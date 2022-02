Na te zmiany czekali od lat. W końcu są, mają przynieść dużo dobrego

- Zmiany w przepisach sprzyjają przyjazdom do pracy w Polsce. Skorzystają na nich nie tylko cudzoziemcy z tych sześciu krajów, które objęte zostały ułatwieniami zawartymi w nowelizacji, czyli „szóstki oświadczeniowej”. Oni otrzymają dokument pozwalający na pracę na 2 lata. Dlatego zezwolenie typu A, wydawane przez wojewodę, zostanie dla pracowników z krajów spoza tej „szóstki” - mówi Mariya Kuzenko, kierowniczka działu legalizacji w agencji pracy tymczasowej EWL.

Na nowelizację Ustawy o cudzoziemcach czekaliście kilka lat. W końcu jest. Spełnia wasze oczekiwania?

Głównym oczekiwaniem pracodawców było wydłużenie terminu ważności oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. O tym polscy pracodawcy mówili głośno od wielu lat. Zostało to jak najbardziej spełnione. Okres ważności dokumentu został wydłużony z sześciu do dwudziestu czterech miesięcy, co nas bardzo cieszy.

Mamy do wyjaśnienia kilka niejasności, jeśli chodzi o konieczną do podjęcia legalnej pracy w Polsce dokumentację. Jednak tutaj zakładam, że jak w przypadku każdej tak dużej zmiany w przepisach, tak i te niejasności niebawem zostaną wyjaśnione. Już teraz zresztą z ministerstwa płyną sygnały, że dokładnie tak się stanie. Cieszy również to, że uproszczony został proces otrzymywania kart pobytu, czyli zezwoleń na pobyt czasowy.

Natomiast nadal pozostaje niedosyt, jeśli chodzi o zdigitalizowanie procesów umożliwiających zdobycie karty pobytu. Nadal trzeba składać wnioski w wersji papierowej, co dla wielu osób jest uciążliwe. Na szczęście mamy sygnały, że również i ten proces czeka na zdigitalizowanie. Osobiście liczyłam jednak na to, że przy okazji nowelizacji ustawy zacznie on już tak funkcjonować, stąd mój niedosyt.

Dlaczego jest to tak ważne?

Wypełnianie wniosku o zezwolenie na pobyt w Polsce w wersji papierowej wiąże się z możliwością popełnienia błędu. Zatem po złożeniu, urząd musi wprowadzić dane z wniosku do systemu, gdzie elektroniczna wersja eliminuje co najmniej te dwa problemy.

Ułatwienie cudzoziemcom dostępu do polskiego rynku pracy spowoduje boom na nich? Wydaje mi się, że jego przedsmak widzieliśmy już w 2021 roku, gdy urzędy pracy zarejestrowały niemal 2 mln oświadczeń, które umożliwiają migrantom ze Wschodu krótkoterminową pracę w Polsce (do pół roku w ciągu 12 miesięcy). To ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

Samo wydłużenie okresu ważności oświadczenia umożliwiającego podjęcie pracy w Polsce do 24 miesięcy daje duży komfort zarówno pracodawcom, jak i cudzoziemcom. Z pewnością przełoży się to na niższą ilość rejestrowanych dokumentów, ale nie wpłynie na ilość cudzoziemców, którzy będą zatrudnieni na polskim rynku pracy.

Warto podkreślić, że ostatnie zmiany w przepisach sprzyjają przyjazdom do pracy w Polsce. Co więcej, skorzystają na nich nie tylko cudzoziemcy z tych sześciu krajów, które objęte zostały ułatwieniami zawartymi w nowelizacji, czyli „szóstki oświadczeniowej” (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja i Armenia). Obywatele tych krajów otrzymali dokument pozwalający na pracę na 2 lata, dzięki czemu nie będą zmuszeni stawiać się w urzędach tak często, jak do tej pory, aby przedłużyć swój pobyt.

Dlatego zezwolenie typu A, wydawane przez wojewodę, zostanie dla pracowników z krajów spoza tej „szóstki”. Tym samym odciążymy urzędników, którzy nie musząc tak często wystawiać dokumentów dla cudzoziemców z „szóstki”, będą mogli skupić się na cudzoziemcach spoza niej. Oznacza to dla nich łatwiejszy dostęp do rynku pracy w Polsce.

Widać, że Polska jest gotowa na przyjęcie pracowników z innych krajów spoza „oświadczeniowej szóstki”. Otwieramy szerzej drzwi dla przyjazdu cudzoziemców z innych krajów, możemy więc założyć, że ich liczba będzie rosła.

Jakie kraje powinny pojawić się jeszcze na liście z ułatwieniami? Kojarzę, że zawężenie jej było jednym z postulatów do zmiany w nowelizacji.

Lista powinna być rozszerzona i być zdecydowanie bardziej plastyczna, co roku powinny się na niej pojawiać nowe kraje. Zdaję sobie jednak sprawę, że może to generować pewne trudności prawne, w związku z unijnymi przepisami, które narzucają obowiązek uproszczenia wjazdu mieszkańcom ościennych krajów. Jednak jest to temat do przemyślenia, bo być może uproszczenie procedury zezwolenia na pracę od wojewody (typ A) będzie kluczem do rozwiązania tej kwestii.

Zauważyliście już teraz większe zainteresowanie przyjazdem cudzoziemców do Polski? Oni wiedzą, że teraz jest to łatwiejsze?

Owszem, wiedzą oni, że oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wydawane są na dwa lata, ale nie do końca rozumieją mechanizmy zastosowania nowych rozwiązań.

