Myślisz, że to tylko dron, a to kontrola. Trzeba będzie mieć się na baczności

Czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy wykonuje aktualnie 1500 inspektorów. - Patrząc na skalę potrzeb, to zdecydowanie za mało. Radzimy sobie z tym potencjałem kadrowym, który mamy. Mam jednak świadomość, że w wielu obszarach moglibyśmy być bardziej skuteczni - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 21 lip 2021 0:01





Rozwiązaniem, które może wzmocnić skuteczność inspektorów pracy, jest wykorzystywanie w pracy operacyjnej dronów (fot. Pixabay)

Jak podkreśla Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, ze stanem idealnym mielibyśmy do czynienia w momencie, w którym inspektorzy mogliby np. w tym samym czasie przeprowadzać kontrole na wszystkich działających w naszym kraju budowach.

Rozwiązaniem, które może wzmocnić skuteczność inspektorów pracy, jest wykorzystywanie w pracy operacyjnej dronów.

- Pracujemy nad nowelizacją Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Te działania mają na celu ułatwienie inspektorom prowadzenie czynności kontrolnych. Związane jest to z szeregiem przepisów, które mocno ograniczają działania, są nieprecyzyjne. Chcemy wzmocnić te narzędzia, które już mamy w rękach, tak by były bardziej skuteczne - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

O jakich kompetencjach mówimy? Przede wszystkim o wzmocnieniu uprawnień inspektorów pracy przez wyposażenie ich w prawo do wydawania decyzji administracyjnych zmieniających na umowę o pracę kontrakt cywilnoprawny łączący zatrudnionego z przedsiębiorcą. Drugim wzmocnieniem ma być uregulowanie prawa w zakresie możliwości kontroli PIP bez uprzedniego powiadomienia.

Wizyta bez zapowiedzi z jasnymi zasadami

- Działamy w oparciu o Ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy oraz konwencję nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy o przemyśle i handlu. Z naszej perspektywy te dwie regulacje są wystarczające do tego, by uznać zwolnienie Państwowej Inspekcji Pracy ze stosowania rozdziału 5 Prawa przedsiębiorców. Mimo że minęło 12 lat od uchwalenia tych regulacji, orzecznictwo sądów i podmiotów, do których inspektorzy udają się na kontrolę, jest niejednoznaczne. Chcemy wykreślenia PIP z ustawy Prawo przedsiębiorców - wyjaśnia.

Jak dodaje, celem zmiany ma być przede wszystkim zaoszczędzenie czasu inspektorów pracy, w komplikacjach, które wynikają z rozbieżności interpretacyjnych. - Im bardziej jasne i precyzyjne przepisy prawne, tym łatwiej prowadzić działalność - dodaje. Na potrzebę nowelizacji Prawa przedsiębiorców uwagę zwracają także politycy. Kilka tygodni temu projekt ustawy w Sejmie złożyła Lewica. Jak wyjaśniał wówczas w rozmowie z naszym portalem Jakub Kus, sekretarz krajowy Związku Zawodowego Budowlani, złożony przez Lewicę projekt traktować należy w kategoriach korekty „niedoróbki legislatorów”. - Prawo przedsiębiorców nie uwzględnia możliwości kontroli ad-hoc przeprowadzanej przez inspekcje pracy. Uważamy, że propozycja posłów Lewicy jest dość oczywista i ma wyeliminować spory sądowe wynikające z niespójności prawa. Co więcej, uważamy, że jest to po prostu korekta „niedoróbki” legislatorów, bo nowelizacja ustawy Prawo przedsiębiorców powinna być wpisana do ustawy o PIP. To raczej dowód na niechlujstwo w procesie stanowienia prawa, a nie jakaś rewolucyjna propozycja zmian. Tak, popieramy niezapowiedziane kontrole inspektorów pracy i w przeciwieństwie do części środowiska pracodawców nie uważamy, że niezapowiedziane kontrole muszą dezorganizować działalność przedsiębiorstw - wyjaśniał. Przeczytaj: Umowa o pracę, dzieło i zlecenie – sprawa niby prosta, a problemy jednak są Inspektor przychodzi i zmienia umowę? Zdecydowanie dłuższe dyskusje nad zasadnością nadania nowych kompetencji PIP pojawić się mogą w przypadku wzmocnienia uprawnień inspektorów pracy przez wyposażenie ich w prawo do wydawania decyzji administracyjnych zmieniających na umowę o pracę kontrakt cywilnoprawny łączący zatrudnionego z przedsiębiorcą. - Elementem, na który zwracamy uwagę, jest to, że pojawiły się patologie na rynku pracy, związane z zastępowaniem umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi. Powoduje to, że poziom bezpieczeństwa osób zatrudnionych na takich warunkach jest zdecydowanie niższy, niż tych zatrudnionych na umowę o pracę. Mówimy tu o bezpieczeństwie wypłaty wynagrodzenia, kwestie związane z BHP czy trwałością umowy - wyjaśnia Główny Inspektor Pracy. Jak dodaje, jeśli umowa cywilnoprawna została zawarta zgodnie z wolą obu stron, wówczas inspektorzy nie będą mieli zastrzeżeń. - Umowy cywilnoprawne powinny funkcjonować, o ile są zawierane zgodnie z obowiązującymi zasadami i nie mają na celu ominięcia przepisów i pozbawienia pracownika odpowiednich świadczeń - dodaje. Przeczytaj więcej na ten temat: Przychodzi inspektor i zmienia umowę: miałeś "działalność", masz etat. Tak będzie Dron inspektorem przyszłości? Jak podkreśla, rozwiązaniem, które wzmocniłoby skuteczność inspektorów pracy, mogłoby być - wzorem innych instytucji kontrolnych - wykorzystywanie w pracy operacyjnej dronów. - Rozważamy taką możliwość - podkreśla. - Zależy nam, żeby niektóre działania inspektorów pracy mogły mieć szerszy charakter. Tak, by móc szerzej reagować na zagrożenia, np. w budownictwie czy np. w przypadku nielegalnego zatrudnienia - wyjaśnia. Czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy wykonuje aktualnie 1500 inspektorów. - Patrząc na skalę potrzeb, to zdecydowanie za mało. Radzimy sobie z tym potencjałem kadrowym, który mamy. Mam jednak świadomość, że w wielu obszarach moglibyśmy być bardziej skuteczni - wyjaśnia Łażewska-Hrycko. Jak dodaje, ze stanem idealnym mielibyśmy do czynienia w momencie, w którym inspektorzy mogliby np. w tym samym czasie przeprowadzać kontrole na wszystkich działających w naszym kraju budowach. - Nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich takich miejsc. Widzimy, że tam, gdzie prowadzony jest stały nadzór na dużych budowach, poziom bezpieczeństwa powoduje, iż mamy niski poziom wypadkowości - podkreśla.

