. Przepisy wykluczają wspólne rozliczenie małżonków, gdy choć jedno z nich stosuje podatek liniowy (19 proc.) lub ryczałt (z wyjątkiem przychodu z najmu). Wspólne rozliczenie nie jest możliwe również w przypadku opodatkowania jednego z małżonków na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym oraz o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami to nie wybór opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem lub podatkiem liniowym wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia. Ważne jest, czy w roku podatkowym zostały osiągnięte przychody lub poniesione koszty z tytułu działalności. Należy więc uznać, że zerowy PIT-36L lub PIT-28 (brak dochodów) pozwala na wspólne opodatkowanie małżonków na PIT-37 lub PIT-36 - wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu się z małżonkiem?