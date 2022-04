Na tę chorobę zwolnienie dostaniesz, ale... i tu wkracza ZUS

Mimo że od 1 stycznia 2022 obowiązuje już wprowadzona przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) nowa Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 (International Classification of Diseases), na której znalazło się wypalenie zawodowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zakwestionować decyzję lekarza, który z tego powodu wypisze zwolnienie lekarskie.

Wypalenie zawodowe jako stan mogący powodować konieczność interwencji ze strony służby zdrowia zostało umieszczone w jedenastej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych sporządzanej przez Światową Organizację Zdrowia (ICD-11). Aktualnie w Polsce obowiązuje wersja dziesiąta – ICD-10, a uznanie wypalenia zawodowego za chorobę wymagałoby rozpoczęcia prac legislacyjnych w tym zakresie.

Jak w rozmowie z PulsHR.pl podało Ministerstwo Zdrowia, na ten moment nie są planowane prace legislacyjne dotyczące wypalenia zawodowego, z uwagi na obowiązujące już regulacje prawne.

Resort zdrowia w przesłanym nam komentarzu podkreśla, że obowiązujące przepisy prawne nakładają na pracodawcę obowiązek tworzenia bezpiecznego miejsca pracy także pod względem czynników psychospołecznych. W przypadku zdiagnozowania wypalenia zawodowego lekarz już w oparciu o istniejące przepisy prawne może zlecić różnego rodzaju konsultacje i badanie diagnostyczne łącznie z badaniami psychologicznymi - podkreśla MZ.

Według radcy prawnego Łukasza Kuczkowskiego z Kancelarii Raczkowski oznacza to, że ciągle obowiązuje ICD-10. Jednocześnie trwają prace nad wdrożeniem ICD-11, czyli przede wszystkim tłumaczenia, bo Polska nie może nic zmieniać. Zdaniem eksperta ICD-11 może wejść w życie najwcześniej w 2024 roku. Natomiast uznanie wypalenia zawodowego za chorobę wymagałoby zmiany prawa.

– Zgodnie z danymi resortu zdrowia tłumaczenie na język polski jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych będzie dokonane w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego posługiwania się klasyfikacją ICD-11”. Ma to potrwać do 30 czerwca 2023 roku – komentuje Michał Pajdak, ekspert rynku zdrowia psychicznego, członek zarządu platformy ePsycholodzy.pl.

Jednak pracownicy nie czekają na zmianę przepisów i już od kilku lat wskazują na potrzebę wspierania ich zdrowia i kondycji psychicznej przez firmy. Podczas badania przeprowadzonego przez Zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy już w 2018 r. na 1000 pracownikach średnich i dużych firm w Polsce, blisko połowa z nich stwierdziła, że w przypadku zmiany pracy będzie poszukiwać takiej firmy, która zadba o ich zdrowie znacznie lepiej, niż wymagają tego przepisy BHP.

Co więcej, 20 proc. zadeklarowało, że odejdzie z pracy, jeżeli pracodawca nie będzie w stanie lepiej zadbać o ich zdrowie. Natomiast ponad 40 proc. pracowników przyznało, że będzie się bardziej angażować w pracę, jeżeli firma będzie lepiej dbała o ich zdrowie. Pandemia zwiększyła zarówno problem, jak i oczekiwania pracowników w tym kontekście.

- Widać więc bardzo wyraźnie, że wdrażanie programów prozdrowotnych oraz zapewnianie komfortowych warunków pracy znacząco wpływa na dobre samopoczucie pracowników, co z kolei może zaowocować spadkiem liczby zwolnień lekarskich i ograniczeniem nieobecności i niezdolności do pracy. Będzie to również dobrym źródłem motywacyjnym, podniesie poziom zaangażowania pracowników a także polepszy relacje wśród pracowników, co bezpośrednio przełoży się na poprawę wydajności całego zespołu - uważa Joanna Misiun, ekspert ds. BHP z firmy W&W Consulting.

Jak pomóc pracownikom?

Niezbędnym elementem wsparcia pracowników jest również dbanie o ich zdrowie psychiczne, ponieważ jednym z głównych czynników powodujących pogorszenie stanu zdrowia jest stres. Aby móc zapobiegać stresowi zawodowemu niezbędne jest rozpoznanie przyczyn i stałe monitorowanie sytuacji w firmie. Pracodawca możne np. skierować pracowników na specjalne szkolenia radzenia sobie ze stresem lub zapewnić profesjonalną pomoc psychologa. Można też samemu próbować rozwiązać ewentualne konflikty i stale wspierać pracowników.

- Aby zadbać o podstawowy komfort pracowników, warto zapewniać im również wszelkie potrzebne do pracy narzędzia oraz wygodne, dopasowane do potrzeb miejsce pracy. Jeżeli stanowisko jest nieergonomiczne np. jest zbyt ciasne, ciemne, jest na nim za gorąco, za zimno, za wilgotno,czy występują przeciągi, tym pracuje się gorzej, a to zwiększa stres. Dlatego też warto zapewnić pracownikom dobre warunki pracy, które również mogą wpłynąć na jego zdrowie i samopoczucie. Troska o zdrowie w miejscu pracy powinna koncentrować się na poprawie jakości środowiska, w którym pracownicy przebywają. Jest to bardzo ważne ponieważ to w nim spędzamy 30-40 proc. swojego dnia. Warto więc upewnić się, że robimy wszystko, by praca odbywała się w warunkach, które są przyjazne zdrowiu - podkreśla Joanna Misiun.

Jak dodaje, musimy przy tym pamiętać, że w największym stopniu to każdy sam odpowiada za swoje zdrowie.