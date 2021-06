Na dniach pracodawcom dojdą dodatkowe obowiązki. Nie wywiążą się, zapłacą karę

Będzie gorąco. Ostrzeżenie o upałach praktycznie dla całego kraju wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ci na urlopach czy z wolnym weekendem się cieszą. Ci, którzy w takich warunkach pracują, już mniej. I choć wysokie temperatury towarzyszą nam dopiero od kilku dni, to już są podłożem konfliktów w wielu firmach.

Z badania amerykańskiej firmy Captivate Network wynika, że podczas upałów aż o 20 proc. spada produktywność, a o 19 proc. zdolność koncentracji wśród pracowników biurowych. Realizacja tych samych projektów latem zabiera nam około 13 proc. więcej czasu, niż w okresie jesienno-zimowym, a człowiek jest o 45 proc. bardziej podatny na rozproszenie uwagi.

W jaki sposób pracodawca ma obowiązek ulżyć pracownikom w tych trudnych warunkach? Kiedy i ile wody powinien zapewnić, czy może skrócić czas pracy, jaka kara grozi mu za niezaopiekowanie się pracownikiem?

Jak informuje stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom z powodu rosnących temperatur z dnia na dzień przybywa zgłoszeń o nieprawidłowościach, do jakich ma dochodzić w firmach.

- Z wiadomości, które otrzymujemy wynika, że pracodawcy delikatnie zaspali i nie przygotowali się do tego, że czerwiec może przynieść wysokie temperatury. Pracownicy piszą o braku zimnej wody dla pracowników, braku klimatyzacji w biurach czy o tym, że pracodawcy każą pracownikom wracać z pracy zdalnej, gdy temperatury teoretycznie mogłyby powodować zwalnianie pracowników z biur do domów - mówi prezes stowarzyszenia Małgorzata Marczulewska. - Pojawia się na szczęście więcej pytań niż skarg, ale zdarzały się już sytuacje, że interweniowaliśmy przez kontakt z pracodawcą - dodaje.

I jak zaznacza, mimo, że upały nie są w naszym kraju niczym nowym, to pracodawcy co roku są zaskoczeni ich pojawieniem.

- Mam takie wrażenie, że upały trochę zaskoczyły przedsiębiorców i trzeba im przypominać o prawach pracownika w czasie, gdy słońce mocno grzeje. Co roku ten temat powtarza się, ale odnotowujemy także duży wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie np. dostarczania wody i posiłków regeneracyjnych czy tego, by w upałach nie narażać na niebezpieczeństwo starszych czy chorujących przewlekle pracowników - wyjaśnia Marczulewska.

fot. Shutterstock

Co na upały mówi prawo?

W Kodeksie pracy znajdują się ogólne regulacje prawne wskazujące na konieczność podejmowania przez pracodawców działań zapewniających ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Skrócenie czasu pracy

W praktyce mówimy na przykład o skróceniu czasu pracy. Bowiem zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Taka decyzja zależy jednak tylko i wyłącznie od jego dobrej woli. Jednocześnie nie może ona skutkować obniżką wynagrodzenia.

O skracanie czasu podczas upałów apeluje Główny Inspektor Pracy. Szczególnie tym pracownikom, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin. Katarzyna Łażewska-Hrycko przypomina także, że pracodawcy mogą wprowadzać rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić pracownikom ochłodzenie się i regenerację sił.

Problemem mogą być nieprecyzyjne przepisy. Prawo pracy określa minimalną temperaturę w jakiej można pracować. Nie reguluje jednak temperatury maksymalnej. Taka sytuacja powoduje, że nie ma jasnych wytycznych kiedy pracodawcy powinni być zobowiązani do tego, by skierować swoich pracowników np. na pracę zdalną.

- W tym roku pojawiło się sporo pytań od pracowników dotyczących pracy w upałach czy możliwe jest wymuszenie na pracodawcy w takim czasie pracy zdalnej. Odpowiadamy, że praca w upały może być niebezpieczna i warto o tym przypominać pracodawcom. Póki jednak nie zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy i nie ma on obowiązku zezwalania na pracę zdalną czy umożliwienia wcześniejszego kończenia pracy – wyjaśnia Małgorzata Marczulewska.

Umownie przyjmuje się, że praca powinna być przerwana, gdy temperatura w biurze przekracza 30 stopni Celsjusza, w hali 28 stopni Celsjusza, a szczególnych przypadkach 25 stopni Celsjusza.

Woda to podstawa

Pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom nieograniczonego dostępu do zimnej wody, a w przypadku pracy plenerowej do zapewnienia im także miejsca na schronienie się.

- Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych - przypomina Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

fot. Pixabay

Szefowa PIP przypomina także, że przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

Ważna informacja. Pracodawca nie może zaproponować pracownikom ekwiwalentu za brak wody czy za trudne warunki pracy w czasie upałów.

Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. Warto także zadbać, aby nosili nakrycia głowy i przewiewne ubrania zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV oraz – jeśli to możliwe – wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia.

Przecież jest klimatyzacja

O ile w przypadku pracy w terenie rozwiązaniem „gorącego problemu” nie będzie raczej klimatyzacja czy wiatraki, tak sprawdzić mogą się one w przypadku pracy biurowej.

- Pojawiła się firma, która nie chciała zgodzić się na zwolnienie pracowników z bardzo nasłonecznionego biura tłumacząc to tym, że jest w nim klimatyzacja. Szefostwo tylko nie zauważyło, że jest ona od wielu miesięcy nieczynna. Wykonaliśmy telefon i obiecano nam jej naprawę i bardziej uważne wsłuchiwanie się w to, co mówią pracownicy - wyjaśnia Marczulewska.

Stan techniczny klimatyzacji czy innych urządzeń chłodzących jest bowiem kluczowy.

- Należy pamiętać o używaniu i utrzymywaniu w pomieszczeniach pracy w stałej sprawności i czystości urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych a także zabezpieczeniu okien przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. poprzez rolety i żaluzje – przypomina Główny Inspektor Pracy.

Klimatyzacja i wentylacja stosowana w pomieszczeniach pracy nie może powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń – strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Młodzi i kobiety w ciąży

PIP zwraca także uwagę na bezpieczeństwo kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Przypomina także o zakazie zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni C, a wilgotność względna powietrza – 65 proc.

Pracodawcy powinni pamiętać, że za niezapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy grozi im kara grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeżeli inspektor pracy stwierdzi tego rodzaju nieprawidłowość i naruszenie przepisów, może nałożyć grzywnę w wysokości od 1 tys. do 2 tys. zł, a w przypadku tak zwanej recydywy – do 5 tys. zł. Można też skierować wniosek do sądu o ukaranie i wówczas sąd dysponuje wyższą grzywną (właśnie do 30 tys. zł).