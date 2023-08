Na kartę pobytu czekają kilka miesięcy. I to jest bardzo dobra wiadomość

Aż kilka miesięcy na odebranie karty pobytu muszą czekać cudzoziemcy, który starają się dokument w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. To - choć na pierwszy rzut oka nie wygląda - bardzo dobra wiadomość. Niedawno średni czas oczekiwania wynosił ponad rok.

By wydawanie kart szło sprawnie i by udało się załatać braki kadrowe w kluczowym dla sprawy wydziale, wojewoda zdecydował o zmianach organizacyjno-technicznych. I tak, pracownicy merytoryczni, w ramach pracy w godzinach nadliczbowych, zostali skierowani do wysyłania zleceń personalizacji kart pobytu. Dodatkowo zdecydowano o oddelegowaniu do wydziału pracowników z innych komórek organizacyjnych Pomagają też osoby zatrudnione w ramach Projektu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, stażyści, praktykanci.

Wprowadzono tzw. „wieczory informacyjne" i „soboty informacyjne", podczas których umożliwiono cudzoziemcom odbiór dokumentów, uzyskanie informacji w sprawie czy uzupełnienie materiału dowodowego.

Wojewoda informuje, że obecnie czas oczekiwania na odbiór karty wynosi ok. 4 miesięcy. Kiedy o sprawie zrobiło się głośno było to średnio 397 dni.

- Działania te pozytywnie wpłynęły na przyspieszenie procesu - od 2 miesięcy sukcesywnie zwiększana jest liczba wysyłanych zleceń personalizacji dokumentów i w tej chwili wynosi ona około 1200 tygodniowo. Pozostało do wysłania ok. 14 000 zleceń personalizacji kart pobytu, natomiast z uwagi na podjęte działania, realizacja tego działania spodziewana jest w terminie ok. 4 miesięcy - czytam w piśmie od wojewody.

Rzecznik interweniuje w resorcie administracji

RPO Marcin Wiącek przyznaje, że ma świadomość dużego obciążenia pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i niewystarczających zasobów kadrowych, jednak uważa, że mimo działań urzędu problem nie mija.

W piśmie skierowanym do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego pyta, czy resort planuje wzmocnienie kadrowe Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w DUW oraz czy rozważano powołanie większej liczby jednostek, których zadaniem byłaby personalizacja dokumentów pobytowych i podróży dla cudzoziemców.

- Biorąc pod uwagę duże obciążenie pracą, należy uznać, że poziom zatrudnienia jest niewystarczający i nieadekwatny do rzeczywistych potrzeb, a obecne zasoby kadrowe nie są w stanie zapewnić sprawnej i terminowej realizacji zadań. Działania kierownictwa Urzędu nie mogą być skutecznym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie czasowej. Dodatkowo pracownikom decydującym się na pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze, czego efektem są absencje pracowników, a duża ilość pracy może ostatecznie prowadzić do ich zniechęcenia i rezygnacji z pracy, co pogłębi problem - uważa Marcin Wiącek.

Zaznacza, że ze skarg, jakie do niego wpływają wynika, iż obecnie na odebranie dokumentu trzeba czekać 6 miesięcy.

Co oznacza brak karty pobytu dla cudzoziemca przebywającego w Polsce?

Dla cudzoziemców, którzy czekają na wydanie dokumentu te kilkumiesięczne opóźnienia wpływają na możliwość korzystania z uprawnień, które przysługują po uzyskaniu zezwolenia na pobyt. Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium RP oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wizy.

Rzecznik wyjaśnia, że cudzoziemcy, którzy dostali zezwolenie na pobyt, ale nie mają jeszcze karty pobytu, nadal nie mogą bez konsekwencji wyjechać z Polski. A w wielu przypadkach są to osoby, które od kilku lat nie odwiedzały swoich krajów pochodzenia ze względu na przedłużające się wcześniej postępowania w sprawie legalizacji pobytu.

Brak karty pobytu jest także dużym utrudnieniem dla pracowników, którzy ze względu na charakter swojej pracy muszą odbywać zagraniczne podróże służbowe. Przez ten czas ich możliwości rozwoju zawodowego są ograniczone, bo nie mogą uczestniczyć w szkoleniach i konferencjach zagranicznych, co uniemożliwia im nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i wymianę wiedzy.

