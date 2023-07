Na te przepisy czekamy już 1,5 roku. Ministerstwo właśnie zrobiło siódme podejście

Radca prawny z kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Marta Trzeciak, wskazując na najistotniejszą zmianę, zwraca uwagę na skrócenie vacatio legis. Jej zdaniem to dowód na to, że to na firmy przerzucono - niejako - karę za to, że państwo polskie spóźnia się z wdrożeniem tych rozwiązań.

Państwa członkowskie UE miały czas na wdrożenie unijnej dyrektywy o sygnalistach do 17 grudnia 2021 roku. Tymczasem aktualnie ministrowie analizują zapisy kolejnej już - siódmej - wersji projektu ustawy o sygnalistach. Co zmieniono w najnowszej wersji dokumentu?

- Ostatni projekt ustawy zakładał, że ustawa wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, a podmioty prawne będą miały na ustalenie procedury zgłoszeń 2 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Dawało to łącznie 4 miesiące na ustalenie procedury, licząc od dnia ogłoszenia ustawy - wylicza Marta Trzeciak. - W nowym projekcie zrezygnowano z tego rozwiązania. Ustawa ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących ustalania procedury zgłoszeń – te mają wejść w życie już z dniem następującym po ogłoszeniu - dodaje.

Jednak, jak zaznacza, nowa treść przepisów końcowych budzi poważne wątpliwości interpretacyjne, co do tego, kiedy właściwie powinna być ustalona procedura związana z sygnalistami.

- Przepisy można zinterpretować w ten sposób, iż procedura powinna wejść w życie już w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Prowadziłoby to do absurdu, ponieważ wykonanie tego w tak krótkim terminie jest technicznie niemożliwe - zaznacza.

Ostatni projekt ustawy zakładał, że ustawa wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, a podmioty prawne będą miały na ustalenie procedury zgłoszeń 2 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Dawało to łącznie 4 miesiące na ustalenie procedury, licząc od dnia ogłoszenia ustawy (fot. Sigmund/Unsplash)

Uniemożliwiają to również zapisy samej ustawy, które zakładają, że zmiany wymagają co najmniej 7-dniowych konsultacji ze związkami zawodowymi i osób wykonujących pracę na innej podstawie (jeśli związków nie ma) zaś uzgodniona procedura ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości tychże osób.

- Druga interpretacja przepisów końcowych ustawy prowadzi do wniosku, że procedura musi wejść w życie w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Natomiast wejście w życie ww. przepisów dzień po ogłoszeniu ustawy ma na celu zapewnienie podmiotom podstawy do prac nad treścią procedury w okresie tych 2 miesięcy. Byłoby to bardziej racjonalne rozwiązanie niż to, do którego prowadzi pierwsza interpretacja, lecz trzeba podkreślić, że nawet te 2 miesiące to bardzo mało czasu na ustalenie procedury, mając na uwadze wspomniany obowiązek konsultacji i okres wejścia w życie procedury - wyjaśnia radca prawny z kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.

I dodaje: - Mam nadzieję, że podczas dalszych prac nad treścią ustawy przepisy końcowe zostaną doprecyzowane tak, aby obowiązujący termin ustalenia procedury nie pozostawiał wątpliwości. Jest to niezwykle istotne, gdyż nieustalenie procedury ma być zagrożone karą grzywny - podsumowuje.

Co zawiera najnowsza wersja projektu ustawy o sygnalistach?

W najnowszej wersji projektu wydłużono z 15 miesięcy do 3 lat termin przechowywania danych osobowych i innych informacji przetwarzanych w ramach zgłoszonych naruszeń. Doprecyzowano, że w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych, nie dotyczy ich powyższy termin na usunięcie danych osobowych oraz zniszczenie dokumentów związanych ze zgłoszeniem.

W projekcie zniesiono próg minimalnej rekompensaty. Zapisano, że osoba, która poniosła szkodę wskutek świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego ma możliwość dochodzenia nie tylko wyrównania szkód materialnych, ale także zadośćuczynienia. Podwyższono do 3 lat karę za podjęcie jakichkolwiek działań odwetowych. Co więcej, działania takie nie będą musiały obejmować więcej niż dwóch rodzajów zdarzeń, wystarczy, że będą „uporczywe”.

Nowy projekt zakłada również wyłącznie z ustawy m.in. żołnierzy czy policjantów, co w praktyce oznacza, że nie będą oni objęci ustawą o sygnalistach.

Prawnicy zwracają również uwagę na usunięcie zapisów nakładającego na firmy obowiązek określenia systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych. Teraz jest to element dobrowolny, czyli firma będzie mogła, ale nie musiała uwzględniać zachęt w procedurze.

- To dobry kierunek, który może ukrócić ewentualne nadużycia w tym zakresie. W odniesieniu natomiast do procedury zewnętrznej problematyczna w dalszym ciągu pozostaję kwestia konieczności uzyskania oświadczenia przez sygnalistę i wydania na jego podstawie zaświadczenia o podleganiu ochronie. Pojawiają się bowiem głosy, że nadmierna formalizacja tego procesu może zniechęcać do zgłaszania naruszeń - ocenia ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Na koniec terminy. Do tej pory ustawa zakładała, że najpierw zmiany obejmą firmy zatrudniające więcej niż 250 osób, a w drugiej kolejności mniejsze podmioty. W najnowszej wersji nie znajdziemy tego podziału. Ustawa wchodzi w życie w terminie jednolitym dla wszystkich podmiotów prywatnych – niezależnie od liczby osób w nich zatrudnionych. Zapewne jest to efekt sporych opóźnień w jej wdrażaniu.

Opóźnienia ws. sygnalistów bada TSUE. Skarga dotyczy 8 państw

Warto przypomnieć, że na początku 2023 roku Komisja Europejska zdecydowała się złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na państwa, które ewidentnie ociągają się z wdrożeniem dyrektywy o sygnalistach. Skarga dotyczy 8 państw. Są to Czechy, Estonia, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Polska, Włochy oraz Węgry.

Wskazując na istotną rolę przepisów o sygnalistach, w komunikacie KE napisała tak: - Dyrektywa odgrywa kluczową rolę w egzekwowaniu prawa Unii w szeregu ważnych obszarów polityki, w których naruszenia prawa Unii mogą szkodzić interesowi publicznemu – od ochrony środowiska, zamówień publicznych, usług finansowych, bezpieczeństwa jądrowego i bezpieczeństwa produktów po ochronę interesów finansowych Unii.

Wioletta Żukowska-Czaplicka przyznaje, że widzi szansę na zakończenie prac nad ustawą. - W lipcu mamy jeszcze trzy posiedzenia sejmu, więc jeśli rząd szybko przyjmie ten projekt, to jest szansa na jego uchwalenie jeszcze w tej kadencji - mówi.