Uświadamiamy naszym kandydatom do pracy, jak będzie wyglądać ta procedura. Informujemy ich, że prócz oświadczenia, muszą jeszcze mieć wizę lub paszport biometryczny. A wizy nie dostaną na dwa lata, tylko na rok. Po tym czasie będą mieli możliwość przedłużenia jej na kolejny rok.

Pracodawcy szybciej dostosowali się do nowych przepisów. Natomiast cudzoziemcy nadal potrzebują wskazówek, co i jak powinni robić.

Te zmiany pozwolą ograniczyć szarą strefę? Cudzoziemcy będą chcieli z nich korzystać?

Jak najbardziej. Pracując w legalizacji od kilku dobrych lat, widzę, jak z roku na rok rośnie świadomość zasad obowiązujących na polskim rynku pracy, który się dynamicznie zmienia, zaś cudzoziemcy coraz bardziej starają się za nim nadążyć. Chcą coraz więcej wiedzieć o różnych aspektach zatrudnienia, wiedzą, jakie prawa mają, pracując legalnie oraz jakie obowiązki spoczywają na nich, a jakie na pracodawcach.

Już dawno zaczęli się tym interesować, ale teraz powoli staje się to normą. Pytanie o to, kiedy powinni dostać umowę do podpisania, pada już z ust niemal każdego nowego pracownika z zagranicy.

Które branże będą miały największe ssanie na pracowników?

Zdecydowanie logistyka i produkcja przemysłowa. W logistyce od samego początku pandemii było duże zapotrzebowanie na pracowników, zaś przemysł, w tym automotive, będzie starał się zrealizować zakumulowany popyt z zeszłego roku, kiedy blokada łańcuchów dostaw mocno ograniczyła możliwości produkcyjne.

Ponadto branża budowlana zaczyna coraz aktywniej szukać pracowników zagranicą. Proponuje bardzo ciekawe warunki zatrudnienia. Widać, że zaczyna bardzo mocno walczyć o pracowników.

Ustawa z jednej strony miała ułatwić zatrudnianie cudzoziemców, z drugiej uprościć mobilność pracowników wewnątrz przedsiębiorstw. Udało się to osiągnąć?

Na ocenę efektów na razie za wcześnie, ale jest to bardzo istotna zmiana. Cudzoziemcy coraz częściej awansują w firmach, a dotychczasowe procedury z tym związane były bardzo czasochłonne. Do tej pory przy zmianie stanowiska konieczna była wymiana pozwolenia na pracę. Pracodawcy musieli więc przechodzić kilka razy procedurę uzyskania pozwolenia na pracę. To było bardzo demotywujące.

Po zmianie wprowadzonej przez nowelizację, widzimy jasny, klarowny krok w kierunku ułatwiającym awans cudzoziemcom. Jeśli cudzoziemiec nadal będzie pracował na tym samym stanowisku, nawet jeśli zwiększy się mu zakres obowiązków, to nie ma potrzeby zapewnienia nowych dokumentów.

Jednak muszę tu zaznaczyć, że nadal czekamy na interpretację tego przepisu przez ministerstwo. Niejasności pojawiają się przy ilości godzin. Co w przypadku, kiedy cudzoziemiec pracuje więcej? Ma oświadczenie na 24 miesiące, ale pracodawca na początku jest w stanie zatrudnić go na pół etatu. Co wtedy, kiedy po pół roku zdecyduje się zwiększyć mu czas pracy? Tu widzimy niejasności w ustawie. Zapisane jest w niej, że w takiej sytuacji trzeba rejestrować pracownika na nowo i zapewnić mu nowe pozwolenie o pracę, w którym wskażemy większą ilość godzin pracy. Wyjaśniamy tę sprawę; liczymy, że dodatkowa godzina czy dwie nie spowodują, że pracodawcy będą musieli całą procedurę przechodzić na nowo.

Ustawa skraca czas na załatwienie wszelkich spraw administracyjnych. Zapytam wprost. Polskie urzędy dadzą radę w tej kwestii? Pamiętam głośną sprawę z Dolnego Śląska, gdzie rekordzista na załatwienie formalności, które powinny trwać trzy miesiące, czekał pięć lat. W końcu przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego doszło do pikiety cudzoziemców poirytowanych opieszałością polskich urzędników.

Bardzo chcę w to wierzyć. Obecnie czas oczekiwania, na przykład na kartę pobytu, jest zdecydowanie zbyt długi. Standardowo procedura zamyka się w ośmiu-dziewięciu miesiącach. To zdecydowanie za długo, co demotywuje pracowników do przedłużania pobytu w Polsce.

A problem nie polega na tym, że wcześniej nie było określonych terminów na rozpatrzenie przez urzędników dokumentów. Były. Ale nie były przestrzegane przez urzędy. Liczę, że sytuacja poprawi się dzięki wydłużeniu ważności oświadczenia. Cudzoziemcy z „szóstki oświadczeniowej” będą zdecydowanie rzadszymi gośćmi w gmachach urzędów wojewódzkich. Zapewne już wiosną tego roku dowiemy się, jak to będzie wyglądało w praktyce.

Czego zabrakło w nowelizacji?

Wprowadzenia elastyczności w godzinach pracy. Jeśli pracownik i pracodawca chcą pracować więcej, a cudzoziemcy właśnie po to przyjeżdżają do Polski, to bez problemu powinni móc to dogadać.

Zabrakło również jasnych wytycznych dotyczących przejścia z pracy na oświadczeniu wydanym na 180 dni do pracy na oświadczeniu ważnym 24 miesiące. Pojawiają się wątpliwości, czy ten korytarz jest w pełni skasowany, czy jednak jakiś okres przerwy po 180 dniach musi być. Docierają do nas informacje, że zostało to wyjaśnione i cudzoziemcy mogą od razu przejść na oświadczenie ważne 24 miesiące.